Løste 34 år gammel drapsgåte med ny teknologi

Dansk politi pågrep tirsdag en 53 år gammel mann for drapet på Hanne With (23). Men politiet er også på jakt etter et bestemt vitne.

Hanne With ble funnet død i sin egen leilighet i bydelen Nørrebro i København første nyttårsdag 1990. Det var kjæresten hennes som fant 23-åringen der.

Hun ble drept av gjentatte knivstikk dagen før.

With tjente penger som prostituert og hadde tatt med seg en kunde hjem på nyttårsaften, ifølge dansk TV 2.

Fant slektning i politiregisteret

Tirsdag 6. februar 2024, drøyt 34 år etter at drapet skjedde, gikk politiet i København til pågripelse av en 53 år gammel mann på hans arbeidsplass i Jylland.

Politiet klarte ikke å løse drapet før ny DNA-teknologi ble tilgjengelig.

Det DNA-materialet som politiet satt på fra etterforskningen for 34 år siden, ble analysert på nytt av Rettsgenetisk avdeling hos Rettsmedisinsk institutt mot slutten av fjoråret.

Visepolitiinspektør Brian Belling holder pressebrief i Politigården i København i dag. Foto: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix

I stedet for å lete etter en match, som ikke hadde gitt resultater, lette man nå i stedet etter slektninger. Og der ble det treff.

Analysen av DNA-sporet fra 1990 viste at drapsmannen var i slekt med en person som allerede var i politiets register.

Etterlyser vitne

Onsdag holdt København-politiet en pressekonferanse om saken. Under denne seansen kom politiet med en henvendelse til et bestemt vitne.

– Vi har DNA-spor som matcher, og hvorvidt det finnes ytterligere beviser, vil jeg ikke komme inn på her, sier visepolitiinspektør Brian Belling ifølge dansk TV 2.

– DNA kan aldri stå alene. Det er opp til dommeren. Vi kommer til å arbeide med mange nye vinkler, men den første vi virkelig er interessert i, er en mann som ringte i 1991, forteller Belling videre.

Dette vitnet var en mann som ringte politiet anonymt noen måneder etter drapet og fortalte at han mente å vite hvem morderen var.

– Han fortalte også at det var snakk om en person som jobbet på et slakteri. Det gjorde også vitnet tilsynelatende også selv, forteller rettskorrespondent Astrid Søndberg i dansk TV 2.

53-åringen som ble pågrepet tirsdag jobber i et slakteri.

Lettet

Tidligere drapssjef Jens Møller er lettet over at drapsgåten nå etter alt å dømme er løst. Han var selv med på å gjenoppta denne saken i 2012, uten at det ga resultater.



– Jeg sitter med en følelse av glede etter at det er gjort en pågripelse i saken, sier Møller til dansk TV 2.

53-åringen er imidlertid langt ifra dømt. Han ble fremstilt for retten onsdag formiddag. Der ble det klart at han er siktet for drap.

I siktelsen kommer det frem at drapet skal ha skjedd mellom klokken 01.15 og 02.10 om natten og at Hanne With ble utsatt for slag og spark, samt stikk med kniv og skrutrekker. Hun ble også kvalt.

– Han nekter skyld, sier forsvareren.

Pårørende av Hanne With er varslet om pågripelsen.

– Vi har vært i kontakt med pårørende til Hanne With. Det var en følelsesladet kontakt, det er klart, sier Belling.