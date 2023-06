Lokal radio: Minst 42 døde på Haiti

FLYKTER: Innbyggere på Haiti forsøker å komme seg i trygghet for de enorme vannmassene. Foto: Richard Pierrin / AFP / NTB

Den lokale radiokanalen Radio Tele Galaxie melder mandag kveld at det nå er minst 42 mennesker som har mistet livet etter flom og jordskred på Haiti.

85 personer skal være skadet, 11 er savnet og hele 13.633 hus er rammet av flommen, ifølge radiokanalen.

Flommen tiltok etter kraftig regn 3. og 4. juni.



Uværet har også ført til omfattende ødeleggelser på avlinger på øya.



Statsminister Ariel Henry sier ifølge NTB han jobber med lokale og internasjonale organisasjoner for å hjelpe de flomrammede.



I KIRKEN: En gutt står utenfor kirken Saint Pierre i hovedstaden Port-au-Prince søndag 4. juni. Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB

115.000 barn i livsfare

Uværet kommer samtidig som 115.000 barn på Haiti står i fare for å sulte i hjel, ifølge Unicef.

Gjengvolden på øya har ført til at antall barn med akutt underernæring har gått opp med 30 prosent, ifølge AFP.

Rivaliserende gjenger har tatt kontroll over det meste av hovedstaden Port-au-Prince. Det skjedde etter at Haiti, den fattigste nasjonen i Amerika, ble rammet av en politisk og økonomisk krise etter attentatet i juli 2021 på president Jovenel Moïse.

– Sammen med det pågående kolerautbruddet er hyppigheten av barn med alvorlig underernæring økende. De vil dø om det ikke blir iverksatt hastetiltak, advarte Unicefs representant i Haiti, Bruno Maes, i mai.

FØR HELGEN: Det var flom flere steder på Haiti allerede før helgens massive regnvær. Her går folk i en oversvømt gate i Les Cayes 30. mai. Foto: Richard Pierrin / AFP / NTB

Farlig å oppsøke helsehjelp

Haiti har nå mer enn 41.000 mistenkte tilfeller av kolera siden sykdommen kom tilbake i landet i oktober. Barn under 14 år representerer nesten halvparten av tilfellene, ifølge uttalelsen.

– Stadig flere mødre og fedre i Haiti kan ikke lenger gi nok omsorg og næring til barna sine. Og foreldre kan ikke ta dem med til helsesentre på grunn av den økende, grufulle volden forårsaket av væpnede grupper, sier Maes.

Unicef oppgir at organisasjonen snarest trenger 17 millioner dollar for å håndtere krisen.

I april ble mer enn 600 mennesker på Haiti drept i gjengvold, ifølge FN.

Haiti er ikke bare et av verdens fattigste land, men rammes også av naturkatastrofer usedvanlig ofte. I 2021 ble mer enn to tusen innbyggere drept i et jordskjelv.