Lovlig i Tyskland: – Bruk det ansvarlig

DEMONSTRASJONER: På cannabismerkedagen 4. april demonstrerte folk i Berlin for at politikerne skulle dekriminialisere cannabisbruk. Foto: Nadja Wohlleben / Reuters

Stadig flere land gjør cannabisbruk lovlig. Sist ut er Tyskland, hvor innbyggerne nå kan bruke og oppbevare rusmiddelet.

– Vi forsøker å løse et problem. Den tidligere cannabispolitikken har feilet, har den tyske helseministeren Karl Lauterbach tidligere innrømmet.

Han har selv vært motstander av legalisering, men er nå en tydelig stemme for legaliseringen.

– Kampen var verdt det, legaliseringen av cannabis kommer første påskedag! Vær så snill, bruk den nye muligheten ansvarlig, skrev ministeren på X da loven var vedtatt.

– Må tenke nytt

Han ba samtidig om hjelp til å beskytte barn og unge.

– Forhåpentligvis er dette begynnelsen på slutten for det illegale markedet, skrev han videre.

I forkant av at Forbundsrådet, ett av landets lovgivende organer, endelig godkjente planen, argumenterte ministeren for hvorfor landet måtte gå bort fra å straffe brukere:

– Fra 2011 til 2021 doblet unges bruk av cannabis seg. Derfor må vi tenke nytt for å bekjempe det illegale markedet og beskytte samfunnet.

HELSEMINSITER: Karl Lauterbach i Tyskland har stått i spissen for legaliseringen av cannabis. Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Lovendringen har møtt kritikk fra deler av høyresiden i tysk politikk. Blant annet mener de at legaliseringen ikke vil forhindre stadig økende bruk blant unge.

Men regjeringen mener at folk som selge cannabis ikke har noen grunn til å juble over legaliseringen, og at dealere som selger til barn og unge kan straffes med opp til to år fengsel, skriver nyhetsbyrået AP.

Milliardmarked

Fra starten var regjeringens plan å slippe markedskreftene løs i et regulert marked idet cannabis ble lovlig, skriver The Guardian.

Det skjer imidlertid ikke, til tross for at en studie har anslått et slik marked kunne generert 27.000 jobber og hatt en årlig verdi på 4,7 milliarder euro, tilsvarende 55 milliarder kroner.

LEGALT: Cannabis er fra mandag av ikke lenger ulovlig i Tyskland. Foto: AP Photo/Sakchai Lalit

De opprinnelige planene måtte nedskaleres etter samtaler med EU og fordi de kunne utgjøre brudd på FNs narkotikakonvensjoner.

Dagens cannabisreform består av to deler. Del to består av en pilotstudie i en rekke byer. Håpet er at dette skal forhindre at internasjonal lovgivning legger restriksjoner på legaliseringen

Så til Malta

Derfor har Tyskland gått for det avisen omtaler som en forsiktig legalisering, som legger til rette for at brukere kan få tak i cannabis ved å dyrke det selv eller kjøpe det via ideelle klubber.

Liknende reformer er blitt vedtatt i Tsjekkia og Luxembourg, som sammen med Tyskland har sett til Malta som foregangsland i cannabislovgivningen.

Den lille øystaten i Middelhavet innførte i 2021 en ikke-kommersiell modell som gjør det lovlig å dyrke cannabis hjemme eller at man får tak i det ved å være medlem i en cannabisklubb.

I Norge, da?

Her hjemme var det lenge snakk om såkalt avkriminalisering av bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotiske stoffer. Det vil si at brukere ikke lenger skulle straffes for å bruke eller kjøpe slike stoffer, som cannabis også regnes som en del av.

Reformen tok altså ikke til orde for å legalisere bruk og oppbevaring av mindre mengder, slik Tyskland nå har gjort.

I Høyre-regjeringens planlagte rusreform, ville brukere kunne ha på seg opptil 15 gram cannabis uten å bli straffet for det. Ble de tatt med det, skulle de få tilbud om hjelp, behandling og oppfølging.

Men rusreformen endte i nederlag for Høyre da Arbeiderpartiet sa nei til å støtte den. En punktert versjon ble likevel vedtatt i Stortinget i 2021.

LOVLIG: I Tyskland kan brukere nå dyrke tre cannabisplanter hjemme. Foto: John MacDougall / Reuters.

Dagens Ap- og Sp-regjering har selv lovet at de vil gjennomføre en alternativ rusreform. Den skulle se dagens lys i 2023, men lar fremdeles vente på seg.

Regjeringen har imidlertid varslet at reformen ikke vil ta til orde for en generell avkriminalisering av bruk og oppbevaring til eget bruk.

De kaller det selv en forebyggings- og behandlingsreform, der rusavhengige vil møtes med helsehjelp og ikke straff, mens brukere som ikke defineres som rusavhengige fremdeles vil møtes med straff.