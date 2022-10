Leverer brød til frontlinjen: – De ukrainske styrkene er våre helter nå

BRØD TIL FRONTLINJEN: De baker brød på natten slik at de kan levere til butikker og frontlinjer ved daggry. Foto: David Goldman/AP

De andre bakeriene har måtte stenge fordi de ble skadd eller fordi elektrisiteten og gassen deres ble kuttet.

Arbeidstiden i bakeriet i Kostjantynivka er tilpasset krigen.

DGGRY: En lastebil forlater bakeriet ved daggry i Kostiantynivka, Donetsk-regionen. Foto: David Goldman/AP

– De ukrainske styrkene er våre helter nå

Ansatte ved fabrikken kommer på jobb klokken 19. Ved daggry kommer lastebilsjåfører for å hente ferske brød for levering til byer og landsbyer der dagligvarebutikkene vanligvis bare er åpne om morgenen, når det er pause i russisk beskytning.

– Vi baker mer brød om natten slik at vi kan distribuere det til butikker om morgenen, sier bakeridirektør Oleksandr Milov til nyhetsbyrået AP.

Fabrikken baker cirka syv tonn brød daglig, det tilsvarer cirka 17 500 brød. Halvparten går til det ukrainske militæret.

– De ukrainske styrkene er våre helter nå, men jobben vår er også viktig for livet til landet vårt i krigstid, sier ansatte Zhovtonozhyk.

NATTSKIFT: Valentina er en av flere ansatte som jobber om natten. Foto: David Goldman/AP

Andre ansatte sier at de ikke er redde.

– Vi er ikke redde. Vi baker brød, fordi folket, militæret vårt, forsvarerne våre trenger brød, sier ansatte Nahorna.

Mistet gassforsyningen

Bakeriet Kostjantynivka har holdt seg åpent til tross for mange utfordringer.

I april mistet det gassforsyningen, men ovnene ble omkonfigurert til å kjøre på kull, et system som ikke hadde blitt brukt på dette anlegget siden andre verdenskrig.

KULL: En arbeider bærer kull ved et bakeri i Kostiantynivka.. Foto: David Goldman/AP

Kullkjelen betjenes av tre mann.

– Det er en kolossal jobb, gutta jobber 12 timer om dagen, sier Milov.

Milov prøvde seks typer kull før han fant den rette typen med høy varmeeffekt.

En fordel med kullsystemet er at anlegget ikke trenger ekstra oppvarming om vinteren. Det vil ikke være sentralvarme i regionen denne vinteren på grunn av mangel på gass.

DMYTRO: En av tre menn som jobber et 12-timers nattskift. Foto: David Goldman/AP

Høye priser

Bakeriet møtte sitt neste problem i juni, da Russland okkuperte byen Lyman nord i regionen hvor fabrikken som leverte mel til Kostjantynivka-bakeriet lå.

– Nå er det ikke russiske soldater igjen i Lyman i Donetsk. Ukrainske styrker gjenerobret byen lørdag.

Milov måtte kjøpe mel fra en leverandør i Zaporizjzja-regionen, som ligger 150 kilometer fra Kostjantynivka. De ekstra transportkostnadene økte prisen på brød. Det samme har inflasjonsraten.

– Folks inntekt har gått ned, og folk kjøper bare billigere produkter for øyeblikket, sier Milov.

PAKKER: Arbeidere stokker rundt vogner mens brød pakkes for levering. Foto: David Goldman/AP

Bakerne hans har til og med måttet endre oppskriften på brødet sitt for å holde prisen overkommelig så lenge som mulig. En annen bekymring er mangel på korn.

Siden Russland har angrepet ikke bare åkre, men også kornlagre, eksporterer noen bønder korn for lagring i utlandet.

Utfordrende levering

Bakeriet i Kostjantynivka har 20 sjåfører som leverer brød daglig, ikke bare til byer, men også til halvtomme landsbyer i frontlinjen.

SJÅFØR: Vasyl Moiseienko leverer brød fra bilen sin til en butikk nær frontlinjen mens hans kone, Anna Kolesnyk, venter i passasjersetet i Dyliivka, Donetsk-regionen, øst i Ukraina. Foto: David Goldman/AP

En av dem, Vasyl Moiseienko, en pensjonist, han ankommer fabrikken klokken 06.00. og fyller den med varme brød.

Han viser sprekken i frontruten som et stykke splint etterlot for noen uker siden under en brødlevering.

– Hvem andre skal gå? Jeg er gammel, så jeg kunne kjøre, sa Moiseienko.

SPLINT: En sprekk i frontruten fra en splint etter et rakettangrep. Foto: David GoldmanAP

Han kjører langs dårlige veier til landsbyen Dyliivka.

Hvert 10. til 15. minutt kan lyden av artilleri høres. Det er vanskelig å finne en mobiltelefonforbindelse i området, men datanettverket fungerer.

Selgeren i den lokale butikken skriver i bygdas meldingsfunksjon at det er kommet brød. I løpet av 15 minutter fylles butikken opp med folk.

Liubov Lytvynova, 76, tar flere brød. Hun sier at hun tørker noe av det for å lage brødsmuler som hun oppbevarer i kjelleren. Hun legger ett brød i fryseren for å holde det lenger.

– Vi lever bare i frykt. Og hvis de ikke leverer brød, hva skal vi gjøre? sa Lytvynova.