Letemannskapet har 96 timer på seg – disse er om bord i ubåten

Ubåten med navnet «Titan» har vært savnet siden mandag morgen etter at selskapet OceanGate sendte den på ekspedisjon.

Fem personer var om bord i ubåten, blant annet den britiske milliardæren Hamish Harding. Det bekrefter en kollega av Harding til New York Times.

Han har tidligere vært på flere ubåtekspedisjoner og blant annet besøkt Challengerdypet, det dypeste kjente stedet i verdenshavene.

RMS TITANIC EXPEDITION 2023



4am start this morning on the RMS Titanic Expedition Mission 5 with @oceangateexped. The sub had a successful launch and Hamish is currently diving.

Stay tuned for further updates!



@the_explorers_club @ActionAviation0 #titanic #titansub #discovery pic.twitter.com/qVGoYeHVwd — Action Aviation (@actionaviation) June 18, 2023

– Flere oppdateringer kommer!

Briten, som har tjent flere milliarder på kjøp og salg av fly gjennom selskapet Action Aviation, delte også flere oppdateringer om Titanic-ekspedisjonen. Den siste kom søndag, mindre enn 24 timer før ubåten ble meldt savnet.



– Vi begynte reisen fra St. Johns, Newfoundland, Canada i går og planlegger å begynne dykkeoperasjonen klokken 04 i morgen. Frem til da er det mye som må forberedes og gjennomgås, skrev Harding i et Instagram-innlegg søndag kveld.

Han skrev videre at en krevende vinter har skapt utfordringer for ekspedisjonen, men at værmeldingen ga dem et lite tidsvindu søndag.

– Det kommer flere oppdateringer fra ekspedisjonen HVIS været holder seg!, avsluttes innlegget.

Siden har det vært stille fra Harding.

Far og sønn

Det er plass til fem personer i ubåten. En kaptein, en ekspert og tre forskere eller turister, alt ettersom. Turistene må punge ut med 250.000 dollar, drøyt 2,6 millioner kroner, for å dykke ned på 3800 meters dyp.



Sammen med britiske Harding er den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og sønnen Sulaiman.

Familien opplyser til CNN at de to var med på «en reise for å besøke det som er igjen av Titanic i Atlanterhavet».

– Vi setter stor pris på medfølelsen fra venner og kolleger og ønsker at alle ber for sikkerheten deres, samtidig som familiens privatliv respekteres. Familien blir godt tatt vare på, og vi ber til Allah om at de to familiemedlemmene kommer trygt hjem, heter det i uttalelsen fra familien.

Ifølge flere medier, blant dem BBC og Sky News, er de to siste om bord OceanGate-sjef Stockton Rush og et tidligere befal i det franske sjøforsvaret, Paul Henry Nargeolet.



SJEF: Stockton Rush var i 2009 med å starte selskapet OceanGate, som arrangerer turen. Foto: Bill Sikes / AP / NTB

Rush startet selskapet i 2009. Han er utdannet pilot og ble som 19-åring den yngste i verden til å fly transportfly.

Etter å ha forlatt forsvaret etter 25 år, har Nargeolet vært en del av det franske forskningsinstituttet for havutnyttelse (IFREMER).

Han har flere ganger vært med Titanic-vraket. Han var i 1987 med på en kontroversiell ekspedisjonen som tok med seg over 1800 ting fra skipet.



RUTINERT: Paul-Henry Nargeolet er en erfaren mann ved Titanic-vraket. Her fotografert i 2010. Foto: Evaristo Sa / AFP / NTB

– Gjør det vi kan

Mandag kveld kalte den amerikanske kystvakten inn til en pressekonferanse der de fortalte om søket.

Admiral John Mauger er mannen som leder søket fra den amerikanske kystvaktens side.

– Våre tanker er først og fremst med besetningen og deres familier, sa han.

Videre fortalte han at de både søker over og under havoverflaten.

– Vi har flere C130 fly i luften allerede og håper på å få flere på vingene i løpet av dagen. I tillegg bidrar det canadiske forsvaret med et P8-fly som er laget for å lete etter ubåter.

Mauger fortalte at de også bruker sonarbøyer for å lytte etter ubåter under vann.

– Vi gjør det vi kan for å bringe besetningen hjem.

Har troen

Vanligvis sender ubåten signaler ut til moderskipet hvert kvarter. Mandag kveld har man ikke hatt kommunikasjon med dykkerne på over sju timer.

Ubåten som ble rapportert savnet mandag morgenen har oksygen, mat og drikke, som skal vare i 96 timer.

Menneskene om bord har dermed fram til torsdag morgen før det går tom for oksygen.

Dette er den savnede ubåten En liten ubåt med fem personer om bord er savnet ved vraket av Titanic i Nord-Atlanteren. Ubåten Titan er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn.

Selskapet OceanGate opplyser at det normalt er fem personer om bord: kapteinen, en ekspert/guide og tre betalende gjester. Gjester på denne turen var den britiske eventyreren Hamish Harding, den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og Dawoods sønn Sulaiman.

Ubåten kan dykke ned til 4000 meter. Vraket av Titanic ligger på 3800 meters dyp utenfor canadiske Newfoundland. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning.

Operatøren mistet kontakt med ubåten litt etter klokken 9 søndag formiddag, tre kvarter etter at dykket startet. Ubåten har nok oksygen til opptil 96 timer, det vil si fram til torsdag morgen lokal tid.

Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et morskip på overflaten.

En storstilt internasjonal redningsaksjon koordineres fra Cape Cod i USA, rundt 1450 kilometer fra stedet der ubåten forsvant. Både Canadas og USAs kystvakt har satt inn store ressurser i søket.

OceanGate tar turister ut til vraket av Titanic, som sank etter å ha truffet et isfjell på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York natt til 15. april 1912. Forliset krevde over 1500 liv og er en av tidenes verste skipskatastrofer i fredstid. Kilder: OceanGate, AP, TT, Ritzau (NTB)

En større leteaksjon pågår i området ved vraket av Titanic som ligger på 3.800 meters dyp utenfor Newfoundland.

Titanic-ekspert Larry Daley har vært med på flere dykk med ubåten, og er positiv.



– Jeg er veldig håpefull, jeg er veldig positiv. Jeg var i ubåten i tolv timer. Vi har vårt eget pustesystem om bord, og hvis det vedlikeholdes riktig, som å bytte filter og co₂-skrubber, kan du bli der nede i ganske mange timer, sier Daley.

– Da jeg var i ubåten, så var 12 timer lenge. Men den nye teknologien kan selvsagt utvide det også, ikke sant?, forteller han.



OPPDAGER: Larry Daley, Titanic-ekspert og oppdager. Foto: CTV News

Var om bord i fjor

CBS sendte en av sine reportere på reise med samme selskap i fjor for å se vraket av Titanic. David Pogue gikk om bord i ubåten som nå er savnet.

Pogue leser fra det som ser ut til å være en plakat som beskriver fartøyet som et «eksperimentelt» fartøy, «som ikke er godkjent eller sertifisert av noen reguleringsinstans, og som kan resultere i fysisk skade, funksjonshemning, følelsesmessige traumer eller død».

– Hvor signerer jeg? spør han i kameraet med et smil.

OceanGate-sjef Stockton Rush gir ham deretter en omvisning hvor han avslører at fartøyet bare har én knapp og kjøres ved hjelp av en videospillkontroller.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8 — David Pogue (@Pogue) June 19, 2023

Rush sier at selskapet har jobbet med Nasa og Boeing for å sikre sikkerheten til trykkbeholderen.

– Alt annet kan gå galt. Thrusterne dine kan gå, lysene dine kan gå, du kommer fortsatt til å være trygg.

Da Pogue prøvde å gå ned i ubåten, måtte de avbryte reisen bare 37 fot under overflaten, etter et problem med noe utstyr.

Et senere forsøk på å nå havbunnen på den sjette dagen av reisen deres ble også kansellert. Pogue nådde endelig vraket av Titanic på den siste dagen av reisen.