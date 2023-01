Leiesoldater mener Putins hær stjeler æren for seier

Det pågår tunge, blodige kamper øst i Ukraina. I hovedssak står det om byene Bakhmut og Soledar. I front for russerne går de beryktede leiesoldatene Wagner-gruppen.

Nå ser det ut som at Russland har tatt Soledar, noe Wagner-gruppen har hevdet i flere dager. Både Ukraina og selv det offisielle Russland har tidligere benektet dette.

Fredag formiddag melder det russiske forsvarsdepartementet at Soledar ble tatt kvelden før. En time senere kommer kontrameldingen fra Ukraina:

– Nei, det stemmer ikke. Det pågår kamper i byen, sier Serhij Cherervati, talsperson for de ukrainske styrkene i øst til ukrainske RBC.

Ukrainske tjenestemenn avfyrer en 120 mm bombekaster mot russiske stillinger ved frontlinjen nær Bakhmut, i Donetsk-regionen i Ukraina 11. januar. Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Torsdag skrev den Washington-baserte tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at Russland sannsynligvis kontrollerer det meste, om ikke hele Soledar. Dette baserte de på geolokaliserte opptak fra byen.

– Har ikke sett på kartet

Den vesle byen Soledar regnes å være av liten strategisk betydning, men er en symbolsk seier for et presset Russland. Mer avgjørende er nabobyen Bakhmut.

Fredag skriver russiske statsmedier at Russlands styrker har omringet Bakhmut, og siterer den russiskstøttede ledelsen i det okkuperte Donetsk, øst i Ukraina.

– Byen er omringet, med kraftig beskytning fra begge sider, uttaler Igor Klimakovskij, en rådgiver for den fungerende lederen i «Folkerepublikken Donetsk».

Han hevder videre at ukrainerne verken kan levere forsyninger av ammunisjon eller tropper inn i Bakhmut.

OKKUPERT: Wagner-gruppen la tidligere denne uken ut et bilde som de hevdet var fra Soledar. De annonserte med dette kontroll over byen. Ukraina avviste dette, og skrev at bildet umulig kunne stamme fra Soledars gruver. I midten av bildet ser man gruppens leder Jevgenij Prigozjin. Foto: CONCORD PRESS SERVICE

Dette stemmer ikke, ifølge Wagner-gruppen. På Telegram sender leiesoldatene et stikk til sine allierte.

Meldingen er signert Andreij Trosjev, en lederskikkelse i Wanger:

– Jeg vet ikke hvem Kimakovskij er, men han har helt klart ikke vært i nærheten av Bakhmut, og har heller ikke sett på kartet, skriver Trosjev.

Wagner-gruppen avviser at byen er omringet.

Kampen om Bakhmut beskrives som de blodigste i krigen så langt. Foto: AP Photo/LIBKOS

– Vi vil si fra når byen er omringet. Jeg vil nok en gang understreke at det ikke er noen i Bakhmut utenom PMC Wagner. Historiene fra en viss fungerende sjef for DPR [folkerepublikken Donetsk] gjør ikke annet enn å villede russerne.

Fredag ettermiddag kommer Wagner-gruppen med nok en korrigering, denne gangen rettet mot selveste Russlands forsvarsdepartement.

Departementet hevder at Soledar ble tatt blant annet ved hjelp av russisk luftvåpen og fallskjermjegere.

– Jeg leste rapporten fra Forsvarspartementet med overraskelse. Det var ikke en eneste fallskjermjeger i Soledar, skriver Trosjev.

Han hevder Soledar ble tatt «utelukkende» av Wagners jagerfly.

– Vi må kjempe, og ikke sammenligne oss med allierte og ta æren for andres fortjenester, skriver Trosjev videre.

Wagner-misnøye

En av grunnene til å ta Soledar er trolig for å legge grunnlaget for en invasjon av Bakhmut. Det er Wagner-gruppen som har gått for Soledar, forteller Ydstebø.

– Wagner er på en måte en liten ekstrahær i Russland, sier oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Palle Ydstebø, Oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Gruppen ledes og er grunnlagt av oligarken Jevgenij Prigozjin, populært kalt «Putins kokk». Ifølge Ydstebø teller gruppen trolig 50.000 soldater, hvorav 20.000 er i Solidar.

Ydstebø sier det er spenning mellom denne gruppen og president Vladimir Putins ordinære hær.

Samtidig er Wagner-gruppen en betydelig maktfaktor i Kreml. Prigozjin regnes som en nær alliert av Putin.

– Det er en grad av misnøye fra militæret knyttet til Wagner, og derfor er det et poeng for Wagner å kunne notere en seier i Soledad for å ha den statusen de trenger, sier Ydstebø.

– Mye prestisje

Ydstebø snakket fredag morgen om situasjonen i Soledar og Bakhmut.

– Statusen er rett og slett at det er usikkert. Det er Wagner-gruppen som har gått etter Soledar, og de har jo faktisk sagt at de har tatt byen, men det er fortsatt kamper der. I går skjøt russerne 90 ganger med artilleri mot selve byen Soledar, og det tyder jo på at de ikke står der selv. Hva som har skjedd det siste halve døgnet, i natt, det vet vi ikke.

FRONTEN: Dette er status på frontlinjene i Ukriana fredag, ifølge ISW. Foto: ISW

Flere har undret seg over hvorfor Russland ofrer så mange mennesker og ressurser for en by av mindre strategisk verdi.

– En del uavhengige analytikere melder at Wagner kan ha hatt så mye som 50 prosent tap den siste måneden, bare rundt Soledar og Bakhmut-området. Da snakker vi om 3-4000 drepte og kanskje det dobbelte i skadde og sårede, sier Ydstebø.

En anonym tjenestemann uttalte til New York Times at Wagner-gruppen bruker rekrutterte kriminelle som «kanonføde» i kampen om saltgruvebyen.

– Saltgruvene har et enormt nettverk av labyrinter under jorda, som vi regner med at ukrainerne bruker blant annet til å angripe russerne i ryggen. Dette er en by det har gått så mye prestisje i fra russisk side at det har blitt et ekstra poeng fra Ukraina å nekte russerne den gevinsten. Det samme gjelder for så vidt Bakhmut, sier Ydstebø.