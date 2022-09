Liz Truss utnevner sin nye regjering

Som ny finansminister har Truss valgt Kwasi Kwarteng, mens James Cleverly blir ny utenriksminister.

Cleverly har militær bakgrunn og har de siste månedene vært utdanningsminister i Boris Johnsons regjering. Kwarteng har vært næringsminister. Han står for en ultraliberal økonomisk politikk. Både Kwarteng og Cleverly regnes som nære allierte av Truss.

Suella Braverman blir ny innenriksminister. Hun har tidligere vært statens øverste juridiske rådgiver. Hun stilte selv om en av kandidatene til å bli ny tory-leder, men da hun forsvant ut i en av de første rundene, stilte hun seg bak Truss' kandidatur.

Den nye statsministeren har dessuten utpekt Thérèse Coffey som ny helseminister og visestatsminister. Coffey ledet kampanjen for å få Truss valgt som ny leder av Det konservative partiet etter Boris Johnson.

Ministerutnevnelsene ble tirsdag kveld kunngjort av statsministerens kontor én etter én.

Ben Wallace fortsetter som forsvarsminister. Brandon Lewis blir ny justisminister. Han har tidligere vært minister for Nord-Irland

Samtidig er det klart at flere sentrale skikkelser i Johnsons regjering ikke er med videre. Det gjelder ikke minst flere ministre som støttet Truss' motkandidat Rishi Sunak. Blant dem er Dominic Raab, tidligere justisminister.

Lover handlekraft

Under sin første tale til folket trekker den nye statministeren fram tre hovedmål: Å få Storbritannia på rett kjøl økonomisk, blant annet gjennom skattelettelser. Hun lover også tiltak for å hjelpe folk og bedrifter med energiprisene, samt et bedre helsevesen.

– Det er på tide å ta tak i sakene som holder Storbritannia tilbake, sier landets nye statsminister Liz Truss i sin først tale til nasjonen.

Liz Truss og ektemann Hugh O'Leary Foto: HANNAH MCKAY

Hun lover å sette i verk energiplanen allerede denne uken. Samtidig lover hun flere investeringer, blant annet i veibygging, og bredbåndutbygging.

– Ri av stormen

Statsministeren sier også at regjeringen hennes vil endre Storbritannia til et land som streber etter å bli bedre.

– Vi skal ri av stormen, sier Truss.

Talen ble holdt utenfor statsministerboligen i Downing Street tirsdag kveld, få timer etter at hun overtok statsministerposten fra Boris Johnson, og før regjeringen ble presentert.

Tirsdag ble Liz Truss innsatt som Storbritannias statsminister i en seremoni på slottet Balmoral i Skottland. Seremonien ble ledet av dronning Elizabeth II. Foto: Jane Barlow.

Ifølge Truss er det den grunnleggende troen på frihet, virketrang og ærlig spill som gjør Storbritannia til et storslagent land.

– Den britiske befolkningen har vist karakterfasthet, mot og besluttsomhet om og om igjen, og nå står vi overfor global motvind forårsaket av krigen i Ukraina og covid, sier Truss.

Hun er klar på at for å gjøre det trygt i England, må det være trygt i Europa.

Hun roste også sin forgjenger.

– Boris Johnson leverte brexit, covid-vaksinene og sto opp mot russisk aggresjon. Historien vil anse ham som en enormt betydningsfull statsminister. Jeg er beæret over å ta dette ansvaret i en svært viktig tid for landet, sa Truss.

