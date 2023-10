Lege med desperat bønn: – Ikke etterlat oss som dyr

Barn må bruke ansiktsmaske for å beskyttes mot liklukt.

En gråtkvalt kirurg forteller om hvordan det er å jobbe i utbombede Gaza.



– Det dere leser som tall, er mennesker. På noen timer ser dere at 100 flere er døde. Dette er 100 mennesker med hver sin skjebne, som vil oppnå noe i livet, sier legen fra sykehuset i Gaza.

Én tredjedel av de drepte i Gaza er barn.

Av hensyn til sikkerheten til legen, skriver ikke TV 2 navnet hans.

INNTRYKK: En tydelig preget kirurg viser hvordan sykehuset er fylt til randen. Foto: Privat

På gulvet, i gangen, under trappene og mellom senger. Det ligger skadde overalt.

Med videoer viser den unge kirurgen TV 2 rundt på det overfylte sykehuset helt sør på Gazastripen.

– Det er så mange at vi står her og aner ikke hva vi skal gjøre. Bare gi de litt verdighet. Dette er mennesker. Ikke etterlat oss som dyr. Alt vi vil ha, er medisiner for å hjelpe, sier han.



Israel har blokkert Gaza i en årrekke. Den siste uken har de også nektet medisiner, vann og mat fra å komme inn.

«Ukjent barn 1.»

– Sykehuset er fylt opp med barn. Mange av dem kommer alene, fordi foreldrene er drept i israelske angrep, sier kirurgen.



Barn som kommer uten foreldre får merkelapper:

Ukjent barn 1.

Ukjent barn 2.

Døde kropper hoper seg opp på sykehuset. Lukt av råtne kropper gjør at barn får ansiktsmaske for å beskyttes mot lukten, forklarer han.

– Barna spør hele tiden om faren og moren sin. Vi sier at de kommer, men vi vet at det kan være løgn. Noen ganger vet vi at foreldrene deres allerede er døde. Vi prøver så godt vi kan å roe dem ned, men vi klarer ikke dette.

UNG: Nesten 10.000 palestinere er skadet siden 7.oktober. Foto: Mahmud Hams / AFP

Fordi sykehuset er fullt opp til randen, er det en konstant lyd av smerteskrik gjennom gangene.



Umulige valg

Han sier sykehuset er delt inn i to soner.

Grønn sone: De som kan bevege seg.

Rød sone: De som ikke beveger seg.

– I rød sone gjør vi førstehjelp, også går vi videre til neste pasient. Er det puls i leggen, så bandasjerer vi, og du er fin i noen timer. Vi kan ikke operere med en gang, det er for mye å gjøre. Vi teller minutt for minutt om de mister beinet, sier han.



ANGREP: En palestinsk gutt skadd i I et israelsk angrep i samme by som sykehuset ligger. , Foto: Fatima Shbair/AP

– Noen kan vi ikke hjelpe, fordi det er for krevende. Da må vi bare gi lindring og erkjenne at de vil miste armen eller beinet sitt. Det er hjerteskjærende prioriteringer.

De i grønn sone må vente opptil et døgn på hjelp. Det kan være lett skadde, men også hardt skadde. Vi må prioritere, forteller han.

Den verste frykten

For legen er det et scenario han frykter mest, og som han vet kan skje.

At hans eget barn eller familie kommer i ambulansen.

– Innimellom får vi høre hvor de har bombet, noen ganger der vår egen familie er. Plutselig er det noen fra vår familie som ligger på gulvet foran oss, forteller en preget lege.



Han sier mye av telefonnettet har blitt bombet, og det er helt tilfeldig om de får snakket med familien.

«Bare gi oss litt»

Israel har blokkert alt av mat, vann og strøm på Gazastripen. Det gjelder også livsnødvendig medisin.

– Vi mangler helt enkel medisin som antibiotika. Det er bare vente på at noen vil dø av infeksjon.

UTBOMBET: En palestinsk gutt sitter ved restene av hjemmet sitt på Gazastripen. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Uten medisin sitter han med følelse av hjelpeløshet, selv om han er lege.

– Vi har kunnskapen og vi kan hjelpe, men vi har ikke ressursene og mulighet. Bare gi oss helt enkle medisiner som antibiotika. Det er bare et tidsspørsmål før en bølge av mennesker vil dø av infeksjon, forteller han.

Nesten 3000 drepte

Minst 2750 mennesker har blitt drept i israelske luftangrep mot Gazastripen.

Ifølge den palestinske menneskerettsorganisasjonen for barn Defense for Children (DCIP) har Israel drept minst 1030 palestinske barn på ni dager.

– Eller rundt et barn hvert kvarter, og mer enn en tredjedel av det totale antallet drepte, skriver organisasjonen på Twitter.

Gazastripen har en usedvanlig ung befolkning. Nesten halvparten av befolkningen er under 18 år.

VALG: Selv om pasientene trenger livsnødvendig operasjon, har de ikke ressurser til det. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Situasjonen på Gazastripen har vært anspent i årevis. Det har gått hardt utover barnas psykiske helse.

En rapport fra 2022 fra Redd Barna viste at fire av fem barn lever med depresjon, sorg og frykt. Det var en kraftig økning fra en lignende rapport fire år før.

Barnas psykiske helse hadde forverret seg drastisk, med en økning fra 55 til 80 prosent av barn som oppga psykiske plager.