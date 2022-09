Liz Truss' første tale som statsminister – dette lover hun

Under sin første tale til folket trekker den nye statministeren fram tre hovedmål: Å få Storbritannia på rett kjøl økonomisk, blant annet gjennom skattelettelser. Hun lover også tiltak for å hjelpe folk og bedrifter med energiprisene, samt et bedre helsevesen.

– Det er på tide å ta tak i sakene som holder Storbritannia tilbake, sier landets nye statsminister Liz Truss i sin først tale til nasjonen.

Liz Truss og ektemann Hugh O'Leary Foto: HANNAH MCKAY

Hun lover å sette i verk energiplanen allerede denne uken. Samtidig lover hun flere investeringer, blant annet i veibygging, og bredbåndutbygging.

Hun sier at regjeringen hennes vil endre Storbritannia til et land som streber etter å bli bedre.

Talen ble holdt utenfor statsministerboligen i Downing Street tirsdag kveld, få timer etter at hun overtok statsministerposten fra Boris Johnson.

Tirsdag ble Liz Truss innsatt som Storbritannias statsminister i en seremoni på slottet Balmoral i Skottland. Seremonien ble ledet av dronning Elizabeth II. Foto: Jane Barlow.

Ifølge Truss er det den grunnleggende troen på frihet, virketrang og ærlig spill som gjør Storbritannia til et storslagent land.

– Den britiske befolkningen har vist karakterfasthet, mot og besluttsomhet om og om igjen, og nå står vi overfor global motvind forårsaket av krigen i Ukraina og covid, sier Truss.

Hun er klar på at for å gjøre det trygt i England, må det være trygt i Europa.

Hun roste også sin forgjenger.

– Boris Johnson leverte brexit, covid-vaksinene og sto opp mot russisk aggresjon. Historien vil anse ham som en enormt betydningsfull statsminister. Jeg er beæret over å ta dette ansvaret i en svært viktig tid for landet, sa Truss.



Senere er det ventet at Truss vil presentere sin nye regjering.

Saken oppdateres.