Løvene ble reddet fra krigen

Krigen i Ukraina går også hardt utover dyrene. Nå har tre løver fra et krigsherjet område fått et nytt hjem i Danmark.

Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til at millioner av mennesker har flyktet fra landet. Dyrevernere jobber også med å evakuere dyr ut av krigssonene. Etter et mellomstopp i Polen har tre hunnløver fått et nytt hjemsted i Knuthenborg Safaripark på danske Lolland.

TRAUMATISERTE: Løvene var i dårlig stand da de ble evakuert fra Ukraina Foto: Dansk TV2

Kom fra krigsherjet område

Løvene Ploy, Vee og Simba ble evakuert fra en privat dyrepark i den krigsherjede Kharkiv-regionen, øst i Ukraina. Da de ble flyttet ut var dyrene både underernærte og traumatiserte. Men i sitt nye hjem ser de ut til å ha funnet seg til rette.

– Det er veldig kult å se hvor rolige de er og hvor naturlig de oppfører seg, forteller direktør Christopher Knuth i Knuthenborg Safaripark til dansk TV 2.

Dyr i skuddlinjen

Da TV 2 besøkte en ukrainsk dyrehage i fjor vår kunne vi se hvor utsatt dyrene var. Dyreparken i Mykolajiv, sør i Ukraina, har blitt truffet av flere russiske raketter siden krigen startet.

CLOSE CALL: Raketten var svært nær å treffe bisonens innhegning Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Parkene i landet har manglet billettinntekter og gjerne vært avhengig av veldedighet for å ha penger til dyrefôr. De stadige strømbruddene på grunn av russiske angrep mot kritisk infrastruktur er også en utfordring.

PÅ UTSTILLING: Den ene raketten fikk plass i Mykolajiv Zoos museum Foto: Tom Rune Orset/TV 2

- Stort behov for å hente ut flere

Biolog Anne Sofie Meilvang i Dyrenes Beskyttelse har deltatt i arbeidet med å få løvene ut fra Ukraina. Hun forteller til dansk TV 2 at evakueringen av store rovdyr er kompleks og risikabel, men helt nødvendig.

Det antas at rundt 400 bjørner og 200 store kattedyr fortsatt er i ukrainske dyreparker.

– Vi henter så mange dyr som mulig. Det er stort behov for å få dem ut fra Ukraina, konstaterer Meilvang.