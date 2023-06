Livredd mamma: – Vi vet ikke om vi våkner neste dag

Torsdag er det barnas dag i Ukraina. Evelina og Fadey er blant flere barn som har tilbrakt deler av dagen i et tilfluktsrom.

I tilfluktsrommet i Desnjanskyj-distriktet i Kyiv, sitter Victoria med sine to barn på åtte og fem år, Evelina og Fadey.

Det eldste barnet gråter.

– Du kan se på barna mine, vi er livredde, sier Victoria til TV 2.

Hun klemmer og trøster barna så godt hun kan.



– Jeg sov én og en halv time i natt. Jeg våknet på grunn av alarmen, forteller hun.

Når alarmen går mens barna er i barnehagen eller på skolen, må barna søke tilflukt der de er. Men hjemme tyr de ofte til andre løsninger.

– Dersom alarmen slutter å ule kan vi gå og legge oss, men om natten sover barna i gangen, sier hun.

REDD: Åtte år gamle Evelina våknet i natt av redsel etter hun hørte et høyt smell. Foto: Aage Aune / TV 2

Det hender også at tilfluktsrommene er stengt. Det reagerer hun kraftig på.

– Jeg vet at de kan være stengt. Dette er vanlig i Kyiv og i resten av Ukraina. De slipper ikke folk inn, jeg skjønner ikke at det er mulig, sier hun.

Hun tror ikke at krigen vil ta slutt med det første.

– Vi hjelper soldatene. Vi lever, det er skummelt, men vi lever, sier hun.

SAMMEN MED MAMMA: Fadey (5) måtte tilbringe morgentimene torsdag i tilfluktsrom. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vet ikke om du våkner neste dag

Å leve i Kyiv blant usikkerheten på når nye angrep vil komme, er vanskelig.

– Jeg fortalte mannen min i dag at jeg føler vi burde legge oss i tilfluktsrom på kveldene. Jeg vet ikke om vi vil bli truffet av droner eller missiler, forteller Victoria.

– Det er skummelt, du vet ikke om du vil våkne opp neste dag eller ikke, sier hun.

REDDE: Victoria, Evelina og Fadey er på vei ut etter en skremmende start på dagen. Foto: Aage Aune / TV 2

Evelina (8) får spørsmål om hun føler seg trygg i tilfluktsrommet sammen med mamma og lillebror.

– Ja, svarer den lille jenta.

Åtteåringen forteller videre at det er andre gangen hun er i et tilfluktsrom sammen med familien, men sammen med skolen har hun vært der flere ganger.

Natt til torsdag gikk flyalarmen og hun våknet av et smell.



– Det var veldig høyt. Jeg ble redd og våknet. Jeg trodde vinduene hadde blåst ut, forteller hun.

Raser mot stengte tilfluktsrom

Kyivs ordfører, Klitsjko, er på åstedet for å snakke med befolkningen i nabolaget. Der får han klar beskjed om hva de synes om at døra til et tilfluktsrom var stengt denne natten.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor, for vi har fått forskjellig informasjon. Noen sier det var åpent og noen sier det var stengt, sier Klitsjko til TV 2.



KYIV: TV2s reporter Hilde Gran intervjuer Vitalij Klitsjko etter angrepet i natt der tre personer ble drept. Foto: Oleksandr Techynskyi

– Missilene eksploderte bare fire minutter etter at alarmen gikk. Folk som var på vei til tilfluktsrommet ble drept, forklarer han.



– Jeg kan ikke gi noen klare svar nå. Da blir det bare spekulasjoner og det vil jeg ikke komme med.

– Kan du forstå at folk er sinte?

ANGREP: I natt ble tre mennesker drept, blant dem var et barn. Her ligger den ene døde personen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ja, jeg forstår alle. Sikkerhet er hovedprioriteten til alle i Ukraina nå, sier han.

Så går alarmen igjen, og intervjuet avbrytes.



Ryktene sier at personen som hadde ansvar for å åpne tilfluktsrommet, var beruset. Saken skal være under etterforsking. Men ifølge de TV 2 har snakket med er ikke dette et engangstilfelle.

– Vi forsøkte å gå til skolen men det var stengt. De slapp oss ikke inn, sier Nathalia Dubinina til TV 2. Hun er fra Donetsk og flyktet til Kyiv etter at leiligheten hennes ble bombet.

STENGT: Nathalia Dubinina forteller at de ikke ble sluppet inn når de søkte tilflukt. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun forteller at hun og familien ble vekket av et smell. Mannen hennes sov på barnas rom der vinduet ble knust over han. Han fikk kuttskader på ryggen og beina.

– Før hadde vi fire vindu, nå har vi ingen, sier hun.

– Selv om det er tilfluktsrom, er de stengt. Derfor sitter folk hjemme, på badet eller i korridorer, sier Anastasia Dubinina som bærer på sitt ett år gamle barn.

IKKE ÅPNE: Anastasia Dubinina forteller at tilfluktsrom ikke alltid er åpne. Foto: Aage Aune / TV 2

Hun forteller at om dagen kan ungene søke tilflykt i kirken ovenfor huset hennes, men om kvelden må de løpe for å finne et sted som er åpent for å søke tilflukt.

– Jeg har løpt naken med barnet mitt for å søke tilflukt, sier Anastasia.