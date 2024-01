Lucy bråvåknet av smellet – så fikk «hele» byen kreft

WHITE SANDS, NEW MEXICO (TV 2): Storfilmen «Oppenheimer» får turistene til å flokke seg til ørkenen i New Mexico. Men de lokale kjemper fortsatt en kamp for rettferdighet, 79 år etter den historiske testen.

På en slette i New Mexico står turistene i kø for å ta bilde av seg selv ved minnesmerket hvor det står:

«Her eksploderte verdens første atombombe den 16. juli 1945.»

Etter at storfilmen Oppenheimer hadde premiere i fjor, har interessen for å besøke stedet hvor Trinity-testen fant sted tatt seg opp betraktelig.

Filmen viser hvordan atombombens far, J. Robert Oppenheimer, og resten av medlemmene av Manhattan-prosjektet testet den første atombomben i all hemmelighet på området som nå kalles «Trinity site».

OMVISNING: To ganger i året, i april og oktober, kan turister besøke stedet der den første atomtesten fant sted. Foto: Mathias Ask / TV2.

Mange av de TV 2 snakker med oppgir filmen som hovedgrunnen til at de har tatt turen.

– Oppenheimer gjorde virkelig at det føltes mer levende, sier Glenn Conroy, som er universitetsprofessor og har reist i flere timer i buss sammen med et historielag.

– Jeg visste ikke engang at du kunne besøke dette stedet før jeg hørte om alt oppstyret rundt filmen, sier Daniel Like, som kjørte i en karavane sammen med 100 andre biler for å komme frem.

Deb Clayton og Jeff Miller har besøkt Trinity-teststedet før, og sier de aldri har sett så mange besøkende på en gang.

– Vi har aldri måttet stå i kø for å komme inn, sier Miller.

– Og vi måtte stå i kø i to timer i morges, skyter Clayton inn.

Området hvor atombomben ble testet er nå en del av den strengt bevoktede militærbasen White Sands Missile Range. Men to ganger i året åpner basen dørene sine så turister får komme inn.

KØ: Bilkøen inn til Trinity-teststedet var flere kilometer lang før portene ble åpnet. Foto: Mathias Ask / TV2.

– Vanligvis får vi rundt 3000 til 4000 besøkende. Denne gangen forventer vi i nærheten av 5000, sier Drew Hamilton, som er talsperson for det amerikanske forsvaret.

De som har tatt turen kan også kjøpe suvenirer og gå rundt på området helt til stengetid klokken 15 lokal tid. Alt er helt trygt, ifølge Hamilton.

– Vi pleier å fortelle besøkende at det sannsynligvis er mer stråling på flyet hit enn det er å besøke dette stedet.

– Og det er trygt for alle disse menneskene å være her?

– Hvis det ikke var trygt, så hadde vi ikke gjort dette.

Fikk omvisning på basen

New Mexico er USAs femte største delstat i areal, men siden den kun hadde litt over en halv million innbyggere på 1940-tallet, var det det perfekte stedet å teste et hemmelig våpen.

Klokken halv fem om morgenen 16. juli 1945, etter flere utsettelser, skulle testen endelig finne sted.

Nå er jeg blitt Døden, verdens ødelegger. J. Robert Oppenheimer

Stemningen var nervøs. Oppenheimer og George Kistiakowsky, som spilles av norske Trond Fausa Aurvåg i filmen, hadde et veddemål om hvorvidt bomben kom til å eksplodere.

I forkant hadde noen av forskerne uttrykt bekymring for at bomben kunne føre til en kjedereaksjon som ville utslette alt liv på jorden.

«Nå er jeg blitt Døden, verdens ødelegger» var Oppenheimers berømte ord etter at testen var gjennomført.

Det ble sagt at ørkenen i New Mexico hadde to soloppganger den dagen.

Før kameraene begynte å rulle, fikk regissør Christopher Nolan en omvisning på militærbasen for å se de gamle bunkerne hvor Oppenheimer og resten av Manhattan-prosjektet oppholdt seg under prøvesprengningen.

Men alle scenene ble filmet et stykke unna, da militærbasen ikke kunne gi Nolan tilgangen han trengte under hele innspillingen.

– Det så ganske likt ut. Jeg synes de gjorde en god jobb, sier Hamilton.

OPPENHEIMER: Cillian Murphy spiller J. Robert Oppenheimer i filmen om atombombens far. Foto: Melinda Sue Gordon

Håp om erstatning

Nolan har blitt kritisert for at filmen ikke viser selve ødeleggelsene etter at de to atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i august 1945.

I New Mexico har det også kommet kritikk fra enkelte hold om at filmen burde fokusert mer på hvordan atomprøvesprengningen påvirket innbyggerne i delstaten.

En av de skarpeste kritikerne er Tina Cordova. Hun er leder for en organisasjon som kaller seg Downwinders, som representerer familiene til de som bodde i nærheten av teststedet i juli 1945.

– Jeg er veldig skuffet over Oppenheimer-filmen. De hadde en mulighet til å vise hvor mye folk i New Mexico led, og de valgte å ikke gjøre det, sier hun.

Ifølge Cordova bodde det over 13.000 mennesker, inkludert medlemmer av hennes familie, i en 80 kilometers radius fra Trinity-teststedet. 62-åringen er den fjerde generasjonen i sin familie som har fått påvist kreft.

TRINITY: Dette bildet av Trinity-testen ble tatt på en mils avstand 16. juli 1945. Foto: AP / NTB

Mens innbyggerne i delstater som ble utsatt for radioaktiv stråling fra prøvesprengninger under den kalde krigen har fått erstatning, så venter fortsatt New Mexico på at det skal bli deres tur.

Til sommeren skal Kongressen etter planen fornye loven kjent som RECA eller Radiation Exposure Compensation Act, og Cordova reiser stadig til Washington for å overbevise politikerne om å inkludere New Mexico denne gangen.

Hun håper på hjelp fra president Joe Biden, som hun fikk møte da presidenten var på besøk i delstaten i august i fjor.

– Jeg fortalte ham om problemet vårt og han sa: «Jeg støtter dere». Det sa han flere ganger, sier hun.

FORSIKRINGER: Her møter Tina Cordova USAs president Joe Biden under et besøk i New Mexico i fjor. Foto: Jonathan Ernst

Øyenvitne

Lucy Garwood var 13 år da hun bråvåknet av eksplosjonen fra Trinity-testen seks mil unna hjembyen Tularosa.

– Sekunder etter at vi hørte smellet, merket vi at bakken begynte å skjelve. Den begynte å skjelve og bevege litt på seg, sier hun.

Garwood visste ingenting om at det var en atombombe hun hadde hørt. Hun og familien trodde på forklaringen til militæret om at det bare var gammel ammunisjon som hadde blitt sprengt. Først da Hiroshima ble bombet tre uker senere, forstod hun hva det var hun hadde opplevd.

– Vi var ikke bekymret i det hele tatt. Vi var litt stolte over at atombomben ble oppfunnet her og at den endret verden, sier hun.

ØYENVITNE: Lucy Garwood var 13 år da Trinity-testen fant sted. Hun og familien bodde bare noen mil unna og bråvåknet av eksplosjonen. Foto: Mathias Ask / TV 2

Men de neste tiårene ble hun vitne til at stadig flere familiemedlemmer, venner og naboer fikk kreftdiagnose.

Hun viser frem en bunke med gamle bilder av bestemoren Evarista, som døde av brystkreft tre år etter atomtesten. Hun ramser også opp en lang liste med slektninger som er født lenge etter 1945: Døtrene Elizabeth og Doris, som begge fikk brystkreft. Barnebarnet Catherine, som fikk hudkreft.

Det hennes familie har vært gjennom er ikke uvanlig i denne delen av New Mexico, sier hun.

– Ta deg en kjøretur rundt i byen. I omtrent annethvert hus er det noen som har eller har hatt kreft, eller noen som har dødd av kreft, sier hun.

Garwood har ikke selv sett «Oppenheimer», men hun håper all oppmerksomheten fra filmen kan gjøre at myndighetene nå må ta henne og de andre innbyggerne i Tularosa på alvor.

– De må erkjenne hva de har gjort og kompensere eller gjøre noe for oss. For de gjorde noe veldig fryktelig mot oss, sier hun.

Tilbake på Trinity-teststedet er meningene om atombomben mer positive.

– Jeg synes det er fantastisk. Jeg er stolt av det. Og til alle som klager over atomavfall og slikt, sier jeg bare: Vi vant krigen. Det er alt jeg har å si. Vi vant krigen, sier Deb Clayton.

Universitetsprofessor Conroy tror ikke at noen kunne stoppet atomkappløpet.

– Hvis Oppenheimer ikke hadde utviklet bomben gjennom Manhattan-prosjektet, så ville noen andre gjort det. Og alternativene var ikke de beste, sier han.