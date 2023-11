Legene er forbløffet – trodde ikke det var mulig

OPTIMIST: Aaron James kysser kona Meagan på Langone.sykehuset i New York. Foto: AFP / NYU Langone Health/Joe CARROTA

Kirurger ved et sykehus i New York har gjennomført verdens første transplantasjon av et helt øye, skriver nyhetsbyrået AP.

Operasjonen omtales som et gjennombrudd, og selv om pasienten ennå ikke har fått synet tilbake på det transplanterte øyet, er legene svært begeistret.

FØR OG ETTER: Til venstre ser vi bilde av Aaron James før ulykken i juni 2021, Etter ulykken, og etter transplantasjonen. Foto: NYU Langone Health via AP

– Legene forventet aldri at det skulle fungere i det hele tatt, sier pasienten Aaron James til AP.

Friskt og fint

Men øyet viser god framgang. Blodkarene fungerer, og netthinnen ser lovende frisk og fin ut. Legene har håp om at han kan få synet tilbake på det nye øyet med tiden.

Det er seks måneder siden operasjonen.

OPERASJON: Operasjonen ble gjennomført 27. mai i år og varte i 21 timer. Foto: AFP / NYU Langone Health/Joe CARROTA

– Det at vi transplanterte et øye er et stort skritt framover. Noe man har tenkt på i århundrer, men aldri før blitt prøvd, sier ansvarlig kirurg, Eduardo Rodriguez.

Pasienten Aaron James, en krigsveteran fra Arkansas, overlevde den arbeidsrelaterte ulykken i juni 2021.

Mistet arm og ansikt

Han fikk 7200 volt gjennom kroppen. Han mistet venstre arm, og det meste av ansiktet. Venstre øye ble så smertefullt at legene måtte operere det bort.

ELEKTRISK SJOKK: Aaron James fra Hot Springs, Arkansas, gir en tommel opp etter å ha overlevd et dødelig elekstrosjokk på 7200 volt. Han mistet armen og nesten hele ansiktet. Foto: James family/Handout via REUTERS

James har også fått en delvis ansiktstransplantasjon. Å få et øye i tillegg gjør ansiktet nesten komplett.

– Det føles bra. Jeg kan ikke bevege øyelokket ennå, men jeg har følelse der, sier han.

Hittil har leger bare kunnet transplantere hornhinner.

Fikk håp

I utgangspunktet bestemte legene seg for å forsøke å transplantere et helt øyeeple av kosmetiske grunner, men da de så hvor godt øyeeplet ble mottatt av kroppen, fikk de håp om at det også kan resultere i noe gjenvunnet syn.

SJEKK: Kirurg Eduardo Rodriguez undersøker øyet til Aaron James den 23. oktober. Foto: Joseph. B. Frederick/AP

– Det ville være fantastisk. Målet vårt var å utføre operasjonen teknisk og få øyeeple til å overleve. Det var en veldig krevende operasjon, sier Rodriguez.

Høstet stamceller

Akkurat nå kommuniserer ikke synsnerven med hjernen, men kirurgene høstet stamceller og injiserte dem i synsnerven under transplantasjonen.

Håpet er at de med tiden vil erstatte skadde celler.

MED LEGEN: Aaron James sammen med legen, Eduardo D. Rodriguez, Foto: NYU Langone Health/Handout via REUTERS

Andre forskere jobber med å utvikle metoder for å koble nervesystemer i hjernen til øyne som ikke kan se ved bruk av elektroder.

– Hvis vi kan samarbeide med disse forskerne for å gjenopprette syn, eller gjenopprette bilder i synskortex, er vi et stort skritt nærmere, sier Rodriguez.