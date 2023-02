Løy til etterforskerne – skylder på smertestillende

Han er på tiltalebenken for å ha drept sin kone og sønn. Der forklarte Alex Murdaugh at det var smertestillende tabletter som fikk ham til å lyge om hvor han var like før familiemedlemmene ble drept.

I over 20 måneder hadde den fremtredende advokaten Alex Murdaugh nektet for å ha vært til stede ved familiens hundegård den kvelden hans kone og sønn ble drept.

Til politiet sa Murdaugh at han hadde vært på besøk hos sin alzheimer-syke mor og senere kom hjem til familiens jakthytte i South Carolina.

Der fant han både kona Margaret (52) og sønnen Paul (22) drept nede ved hundegården.

MURDAUGH-FAMILIEN: Fra venstre Buster, Margaret, Paul og Alex Murdaugh. Foto: Facebook

Fant avgjørende video

Men etter flere måneder klarte etterforskerne å låse opp sønnen Pauls iPhone. Der gjorde de en avgjørende oppdagelse. 22-åringen hadde filmet en 50 sekunder lang video av en hund i hundegården.

I bakgrunnen hørte man to stemmer, som flere vitner bekrefter at tilhører Alex Murdaugh og hans kone Margaret.

Innrømmet løgn i rettsalen.

I januar startet rettssaken mot Alex Murdaugh. Han er tiltalt for mer enn hundre lovbrudd og risikerer minimum 30 år i fengsel dersom han blir kjent skyldig i drap.

I rettsalen har han nå blitt nødt til å innrømme at han løy til etterforskerne.

– Når jeg først begynte å lyge, så bare fortsatte jeg, forteller Murdaugh og sier at hans avhengighet av smertestillende piller gjorde ham paranoid.

– Når disse paranoide tankene slår over meg, puster jeg vanligvis dypt inn, bruker fornuften og overvinner dem, forteller han.

– Denne gangen tenkte jeg bare ikke klart og løy om å ikke ha vært der. Det er jeg lei for.

NEKTER SKYLD: Til tross for at han innrømmet å ha løyet til etterforskerne, nekter Murdaugh fortsatt for at han drepte sin kone og sønn Foto: AP

Nekter fortsatt skyld

Murdaugh forklarer nå at han ble med kona og sønnen ned til hundene, men at han deretter dro tilbake til hytta og så besøkte sin syke mor.

Aktoratet har sagt at Murdaugh kan ha dratt til moren for å skape et alibi og potensielt skjule de to drapsvåpnene, som ennå ikke er funnet. Det nekter den tiltalte for og hevder bastant at han ikke drepte sin kone og sønn.

– Jeg var ikke i nærheten av Paul og Margaret da de ble skutt, sier Alex Maurdaugh.