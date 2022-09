Liz Truss er Storbritannias nye statsminister

Liz Truss (47) er nå Storbritannias nye statsminister. Seremonien ble ledet av dronning Elizabeth II i audiens på Balmoral slott i Skottland.

Truss er nå formelt bedt om å danne regjeringen.

Hun er dermed Storbritannias tredje kvinnelige statsminister. Før henne var Margaret Thatcher landets leder fra 1979 til 1990 og Theresa May fra 2016 til 2019.

Storbritannias nye statsminister, Liz Truss, forlater Balmoral slott tirsdag. Foto: Andrew Milligan

Truss er den femtende regjeringssjefen i løpet av dronningens 70 år på tronen. Det var en smilende dronning som ønsket Truss velkommen i audiens mandag.

Truss er i følge Sky News den første statsministeren som utpekes på Balmoral, som er dronningens private hjem i Skottland. Årsaken er dronningens helse og utfordringer med å reise.

Boris Johnson og Truss ankom og forlot Skottland i hvert sitt privatfly tirsdag. Nå er de tilbake i London hvor Truss skal i møter som blant annet dreier seg om en innføring i diverse statshemmeligheter.

Trolig holder Truss en tale utenfor Downing Street klokken 17 norsk tid. Det er også forventet at hun presenterer den nye regjeringen.

Solberg hilser

Høyre-leder Erna Solberg sender Storbritannias nye statsminister Liz Truss sine beste hilsener på Twitter.

– Mine beste hilsener til Liz Truss i sin nye jobb. Jeg ser fram til å fortsette det gode samarbeidet mellom våre to partier, og håper å treffe deg snart. Storbritannia og Norge står sammen i vanskelige tider for europeisk sikkerhet, skriver Solberg.

Truss tar over rollen som regjeringssjef etter at Boris Johnson i juli kunngjorde sin avgang etter en rekke skandaler. Han får imidlertid skryt for måten han har stått sterkt og støttet Ukraina etter den russiske invasjonen. Han har også fått gjennomført brexit, og sørget for rask tilgang til vaksiner under koronapandemien.

Mandag ble det klart at Truss vant det konservative ledervalget med 57 prosent av stemmene.

AVGÅTT: Boris Johnson på vei inn til dronning Elizabeth for å søke avskjed. Foto: Andrew Milligan

Én time tidligere enn Truss var Boris Johnson på besøk hos dronningen og søkte avskjed. Etter et møte på over 40 minutter, bekreftet Buckingham Palace at avskjeden var akseptert.

Få minutter senere var biografien på Johnsons twitterkonto endret til «Tidligere statsminister».

Lover handlekraft

Truss sammenlignes ofte med sin forgjenger, den ikoniske jernkvinnen Margaret Thatcher. Hun omtales som en knallhard, prinsippfast dame utenfor etablissementet.

Hun lover skattelettelser, handlekraft for å få kontroll på inflasjon og skyhøye energipriser, samt en hardere linje overfor EU.



Britenes ferske statsminister skal ha planer om å fryse strøm- og gassregningen for britiske husholdninger på dagens nivå. Det melder den britiske avisen The Times .



Fakta om Liz Truss * Valgt til leder for Det konservative partiet i Storbritannia. Tar over som statsminister etter Boris Johnson tirsdag. * Født 26. juli 1975 i Oxford, fullt navn Mary Elizabeth Truss. * Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada. * Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene. * Ble valgt inn i Parlamentet for valgkretsen South West Norfolk i 2010, etter å ha tapt to tidligere parlamentsvalg. * Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, fikk deretter flere ulike statssekretær- og ministerposter. * Johnson utnevnte Truss som handelsminister i 2019, og deretter utenriksminister i 2021. Stilte i ledervalget da Johnson trakk seg i juli 2022. * Stemte for fortsatt britisk EU-medlemskap i folkeavstemningen i 2016, men står nå for en hardere linje overfor EU og en mer liberal økonomisk politikk enn Johnson. * Gift og har to døtre. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP

Pristak

Ifølge avisen vil Truss sette et «tak» på kostnadene for gass som brukes til elektrisitet og oppvarming. Tiltaket skal gjelde både husholdninger og bedrifter.

En kilde har sagt til avisen at Truss planlegger å fryse energiregningene på det nåværende nivået, altså 1.971 pund, i tillegg til å gi 400 pund i støtte til hver husholdning. Detaljene er imidlertid uklare.