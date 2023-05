ZAPORIZJZJA (TV 2): Ein sekk med det lure i. Det er det den blir kalla. No er håpet at den skal hjelpe krigsramma born.

Jubelen står i taket i eit lokale i byen Zaporizjzja i Ukraina. Barnelatteren ljomar så høgt at den nesten overdøyver flyalarmen som ular utanfor.



På golvet er det eit sant kaos av ulike leikar og aktivitetar.

Borna veit det ikkje, men alt er nøye planlagt for å hjelpe dei psykisk.



– Dette er veldig gøy og interessant for alle er så glade, stråler Polina (11).

INTERNFLYKTNINGAR: 11 år gamle Polina (nr. 2 f.v.) og hennar navnesøster på 12 år (nr. 3 f.v.) er begge flyktningar i eige land. Foto: Simen Askjer / TV 2

11-åringen er frå Donetsk og er flyktning i eige land. No deltar ho på ei samling i regi av den norske Novi Stiftelsen, ein hjelpeorganisasjon som mellom anna fokuserer på barns mentale helse.

Misha (6): – Vi kan døy

Vi spør borna om kva dei tenker om situasjonen i Ukraina.

– Det er krig no, forklarer seks år gamle Misha.

ALVOR: Misha er berre seks år, men han har for lengst skjønt kor farleg krig er. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Og vi kan døy. Viss vi døyr, så vil vi fly opp til himmelen, seier han alvorleg.

Polina, 11-åringen frå Donetsk, forklarer at huset deira er øydelagt av krigen. Ho har også blitt vitne til eit stort angrep mot ei bustadblokk.

– Eg synest synd på menneska. Dei døyr til ingen nytte fordi Russland skyt rakettar mot dei.

Ei anna jente, som også heiter Polina, er frå dei okkuperte delane av Kherson fylke.

– Folket er i krig. Ikkje alle har tak over hovudet, dei har fått husa sine bomba. Og det er ikkje alle som er live lenger, seier 12-åringen.

«Sekken med det lure i»

Oddny Gumaer har jobba i område ramma av krise og konflikt i tretti Sår, og er grunnleggaren av Novi Stiftelsen. No sit ho midt på golvet omringa av dei ukrainske borna.

SEKKEN: Oddny Gumaer (t.v.) viser kva den mystiske sekken inneheld. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Er det nokon som vil sjå kva vi har i denne sekken? spør ho, og får eit rungande «jaaaa» til svar.

Fram kjem den eine leiken etter den andre. Det ligg også eit hefte som forklarer aktivitetane.

Mens ungane testar alt ut, forklarer Gumaer kva dei vaksne ser etter:

– Vi prøver å beskrive korleis borna føler seg, seier ho.

– Viss dei føler seg blå, så er dei litt triste og tunge til sinns. Viss dei er røde, så er de sinte eller redde eller føler seg litt aggressive. Dersom dei er grøne, så er de ok, seier ho.

– Målet er at alle skal føle seg grøne etter desse aktivitetane.

Stor bekymring

Rundt to millionar born har flykta ut av Ukraina sidan fullskalainvasjonen i februar i fjor, medan nærmare fem millionar er igjen. Rundt tre millionar av desse er internflyktningar. Det viser oversikta til Unicef.

BORN I KRIG: Før krigen budde det rundt 6,7 millionar born under 18 år i Ukraina. Rundt to millionar har flykta. Foto: Simen Askjer / TV 2

– UNICEF er svært bekymra for påkjenningane krigens brutalitet påfører barns mentale helse, seier Kristin Oudmayer, som er direktør for barns rettar og berekraft i UNICEF Noreg.

Ho legg til at ein ikkje har sett fleire born direkte ramma i ein krig sidan andre verdskrig.

– For veldig mange vil det å vekse opp i krig, vere svært traumatiserande og gi varige skader både fysisk og psykisk, seier Oudmayer.

UNGE OFRE: Innbyggjarane i Zaporizjzja minnast dei som blei drepne då bustadblokka i bakgrunnen blei bomba tidlegare i år. Det var også born blant offera. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Får mat, men ikkje psykisk hjelp

Oleksandr Riabyi er leiar for Novi-prosjektet i Ukraina. I dag hjelper han Gumaer med omsetting, men han held også eigne sesjonar.

– Behovet for slike tiltak er enormt, slår han fast.

TOBARNSFAR: Oleksandr Riabyi er sjølv tobarnsfar og merkar godt at borna endrar seg som følge av krigen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Overalt vi kjem, er folk svært interesserte. Dei seier dei har fått nok av mat og humanitær hjelp, men deira psykiske helsebehov blir ikkje dekt slik dei burde, seier Riabyi.

Også Verdas Helseorganisasjon har sagt at arbeidet retta mot mental helse må styrkast.

ENGASJERT: Ukrainas førstedame Olena Zelenska. Foto: Saul Loeb/Pool via Reuters

Ukrainas førstedame, Olena Zelenska, leiar eit program som fokuserer på psykisk helse, som mellom anna lanserte ein større informasjonskampanje i mars.

Men det enorme behovet blir berre større til lenger krigen varer.

– Berre i dag har vi høyrt om born som ikkje søv om nettene, om store ungar som har begynt å tisse seg ut, om ungar som er svært utagerande, seier Gumaer.

– Mistar barndommen

Riyabi stemmer i. Han har sjølv to born.

– Sonen min på ti år vil berre sove hos oss foreldra fordi han er redd. Slik var det ikkje før krigen, fortel han.

– Borna taper det viktigaste dei har: barndommen.

Men det forsøker han og teamet å gjere noko med. Tilbake til sekken med det lure i.

LEIKAR MED MEINING: Leikane og aktivitetane er nøye utvald av ein norsk psykolog. Foto: Simen Askjer / TV 2

Innhaldet har blitt presentert, og aktivitetane er i full gang. Metoden er utvikla av psykolog Trygve Børve ved Novi Stiftelsen.

– Alle aktivitetane er laga for å hjelpe ungane til å regulere kjenslene sine. Det veit ikkje borna, dei berre leikar seg og har det fint, seier Gumaer.

Etter ei lang økt med full rulle, smiler dei vaksne i kapp med borna.

GLEDE: Til gladare born, til gladare vaksne. – Vi må sjå at det finst håp, seier Oddny Gumaer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Eg blir veldig glad for eg ser at dette er ein metode som fungerer, seier Gumaer.

– Nokre av dei som kom hit i dag, var inneslutta, redde og nervøse. Og så har dei vore i denne trygge omgjevnaden, dei har leika og gjort aktivitetar, og så skjer dette, seier ho, og viser til den høglydte leiken.

Fristad

– Eg fekk tårer i auga dei første gongane eg såg dette, seier prosjektleiaren Riabyi.

– Desse borna lever i krig. Men her tenker dei ikkje på krigen, seier han rørt.

HJELP: Dei eldre ungdommane hjelper dei yngste borna med aktivitetane. Foto: Simen Askjer / TV 2

No er målet at prosjektet skal vekse og at så mange ukrainarar som mogleg skal få opplæring i metodane og ta med seg ein hjelpesekk tilbake til sine lokalsamfunn.

– Ideen med dette er at det skal vere enkelt. Du treng ikkje vere profesjonell for å få til dette: Du kan berre vere ein vaksen som har lyst til å hjelpe borna, seier Gumaer, før ho legg til:

– Det er veldig mange som har det svært vanskeleg no. Men vi kan ikkje berre sjå mørkt på det. Vi må sjå at det finst håp, og ungane her er håpet og framtida for Ukraina, seier ho med eit stort smil.

Bornas håp

Vi spør borna kva som er deira håp for framtida.

– Eg drøymer om å møte alle vennane og slektningane mine igjen, seier Polina på 12 år.

I FARTA: Seks år gamle Misha er i full sving. Han fortel at han har eitt stort ønske. Foto: Simen Askjer / TV 2

Misha er også klar i talen:

– Eg håper at krigen skal ta slutt. Når vår side vinn, seier 6-åringen.

Polina på 11 år er hjartans einig:

– Eg drøymer om at Ukraina skal fortsette å vere like uavhengig som før, seier Polina frå Donetsk.