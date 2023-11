Leger Uten Grenser: To leger drept i angrep på sykehus

«Husk oss», skrev den ene legen på en tavle før han ble drept. Han visste at han risikerte livet ved å bli igjen for å ta vare på pasientene på sykehuset.

– Jeg reagerer med sorg. Og sinne. Egentlig begge deler. Mine kolleger blir drept ved siden av sykesengen til sine pasienter. Det skal aldri skje. Det er brudd på humanitærretten, på krigens regler, sier generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser.



Valgte å bli

Hun forteller at to av deres leger, Mahmoud Abu Nujaila og Ahmar Al Sahar, ble drept i et angrep på Al Awda-sykehuset tirsdag. Også en tredje lege, Ziad Al-Zaatari, døde i angrepet.

– De valgte å bli, fordi de hadde tatt en ed som leger, om å forsvare sine pasienter. Hvis de ikke evakueres, ville de bli, vel vitende om risikoen for egne liv, forteller Hurum.

– Det vitner om stor integritet, både som lege og medmenneske, legger hun til.

Det var Mahmoud Abu Nujaila som skrev på operasjonstavla i sykehuset. Det gjorde han for drøyt tre uker siden. Bildet fant også veien til Lindis Hurum og Leger Uten Grenser i Norge.

På tavla sto dette budskapet:

HUSK OSS: Dette skrev en lege på Al Awda-sykehuset på Gazastripen for noen uker siden. Tirsdag ble han drept. Foto: Leger Uten Grenser

«Den som blir til slutten, vil fortelle historien. Vi gjorde det vi kunne. Husk oss».

– Dette berører meg veldig dypt. Det blir ekstra sterkt når Mahmoud Abu har delt dette bildet. Så det vi kan gjøre nå, er å dele bildet og fortelle om ham, sier Hurum til TV 2.

Lovbrudd hver dag

Hurum mener at det nå begås brudd på krigens lover på daglig basis på Gazastripen.

– Det er blitt et mønster at sykehus og helsepersonell angripes. Det er i ferd med å bli fritt frem, også i andre områder i verden. Det opprører meg og gjør meg bekymret for hvor vi er på vei. Hvis disse lovene ikke lenger gjelder, er jeg bekymret for alle våre prosjekter i over 70 land.

Hittil har rundt 15.000 mennesker mistet livet i krigen mellom Israel og Hamas.

Leger Uten Grenser sier i en pressemelding at organisasjonen jevnlig har delt informasjon med begge parter om at Al Awda er et fungerende sykehus med både ansatte og pasienter.

«Vi fordømmer dette angrepet på det aller sterkeste, og vi krever nok en gang at sykehus og andre medisinske fasiliteter, pasienter og helsearbeidere må beskyttes. I skrivende stund er mer enn 200 pasienter fortsatt inne på Al Awda uten å kunne få behandlingen de trenger», skriver organisasjonen.