Leger kommer med drastisk forslag

SIESTA: En mann tar en hvilepause på et sykehus i Asunción, Paraguay, hvor siestaen er en nærmest obligatorisk del av dagen. Foto: Jorge Saenz / AP

Tyske leger ber om å innføre siesta for arbeidere under de varmeste timene midt på dagen. – Kan sette helsen deres i fare.

Hetebølger brer seg over Europa, også i år. De siste årene har europeiske sommere blitt stadig varmere.

Det gjør at tyske leger advarer mot arbeidsforhold i landet.

– Folk er ikke like produktive når det er veldig varmt, sier lederen for legeforeningen i det tyske helsevesenet (BVÖGD), Johannes Niessen.

NEDKJØLING: En mann kjøler seg ned ved en fontene i Berlin, Tyskland. Foto: Markus Schreiber / AP

Han er blant flere tyske leger som nå ønsker å innføre «siesta», altså en pause midt på dagen, som et tiltak for å gjøre det lettere å jobbe under den ekstreme varmen.



– Et konsept vi bør ta bruk i sommermånedene

Legene fra BVÖGD ber om at de mer krevende delene av arbeidsdagen flyttes til morgenen, før de ansatte slites ut av den intense varmen.

I et intervju med det tyske medienettverket RND sier Niessen at de bør se til hvordan folk jobber i sørlige land, hvor man står opp tidlig, jobber produktivt om morgenen og tar en «siesta» midt på dagen.

Han sier at konseptet burde tas i bruk også i Tyskland under de varmeste sommermånedene.

PAUSE: To unge turister tar en liten pause i den spanske solsteken. Foto: Emilio Morenatti / AP Photo

«Siesta» er et spansk ord for en pause man tar midt på dagen. Tiden er satt av til å hvile og er vanlig i flere av de varmeste landene i verden.

– Dårlig søvn på grunn av varme netter kan føre til ytterligere konsentrasjonsproblemer, legger Niessen til.

Dersom man jobber hjemmefra anbefaler han å kjøle seg ned med et kaldt fotbad under pulten.

Varmeste sommeren noensinne

Det europeiske romfartsbyrået, som overvåker land- og sjøtemperaturer, har advart om ekstreme værforhold i Tyskland, Italia, Spania, Frankrike og Polen.

Sommeren i år har vært den varmeste noensinne registrert i Europa.

HETEBØLGE: Varmen i Hellas er intens og temperaturen har i deler av landet nådd opp mot 44 grader. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

I Hellas har blant annet det kjente landemerket Akropolis i Aten vært stengt for turister på dagtid på grunn av hetebølger.



Det har også brutt ut flere store skogbranner nær den greske hovedstaden de siste dagene, som følge av den ekstreme varmen.

Manglende tiltak er «uakseptabelt»

Styremedlem i det tyske fagforbundet DGB, Anja Piel, mener det er krevende for ansatte å jobbe i sommervarmen.

I verste fall kan det sette helsen deres i fare, advarer hun.

Piel sier til RND at de tyske arbeidsgivernes manglende forberedelse til klimaendringer og ekstrem varme er «fullstendig uakseptabelt».

Hun mener at arbeidstakere nå er nødt til å gjennomføre regelmessige risikovurderinger på sommeren for å beskytte sine ansatte mot ekstrem varme.

Piel ber også om at kontorer med temperaturer over 35 grader stenges:

– Du kan ikke jobbe i rom med temperaturer over 35 grader - med mindre arbeidsgiver tilbyr kald luft og varmepauser.



KALD LUFT: Anja Piel krever at kontorer innfører tiltak som kald luft. Foto: Paul White / AP Photo

Ifølge Arbeidsdepartementet er endringene i gang.

– Flere bedrifter deler allerede opp eller utsetter arbeidstiden på varme dager, slik at arbeidstiden enkelte steder i Tyskland endres i takt med klimaet, sier en representant til RND.

Også arbeidsgiverforeningen BDA er åpne for å innføre tiltak, som blant annet lengre lunsjpauser.

– En reform av arbeidstidsloven kan gi lengre pauser, slik at arbeidstakere får mulighet til å jobbe mer fleksibelt, poengterer en talsmann.