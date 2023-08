– Løser ikke alle utfordringer

– Det er Ukrainas militære styrke som skaper de beste forutsetningene for at Putin skjønner at han må forhandle og akseptere en varig og rettferdig, fredelig løsning. Derfor er militær styrke for Ukraina veien til en fredelig løsning for Ukraina, sier Jens Stoltenberg til TV 2.



Aldri tidligere har NATOs generalsekretær følt at det har vært viktigere å bruke stemmeretten sin. På Ukrainas nasjonaldag forhåndsstemmer han i Nydalen i Oslo.

– Demokrati, frihet..det å velge sine egne politiske ledere, det er ikke noe vi kan ta som en selvfølge.



Norske kampfly

Torsdag var statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv hvor han lovet norske F16-fly til Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj har lenge kjempet for for å få vestlige kampfly.

NATO-sjefen sier donasjonene av F16-fly viser at NATOs medlemsland er villige til å hjelpe Ukraina i lang tid framover. Både trening av piloter, opplæring av vedlikeholdsteknikere og istandsetting av fly vil ta tid. Likevel advarer han mot å tro at kampfly vil løse alle problemer.

STYRKER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i månedsvis kjempet hardt for å få vestlige F16-kampfly. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

– Det er en ny kapasitet som ikke kommer til å løse alle utfordringene Ukraina står overfor på slagmarken, men styrker ytterligere deres evne til å slå tilbake russisk aggresjon, sier Stoltenberg.

Offensiven går sakte

Stoltenberg ser tilbake på starten av krigen, hvor mange trodde Ukraina skulle kollapse i løpet av få dager. Det skjedde ikke. Likevel virker det som om fredsforhandlinger, våpenhvile og fred ligger et stykke fram i tid.

– Hvordan går den ukrainske offensiven?



– De vinner kanskje ikke så mye terreng så raskt som vi hadde håpet, men nå diskuterer vi ukrainske offensiver, ikke russiske offensiver mot Ukraina. Det sier litt om hvor langt vi tross alt har kommet i forhold til hvor vi startet da krigen startet.

Både USA og Frankrike har gitt langtrekkende missiler til Ukraina, som kan ramme baser på russisk jord.