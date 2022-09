Liz Truss er Storbritannias nye statsminister

Saken oppdateres fortløpende.

Cirka klokken 13.30 norsk tid avslørte Sir Graham Brady, som er lederen for 1922-komiteen, hvem som vant valgkampen.

Liz Truss ble valgt som partiets og Storbritannias nye leder.

– Det er en ære å bli valgt, sier hun fra talerstolen kort tid etter utnevnelsen.

Hun takket 19-22-komiteen og en rekke andre for å ha organisert «historiens lengste jobbintervju».

Da sir Graham Brady leste opp resultatet av uravstemningen, var det klart at Truss hadde fått 57 prosent av stemmene. Selv om hun var pekt ut som favoritt, gjorde hun et litt dårligere valg enn ventet.

Kappløp

Gjennom sommeren har det vært et kappløp mellom Truss, som var utenriksminister frem til i dag, og tidligere finansminister Rishi Sunak.

Begge har jobbet iherdig for å overbevise Toryene om at de best skikket til å lede partiet og landet videre, etter at Boris Johnson trakk seg i begynnelsen av juli.

Johnson overlevde et mistillitsforslag etter en serie skandaler, men endte med å gå av ettersom han hadde mistet støtten til mange av parlamentslederne.

Erik Mustad, som er Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder, er ikke overrasket over valgresultatet.

– Tallene var ikke helt som forventet, for vi trodde at hun ville vinne med større margin. Det kan være at den siste debatten forrige onsdag, hvor Sunak gjorde det veldig bra, førte til at det ble litt tettere valg enn vi trodde, sier han til TV 2.

Fakta om Liz Truss Var Storbritannias utenriksminister og en av de to gjenværende kandidatene da partimedlemmene skulle stemme fram Boris Johnsons etterfølger som statsminister og partileder.

Født 26. juli 1975 i Oxford, fullt navn Mary Elizabeth Truss.

Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada.

Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene.

Ble valgt inn i parlamentet for valgkretsen South West Norfolk i 2010, etter å ha tapt to tidligere parlamentsvalg.

Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, fikk deretter flere ulike statssekretær- og ministerposter.

Johnson utnevnte Truss som handelsminister i 2019, og deretter utenriksminister i 2021. Stilte i ledervalget da Johnson trakk seg i juli 2022.

Stemte for fortsatt britisk EU-medlemskap i folkeavstemningen i 2016, men står nå for en hardere linje overfor EU og en mer liberal økonomisk politikk enn Johnson.

Gift og har to døtre. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP

Tar over et land i krise

Truss, som nå blir Storbritannias tredje kvinnelige statsminister, tar over styringen i et land der utfordringene står i kø.

Ifølge Mustad har hun en todelt jobb foran seg.

– Hun vil sørge for at de britiske, konservative verdiene til partiet skal ivaretas. Også skal hun være statsminister for hele Storbritannia i den vanskelig situasjonen de er i. De har høye levekårspriser, energipriser og bensinpriser, sier han.

I talen mandag lovet hun å gjennomføre skattelette og møte energikrisen med handlekraft.

Under valgkampen lovte Truss å ha en plan klar for energikrisen innen en uke dersom hun ble valgt.

FAVORITT: Liz Truss har vært favoritt til å vinne valget. Foto: Geoff Caddick / AFP

Britiske husholdninger står overfor en gjennomsnittlig økning på 80 prosent i strøm- og gassregninger. Mange er bekymret for hvordan folk skal klare levekostnadene sine i vinter.

Truss har tidligere avvist direkte utbetalinger, men i forrige uke lovte hun å «levere umiddelbar støtte for å sørge for at folk ikke står overfor uoverkommelige energiregninger» i vinter.

I valgkampen har hun også gått inn for skattekutt, men kritikerne mener at det ikke vil hjelpe de som har dårligst råd.

Mer statlig støtte

Sunak tapte valget. Under valgkampen lovet han ytterligere statlig støtte for å hjelpe folk med å betale strøm- og gassregningene sine.

Å dempe prisstigningen vil være høyest prioritet, sa han, og angrep motstanderens skattekuttplaner som uforsvarlige.

KRITISERT: Rishi Sunak har kritisert Truss for å planlegge skattekutt. Foto: Victoria Jones