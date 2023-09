Lov fra 1868 kan hindre Trump i å bli president

Flere juridiske eksperter mener at loven er høyst relevant, skriver Associated Press (AP).

Republikanerne henviser ofte til USAs grunnlovstillegg, spesielt det andre, som omhandler retten til å bære våpen.



Det er imidlertid et annet grunnlovstillegg som nå diskuteres blant jurister og liberale organisasjoner i USA.

Det 14. grunnlovstilleggets del 3 sier at enhver person som har avlagt ed for å beskytte grunnloven, og så deltar i eller støtter opprør mot myndighetene, ikke har lov til å stille til offentlige verv senere.

– Dette kommer til å bli interessant, sier professor Jennifer Leigh Bailey ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap hos NTNU.

Kaos venter

Associated Press skriver at to liberale organisasjoner varsler at de vil gå rettens vei dersom Donald Trumps navn dukker opp på stemmesedlene.



– Dette er ikke en straff. Dette er som å si at en president må være minst 35 år gammel og født i landet. Du må også ha unnlatt å hjelpe til med å organisere et opprør mot myndighetene, sier president Noah Bookbinder ved Citizens for Responsibility and Ethics i Washington.

Hvis slike søksmål blir levert inn, vil det ifølge AP føre til en kjede av søksmål og anker i en rekke delstater, før det kulminerer hos Høyesterett. Og alt dette vil kunne skje mens valgkampen pågår.



– Det er høyst mulig at disse sakene vil være aktive mens primærvalgene pågår, sier jusprofessor Gerard Magliocca ved Indiana University til AP.

Kaoset kan bli komplett dersom domstolen i én delstat fastslår at Trump ikke kan stille, mens en annen delstat fastslår at han kan.

– Dette er utrolig komplisert. Jeg er ikke sikker på om det finnes klare svar, hovedsakelig fordi dette er nytt territorium. Vi har ikke stilt disse spørsmålene før. Vi har ikke trengt å gjøre det, sier Bailey til TV 2.



The 14th amendment says that anyone who swore an oath to support the constitution and then engaged in insurrection is disqualified from holding office. That includes Donald Trump, and it does NOT require a conviction for insurrection, or even charges. Let's break that down: 🧵 — Noah Bookbinder (@NoahBookbinder) July 6, 2023

Ennå ikke dømt

Enn så lenge er ikke Trump dømt for noe opprør mot myndighetene, ei heller for å støtte noe slikt. Kongressen anklagde Trump for dette og stilte ham for riksrett, men Trump ble frikjent av politikerne fordi 57 stemmer for fellelse ikke var nok.

Spesialetterforsker Jack Smith har imidlertid fått en storjurys velsignelse til å ta ut en føderal tiltale mot Trump for ulovlige forsøk på å omgjøre valgresultatene i 2020.

Denne rettssaken starter 4. mars neste år, med mindre det kommer utsettelser. Det er ingen garanti for at dommen her faller før presidentvalget i november.

Trolig kommer det dom i delstaten Georgia først. Der er neste rettshøring allerede 6. september.

Michigans administrasjonsminister Jocelyn Benson sier til ABC News at hun snakker med kolleger fra delstater som Pennsylvania, Georgia, Nevada, New Hampshire og Maine om å bruke domstolene for å nekte Trump å stille.

– Jeg snakker med kolleger om dette hver dag, sier Benson til ABC News.

Hun sier at dette kan komme til å bli et langvarig tema.

Ble brukt i New Mexico

– Selv mener jeg at det er veldig, veldig klart at det 14. grunnlovstillegg gjelder Trump og at han burde diskvalifiseres. Det er slik jeg leser grunnloven, sier Bailey.

En domstol i New Mexico brukte det 14. grunnlovstillegget da den i fjor diskvalifiserte en offentlig tjenestemann fra offentlige verv, for å ha deltatt i stormingen av Kongressen.

Men det er aldri blitt brukt mot en president.

NTNU-professoren mener at Demokratene gjør klokt i å være ekstremt forsiktige, selv om de skulle ha rett.

– Å ekskludere Trump fra å stille til valg er et stort skritt å ta når halvparten av landet ikke aksepterer at Trump er skyldig, eller ikke bryr seg om at han er det.

Bailey ser at det vil undergrave Demokratenes tillit til «systemet» hvis Trump får stille selv om han dømmes, på samme måte som det vil undergrave Republikanernes tillit dersom han nektes.

– Det finnes ingen gode alternativer her, konstaterer Bailey.

Hun er redd for at det vil se ut som at Demokratene finner på ting, bare for å ramme Donald Trump.

– Det beste for USA er at Trump får lov til å stille til valg, men bare dersom han taper valget. Hvis han vinner, braker helvete løs. Begge strategier – å bruke 14. grunnlovstillegg eller å la være å gjøre det – er svært risikable strategier, sier Bailey til TV 2.



Det er ikke ventet at noen søksmål leveres inn før tidligst i oktober, når delstatene setter i gang med å utarbeide stemmesedlene til primærvalgene. Iowa er første delstat ut, med sitt såkalte nominasjonsmøte 15. januar.