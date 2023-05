HELSINKI, FINLAND/BERGEN (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre lover 1,7 milliarder kroner for å reparere og sikre sivil infrastruktur i Ukraina.

Den ukrainske presidenten ble onsdag formiddag ønsket velkommen til Finland av president Sauli Niinistö. I løpet av dagen har han møtt statsministrene fra alle de fem nordiske landene.

– Vi har tett dialog med myndighetene i Ukraina, for å sikre at hjelpen kommer fram der behovene er størst. Russlands angrepskrig fører hver eneste dag til ufattelige lidelser og enorme ødeleggelser. Vår støtte vil lette hverdagen for det hardt prøvde ukrainske folket, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.



Øremerker midler

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte den ukrainske presidenten på tomannshånd i forkant av et felles nordisk-ukrainsk toppmøte.

Der informerte han presidenten om at Norge ønsker å sette av 1,7 milliarder kroner i sivil støtte til den ukrainske staten.

I FINLAND: President Volodymyr Zelenskyj deltok på et nordisk-ukrainsk toppmøte i Helsinki onsdag Foto: Javad Parsa / NTB

Dette er imidlertid ikke ferske penger. Pengene går ut fra rammen til det allerede vedtatte Nansen-programmet som har en økonomisk ramme på 15 milliarder kroner årlig, fram til 2027.

– Den tverrpolitiske enigheten og langsiktigheten i Nansen-programmet gir ukrainerne den forutsigbarheten de trenger. De vet at de kan regne med støtte fra Norge også i det lange løp, sier statsministeren.

Summen på 1,7 milliarder skal gå til å reparere og drifte sivil infrastruktur. Det vil si blant annet for å sikre forsyninger av strøm og vann.

Det er et samlet Storting som står bak Nansen-programmet.

I HELSINKI: Statsminister Jonas Gahr Støre på den norske ambassaden etter at han ankom Helsinki onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

I 2023 er planen at halvparten av årets midler skal gå til militær støtte, og den andre halvparten til sivil og humanitær støtte. Hensikten med programmet er at det skal være fleksibilitet til å endres med behovene på bakken.

Ønsker seg jagerfly

Toppmøtet dreier seg om de nordiske landenes støtte til Ukraina, i tillegg til nordisk samarbeid og sikkerhet.

De siste ukene har spørsmålet om å donere kampfly til Ukraina blitt stadig mer aktuelt. Norge har blant annet mange utrangerte F-16-fly som er erstattet av nye F-35 jagerfly.

– Vi forventer at Norge blir en del av F16-koalisjonen, uttalte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til TV 2 under utenriksminister Anniken Huitfeldts besøk i det krigsherjede landet i forrige uke.

Det er en politisk beslutning de fleste Nato-land vegrer seg for å ta. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa i mars at landet vurderer å sende kampfly til Ukraina.

Besøket i Finland var en godt voktet hemmelighet fram til den finske presidentens kontor slapp en pressemelding om saken kort tid før ankomsten. Foto: LEHTIKUVA / AP

Besøket i Helsinki er Støres første besøk i landet siden Finland ble del av Nato for én måned siden. Sveriges søknad er fremdeles ikke avklart, men sikkerhet og samarbeid i Norden er på agendaen sammen med landenes støtte til Ukraina.

Alle de nordiske landene har donert betydelige summer til Ukrainas krig mot Russland, både i form av militær støtte, men også humanitær hjelp.

Besøket i Finland er det sjette besøket som Zelenskyj har gjort utenlands siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i fjor. Det er første gang han som president besøker et nordisk land.