– Lo av Italia da covid-19 kom

Hundrevis av tjenestemenn og ministre i Storbritannia brøt pandemi- og karantenereglene under Boris Johnsons statsministerperiode i Downing Street nr. 10.

Det avslører tidligere visestatssekretær og etikksjef Helen MacNamara, som onsdag vitnet i en høring for komiteen som gransker myndighetenes håndtering av koronapandemien og «partygate»-anklagene.

Regjeringen til Boris Johnson «lo av Italia» i møter under starten av pandemien, da landet kjempet for å få kontroll på den stadig økende smitten, heter det i en uttalelse fra MacNamara.



MÅTTE SVARE: Tidligere etikksjef under Boris Johnsons regjering i Storbritannia måtte onsdag svare en komite som gransker pandemihåndteringen. Foto: AFP / NTB

Uttalelsene er gjengitt av flere britiske medier, blant andre Sky News, The Times, The Independent, The Guardian og BBC.



Holdningen til den tidligere statsministeren og hans tilnærming til pandemien omtales som «bøllete».

Anklagene mot Johnson slutter heller ikke der.



Beskriver et giftig miljø

Etikksjefen opplevde at det ikke var en eneste dag hvor korona-reglene ble fulgt til punkt og prikke i statsministerboligen.



– Det var ett møte der vi absolutt fulgte veiledningen til punkt og prikke, og det var statsrådsmøtet, og alle klaget over det, sier MacNamara, ifølge The Times.

SKREMMENDE: Italia var det første europeiske landet som ble alvorlig rammet av koronaviruset. Før vaksinene ble utviklet, var det ingen som visste hvor lenge viruset ville herje. Foto: Alessandra Tarantino / Reuters / NTB

Den tidligere visestatsministeren beskriver kulturen i Downing Street nr. 10 som «giftig, macho og sexistisk», hvor kvinners perspektiver på aktuelle problemstillinger ikke ble lyttet til under beslutninger.



– Utelukkelsen av et kvinneperspektiv førte til betydelige negative konsekvenser, sier etikksjefen, ifølge BBC.

Den manglende representasjonen av etniske minoriteter blir beskrevet av MacNamara som en lignende bekymring.

Ble bøtelagt

Ryktene om de mange festene i Downing street har surret i lang tid, og perioden har blitt omdøpt til «partygate» av flere medier.

MacNamara ble selv bøtelagt i fjor for å ha deltatt på en av festene under nedstengningen i 2020, da Storbritannia var underlagt strenge restriksjoner. Hun var ansvarlig for selve karaokemaskinen til festen.

RÅDGIVER: En av Boris Johnsons topprådgivere under statsministerperioden var Dominic Cummings, som vitnet for komiteen tirsdag. Foto: TOLGA AKMEN / NTB.

– Det burde aldri ha skjedd, sier etikksjefen, som også tidligere har beklaget hendelsen.

Under dagens høring kom MacNamara med et stikk til daværende statsminister Boris Johnson, og fortalte at han gikk rundt med en «blærete selvtillit».



Etikksjefen har heller ikke så mye til overs for Johnsons tidligere topprådgiver, Dominic Cummings, som vitnet for komiteen tirsdag.



Johnsons kommunikasjonssjef, Lee Cain, vitnet også for komiteen, og begge to var tydelige på at Boris Johnson var feil mann til å styre Storbritannia under pandemien.

Flere anklager

Johnson skal ha blitt omtalt med kallenavnet «The Trolley», eller «vognen» på norsk, fordi han stadig vinglet og endret standpunkt i saker.

SLAKT: Johnsons tidligere kommunikasjonssjef, Lee Cain, slaktet den tidligere statsministeren under høringen tirsdag. Foto: BELINDA JIAO / NTB.

– Regjeringens respons på pandemien var en utbredt fiasko. Man hadde flere utmerkede team som gjorde godt arbeid, men som fungerte innenfor et generelt dysfunksjonelt system, sa Cummings.



I tillegg skal Johnson ha hatt en forferdelig ordbruk, hvor han ofte skal ha beskrevet de ansatte i kabinettet som «idioter» og som «ubrukelige, jævla griser», ifølge The Times.

Den tidligere statsministeren skal også ha sagt til Patrick Vallance, regjeringens vitenskapelige sjefrådgiver, at pandemien var «naturens måte å kvitte seg med gamle mennesker på».

Det er ventet at både Johnson og nåværende statsminister Rishi Sunak vil måtte vitne for komiteen senere i år.