Legen Abed ble oppsagt fra jobben: – Jeg er i sjokk

Livet til den israelske araberen, Abed Samara, er snudd på hodet etter å ha blitt anmeldt for et bilde han la ut på Facebook i juni 2022.

– Jeg er lege. Min jobb er å redde liv. Hvordan kan jeg støtte terrorister? spør Abed Samara

Samara er israelsk araber og lege. Han er bosatt i Tira i Israel.

Nå får han ikke lenger lov til å jobbe på sykehuset han jobbet i 16 år.

– Jeg er fortsatt i sjokk, sier legen Abed Samara (47) til TV 2.



SPESIALIST: Legen Abed Samara har spesialisering i hjertesykdommer, Foto: Privat

Hengt ut

Livet hans ble snudd på hodet 18. oktober. En venn ringte og sa:

«Ditt navn sirkulerer i sosiale medier. Har du sett hva som skjer?»



Samara forstår ikke hva det dreier seg om, men vennen fortsetter:



«Det handler om et bilde du la ut på Facebook. Folk sier at det viser at du støtter Hamas og terrorister»



DIREKTØR: Legen Abed Samara var direktør på intensivavdelingen til sykehuset. Foto: Privat

– Den kvelden var helt forferdelig. Vi ble hengt ut, oppringt og ble truet. Vi fryktet for livet. Konen min kunne ikke gå på jobb på to dager, sier legen.



De siste ukene har jødiske og arabiske israelere blitt arrestert, sparket fra jobber, utvist fra skoler og til og med angrepet for å uttrykke motstand mot krigen. Det tolkes som støtte til Hamas.

Legen Abed Samara er en av dem.

Grunnen er et bilde

Han jobbet på Hasharon sykehuset i Israel i 16 år. Torsdag 19. oktober blir han oppringt av sykehusadministrasjonen.

– De fortalte at jeg ble suspendert fra jobben til etterforskningen er ferdig, sier han fortvilet.

Ifølge legen er grunnen et bilde han la ut 8. juni 2022.

På bildet er det en fredsdue som bærer en olivenkvist og et grønt flagg. På arabisk står det at det er ingen Gud utenom Allah og Muhammed er hans profet.

BILDET: Legen Abed Samara la ut dette bildet 8. juni 2022. Foto: Privat.

Dette bildet var årsaken til at han ble anmeldt av en anonym person.

– Ifølge anmelderen symboliserer den grønne fargen og arabiske budskapet Hamas, og at jeg derfor støtter terrorisme, sier legen og legger til:

– Dette er uakseptabelt og dumt. Jeg er muslim og dette bildet handler om islam og fred, ikke noe mer.

Samara understreker at anklagene er basert på rykter i sosiale medier.

– Jeg forstår fortsatt ikke hva som skjedde. Jeg har aldri skilt mellom folk; jøde, araber, utlending; Jeg bryr meg ikke. Jeg fordømmer drap på sivile på begge sider, sier han og legger til:

– Det er så trist å se at folk får sparken eller arrestert for småting som ikke har noe å gjøre med Hamas eller terrorisme.

Henges ut på nett

Om lag 20 prosent av Israels befolkning er arabere. Samara forteller at denne gruppen nå lever med en stor bekymring.

– Nå er det så skummelt her. Det er en gruppe ekstremister på sosiale medier som sitter klare til å angripe deg digitalt. De sprer personinformasjonen din og mobilnummeret ditt, sier han.

Advokatkontoret Adalah er et juridisk senter for arabiske minoriteters rettigheter i Israel.

Her har de mottatt 214 nye saker relatert til folk som opplever diskriminering som følge av ytringer på sosiale medier eller politisk aktivitet mellom 7. oktober og 7. november. Tallene inkluderer ikke tilfeller i Øst-Jerusalem.

– Likes og delinger



Ari Remez er talsmann for Adalah. Til TV 2 forteller han at siden 7. oktober har palestinske innbyggerne i Israel blitt utsatt for et angrep på ytringsfriheten uten sidestykke.

– Dette inkluderer de-facto forbud mot demonstrasjoner mot krigen, og kriminell forfølgelse av enkeltpersoner over innlegg på sosiale medier, og til og med noen ganger over «likes» og delinger, sier Remez.

Dette handler av og til kun om innlegg som sympatiserer med sivile på Gazastripen, legger vekt på hendelser som ledet fram til krigen, eller kritikk av staten Israel.

Ifølge Remez er disse innleggene legitime og ligger godt innenfor ytringsfriheten.

– En atmosfære av frykt



FakeReporter er en israelsk gruppe som kjemper mot falske nyheter og hatytringer på nett.

De bekrefter at privatpersoner utsettes for hatkampanjer. Ifølge Kol velger de anonyme profilene seg ut ofre, og kjører hardt på:

– De lekker ut detaljer om en kjent venstreorientert filmregissør, telefonnummeret hans og ID-nummeret hans, og i neste øyeblikk går de etter en palestinsk sykepleier nord i Israel, som kanskje har lastet opp en historie med bilder fra Gaza, sier Ori Kol, medgründer av FakeReporter til Guardian.

Håp

For legen Samara er det fremdeles håp. Han tror han kommer til å fortsette å jobbe sykehuset han tilbrakt 16 år.

– Jeg støtter fred, ikke drap. Snart vil sykehusadministrasjonen forstå feilen de har gjort, slutter han.