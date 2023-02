Lucas (13) ble brannfolkenes redningsmann: – Deres eneste håp var meg

200 byer er evakuert og over 5000 har blitt hjemløse etter de verste skogbrannene på flere år.

Chile herjes av de verste skogbrannene på flere år. Minst 24 personer er omkommet og flere tusen har blitt hjemløse.

Familien til 13 år gamle Lucas Cespedes var i ferd med å lide samme skjebne. Utenfor nærmet flammene huset deres som ligger i et skogområde i nærheten av byen Valdivia.

– Eneste håp

Brannmannskapene befant seg på andre siden av en 30 meter bred elv, og kom seg ikke over.

– Jeg var desperat. Min far forsøkte å slukke brannen, og jeg var veldig redd for at flammene skulle nå huset vårt, sier Lucas til Reuters.

HJELPEREN: 13 år gamle Lucas Cespedes kom til unnsetning da brannfolkene trengte hjelp. Foto: Reuters

13-åringen tok den lille robåten og startet å ro.

– Det var ingen som kunne hjelpe brannfolkene over elven. Deres eneste håp var meg, sier han.

– Jeg rodde brannfolkene over. De kom seg opp til huset vårt og slukket brannen.

HYLLES: Lucas hylles etter innsatsen sin. Han sier han vil fortsette å hjelpe der han kan. Foto: Cristobal Saavedra Escobar/Reuters

Lucas fortsatte å ro brannfolk fram og tilbake til brannen var slukket.

Chile har vært rammet av tørke i 13 år – altså like lenge som Lucas har levd. Brannene knyttes til klimaendringene.

Overlevde i leirovn

Det kommer mange dramatiske historier ut fra brannområdene. Pedro Aroca (68), fra Santa Juana, overlevde ved å krype inn i en leirovn sammen med hunden, Dante.

BERGET LIVET: Pedro Aroca og hunden Dante overlevde ved å gjemme seg inni denne leirovnen. Foto: Javier Torres/AFP

– Jeg kom inn i en krigslignende tilstand. Jeg forsøkte å slukke med hageslangen, men det var nytteløst. Jeg gjemte meg inni ovnen for å slippe unna flammene, forteller han.

Der ble han funnet av familiemedlemmer en time senere når flammene hadde svidd av hele huset.

200 byer evakuert

Over 5.600 chilenske brannfolk kjemper mot flammene, og de får hjelp av personell fra en rekke land.

3400 kvadratkilometer land er svidd av og mer enn 200 byer er evakuert, skriver nyhetsbyrået AP.

SLUKNINGSARBEID: Et fly slipper ut vann over skogbrannene i Nuble-regionen. Foto: Javier Torres/AFP

SKOGBRANNER: Det raser for tiden mange skogbranner i Chile. Her i regionen Concepcion, Foto: Javier Torres/AFP

Hittil har over tusen boliger blitt slukt av flammene, og over 5000 mennesker er blitt hjemløse.

Det er innført tre dagers portforbud i noen av de verst rammede områdene.

Mistenker ildspåsettelse

30 personer er pågrepet mistenkt for å ha startet branner. Sakene er under etterforskning.

INFERNO: Frivillige brannfolk blir satt inn i kampen mot flammene. Det er ingen ting som tyder på at en av de verste brann-sesongene er i ferd med å avta. Foto: Matias Delacroix

Det er ingenting som tyder på at brannene er i ferd med å avta.

– Hvis temperaturen stiger og vinden øker, kan vi virkelig få enda større problemer, sier Carlos Javier Martin Traverso, lederen for en spansk militær kontingent som hjelper Chile med slukningsarbeidet.