Liket til student funnet etter nesten fem tiår

Studenten Kyle Clinkscales (22) skulle kjøre tilbake til universitetet Auburn fra LaGrange i Georgia 27. januar 1976, men kom aldri fram.

Han ble sist sett i baren han jobbet på, før han satte seg i bilen og skulle i utgangspunktet kjøre tilbake til skolen i Alabama i en Ford Pinto.

Så forsvant han sporløst.

MOR: Moren til Kyle, Louise Clinkscales viser frem et bilde av hennes sønn. Foto: Renee Hannis/Atlanta Journal-Constitution via AP

I årene som har gått, har blant annet innsjøer blitt tappet på jakt etter ham og bilen. Det var først 45 år senere at gjennombruddet skulle komme.

7. desember 2021 var det noen som oppdaget en hvit Ford i en bekk i Cusseta i Alabama, og ringte nødnummeret.

Etterforskere fant en lommebok, ID-kort og noen dokumenter som tilhørte Clinkscales, inne i bilen. De fant også beinrester.

Politiet leverte skjelettrestene til Georgias statlige etterforskningsbyrå for å gjennomføre en DNA-analyse av dem.

Det lokale sheriffkontoret kunngjorde søndag at skjelettet matchet med Clinkscales.

Til tross for denne bekreftelsen, er ikke Clinkscales dødsårsak fastslått, ifølge politiet.

Den lokale sheriffen har sagt at det kan bli vanskelig for etterforskerne å finne ut om Clinkscales ble drept, eller om det var en ulykke.

Hans mor døde i 2021 og hans far døde i 2007, skriver The Guardian. Dermed var det ingen av dem som fikk vite at bilen til deres sønn, og skjelettet var funnet.