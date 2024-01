Lege måtte amputere beinet på niese – uten bedøvelse

AMPUTERT: Her ligger A'hed Bseiso hjemme på sitt eget kjøkkenbord, mens onkelen som er lege, ambuterer beinet hennes. Privat via Reuters Foto: Privat via Reuters

En palestinsk lege måtte ta et hjerteskjærende valg. Risikere at niesen blødde i hjel, eller amputere beinet hennes på kjøkkenbordet.

Gråtende står Hani Bseiso over kjøkkenbordet. I hendene holder han niesens blødende beinstump.

Videoen av amputasjonen gikk viralt før jul, men det er ikke før nå den er verifisert. Reuters har fått tak i Bseiso og intervjuet ham om hendelsen.

LEGE: Hani Bseiso er den palestinske legen som måtte gjøre det vanskelige valget: Amputere niesens bein hjemme på kjøkkenbordet. Her blir han intervjuet av Reuters én måned etter amputasjonen. Foto: REUTERS TV

– Dessverre hadde jeg ikke noe annet valg. Jeg kunne la jenta dø, eller prøve å redde henne etter beste evne, sier han til Reuters.

Bseisos 17 år gamle niese, A'hed, ble skadet av israelsk bombardement hjemme i Gaza by. De hadde vært under beleiring i 22 dager, men 19. desember gikk A'hed ut for å få telefonforbindelse slik at hun kunne ringe sin far, som bor utenlands.

Amputerte på kjøkkenbordet

Så smalt det. En bombe traff like i nærheten. Beinet til A'Hed var fullt av splinter og hang og slang.

– Min mor falt ned på knærne og begynte å dra ut splinter, men jeg kunne ikke føle beinet i det hele tatt. De bar meg hjem til huset og la meg på spisebordet, forteller A'hed til Reuters.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp OVERRASKET: Onkelen til A'hed sier han er overrasket over at niesen i det hele tatt taklet å få beinet fjernet uten bedøvelse. Foto: Privat via Reuters

– Onkelen min tok svampen vi vasker oppvasken med, en ledning og klor. Han vasket beinet og skar av beinet mitt uten at jeg fikk bedøvelse. De plasserte en bøtte under meg, og lyste med lommelykter for å se arteriene. Jeg sa bare: «Takk Gud», og leste koranen, sier 17-åringen.

For farlig å dra på sykehus

Hun mener hun kom seg gjennom det fordi sjokket fjernet mye av smerten.

Familien bodde under to kilometer fra al-Shifa sykehuset, men det var for farlig å ta seg dit.

VANSKELIG VALG: Hani Bseiso måtte amputere niesens bein hjemme på kjøkkenbordet fordi det var for farlig å dra til sykehuset. Foto: Screengrab / Reuters

– Området var under beleiring. Stridsvognene stod rett utenfor huset, sier legen.

Uten mulighet til å komme seg til sykehus, og kun utstyrt med par sakser og litt gasbind han hadde i legevesken sin, fjernet Bseisos den nedre delen av A'Hed Bseisos høyre bein.

De hadde ikke bedøvelse, men brødrene hennes var til stede og hjalp til med å holde 17-åringen rolig.



TØFF: 17-åringen måtte tåle ufattelige smerter uten bedøvelse. Foto: Screengrab / Reuters

– Jeg er veldig overrasket. Den eneste bedøvelse hun fikk var broren som leste Koranen for henne. Denne jenta tålte mer enn en normal hjerne kan tåle. Jeg er lege, så jeg klarer det. Jeg er gammel, 52 år. Jenta er bare 17, sier onkelen om niesen.

Han brukte saltvann til å rense kruttslam ut av såret, og vanlig sytråd til å knyte igjen arterier med.

Siden operasjonen har A'hed gjennomgått flere operasjoner på sykehus for å behandle skaden. Noen ganger har hun fått bedøvelse, andre ganger ikke. Hun har også fått blodoverføring.



PÅ BEDRINGENS VEI: A'hed Bseiso under intervjuet med Reuters 17. januar. Foto: REUTERS TV

BORTE: Beinet måtte amputeres nedenfor kneet. Foto: REUTERS TV

Nå ligger hun til sengs og har fylt 18 år. Hun blir en del av en hel generasjon palestinere der mange har amputerte lemmer. I slutten av november mer enn tusen palestinske barn fått amputert ett eller to bein, ifølge FN.

Det kommer til å bli et enormt behov for proteser, og traumene barn og unge gjennomgår i forbindelse med amputasjonene bekymrer legene.

Den norske kirurgiske ortopeden, Geir Stray Andreassen, har siden 10. januar jobbet ved et sykehus lenger sør på Gazastripen, i byen Khan Younis. Han har fortalt til TV 2 om de umulige valgene legene her på gjøre.

Mer enn 26.000 palestinere har blitt drept siden krigen mellom Israel og Hamas begynte som respons på terrorangrepet på Israel 7. oktober 2023.