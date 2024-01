– Løgn, løgn og intet annet en løgn

Til tross for å sitte fengslet bak murene i Russland, klarer landets mest kjente opposisjonsfigur stadig å lage store overskrifter verden over.

– Putins stat er ikke levedyktig. Den vil kollapse og smuldre opp. En vakker dag vil vi se på stedet hans, og han vil være borte.

Slik lyder den klare talen fra - president Vladimir Putins kanskje aller mest viktige rival - Aleksej Navalnyj (47) i et innlegg på Telegram onsdag kveld.

– For nøyaktig tre år siden kom jeg tilbake til Russland, etter å ha gjennomgått behandling etter forgiftning. Jeg ble arrestert på flyplassen. Og nå har jeg sittet her i tre år, skriver Navalnyj.

I det samme innlegget svarer han på spørsmålet «alle» lurer på:

«Hvorfor kom du tilbake?»

HJEMREISE: Det var et stort pressekorps som fulgte Navalnyj på reisen tilbake til Russland etter å ha blitt forgiftet i 2020. Foto: Mstyslav Chernov / NTB.

– Egentlig ganske enkelt

Det var i september 2020 at den kjente Putin-kritikeren ble forgiftet av nervegiften Novitsjok, for så å bli sendt til et sykehus i Berlin for behandling.

Navalnyj ble ifølge tyske myndigheter utsatt for et drapsforsøk, noe russiske myndigheter nekter blankt for.

47-åringen sitter nå fengslet i hjemlandet, hvor han soner ulike straffer på til sammen over 30 år. De lange og brutale dommene ser ikke ut til å ha dempet verken humøret eller ønsket om å fortsette kampen mot Russlands maktelite.

Snarere tvert imot.

– Det er ingen hemmeligheter eller planer. Det er egentlig ganske enkelt, skriver Navalnyj videre i innlegget.

Svarer på kritikken

Regimekritikeren sier spørsmålet om «hvorfor han valgte å reise tilbake» til Russland skaper en viss irritasjon på to måter:

Navalnyj sier han først og fremst blir irritert på seg selv, fordi at han fremdeles ikke klarer å finne gode nok ord til å beskrive situasjonen godt nok - til at alle slutter å spørre.

Det andre irritasjonsmomentet omhandler naturlig nok den russiske politikken over de siste tiårene, og det faktum at noen tror at opposisjonspolitikeren reiste tilbake til hjemlandet for å inngå en utspekulert hemmelig avtale med Kreml.

Noe han avviser på det sterkeste.

– Jeg har mitt land og min overbevisning. Og jeg er ikke villig til å ikke gi opp mitt land eller min tro. Og jeg kan ikke forråde verken det første eller det andre, sier Navalnyj.

FLYTTET: Navalnyj ble nylig flyttet fra et fengsel til en annen straffekoloni i landet. Putin-kritikeren er tydelig på at han er villig til å sitte i fengsel for det han tror på. Foto: Alexander Zemlianichenko

Sterkt kritikk

Putin-kritikeren gjentar budskapet om å stå opp for det man tror på.

– Og dersom det er nødvendig, være villig til ofre noe for det.

Navalnyj har flere ganger utfordret den sittende presidenten i landet, Vladimir Putin. Noe han mener er grunnen til at han nå sitter fengslet bak murene i den arktiske straffeleiren Jamal-Nenets.

Gjentatte ganger har han rettet sterkt kritikk mot flere forhold i landet.

Han mener både myndighetene og presidenten er korrupte.

Han mener innbyggerne i Russland er under streng sensur.

Han mener presidentvalgene i landet ikke er rettferdige eller uavhengige.

Listen er lang.

– Løgn, løgn og ingenting annet enn løgn.

Slik beskriver Navalnyj det politiske landskapet og makteliten i Russland.

Den klare talen er gjengitt av flere medier, blant andre nyhetsbyrået Reuters og den uavhengige avisen Meduza.