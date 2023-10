Leder Israel i krig – har aldri vært mer upopulær

UPOPULÆR: Etter å ha sittet 12 år som statsminister, ble Netanyahu felt i 2019. Etter nytt gjenvalg har demonstrantene protestert mot det de kaller en antidemokratisk kuppmaker i 66 dager. Nå har han også mistet støtte blant kjernevelgerne - samtidig skal han lede et Israel i krig. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Han lovte trygghet og sterk økonomi. Lørdag for snart to uker siden angrep Hamas gjennom det alle trodde var et sikkert forsvar. Nå har han mistet støtten fra velgere og politiske allierte mens han leder Israel inn i krig.

– Ingen er i tvil om at ett av ofrene for Hamasangrepet den 7. oktober var Benjamin Netanyahus troverdighet som «Mr. Security», skriver en prominent israelsk redaktør i magasinet Foreign Policy. Han er en av flere politiske analytikere innenfor og utenfor Israel som tror Netanyahus politiske liv nå er over.

Men Netanyahu er en folkevalgt statsminister, og selv om han har rast på nye meningsmålinger, er det lenge til neste valg. Med bare 21 prosent av israelerne bak seg på en ny meningsmåling, leder han nå Israel inn i en krig.

SORG: Hamas terrorangrep kom som et sjokk. Nå er hele Israel i sorg. Mange er rasende, og alle er sammen om sorg og tragedie. Men før angrepet var Netanyahu svært kontroversiell, og etter angrepet har han mistet politisk støtte fra de som stemte på ham. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Tallene på døde sivile øker i Gaza, verdensledere frykter eskalering, og sentralt i konflikten står denne mannen. Så hvem er egentlig Netanyahu?

Mistet ansikt

Da Netanyahu ble gjenvalgt høsten 2022, ble den ekstreme høyresiden erklært som valgvinnere. Religiøse sionister endte opp som den tredje største fraksjonen i nasjonalforsamlingen. Netanyahus parti Likud regnes som et parti på sentrum-høyre-siden. Netanyahu selv beskrives som lengre til høyre enn resten av partiet av blant annet analytikere i Washington Post.

Velgerne som ga stemmene og tilliten til Netanyahu og partier enda lenger til høyre var sikre på at de stemte på en ting: Et sterkt forsvar og en hard linje i håndteringen av palestinere.

MOBILISERER: Israel har mobilisert over 350 000 soldater til krigen mot Hamas og står nå klar med mer enn 37 bataljoner langs grensa til Gaza-stripen. Analytikere tror ikke det vil gjenopprette bildet av Netanyahu som mannen som evner å forsvare Israel hos velgerne. Foto: Aage Aune / TV 2

– Netanyahu sto for et Israel med et ugjennomtrengelig forsvar, en blomstrende økonomi og avansert teknologi, skriver den israelske kommentatoren David E. Rosenberg i Foreign Policy.

Forsvarssvaret mot Hamas skulle også være en slik teknologisk overlegen maktdemonstrasjon: Gazagrensen var overvåket med avansert teknologi i stedet for personell. Hamas aktivitet inne i enklaven skulle være overvåket, og en forsterket betongvegg med sensorer skulle avdekke tunneler. Det 20 fot høye stålgjerde og et nettverk av sensorer og fjernstyrte våpen var Netanyahus garanti.

Da Hamas overrasket sikkerhetstjenesten og kom seg forbi hele forsvaret, var det en politisk katastrofe for Netanyahu.

– Som statsminister kan han ikke unnslippe ansvaret, like lite som statsminister Golda Meir kunne fortsette etter krigen i 1973, skriver kommentatoren.

– Vi vil ikke la deg gjøre Israel til et diktatur

For å forstå Netanyahu kan man ikke bare se på de som støtter ham. Han er en mann med betydelige politiske motstandere, og en svært kontroversiell figur i Israelsk politikk.

OPPRØR: Demonstrasjonene mot Netanyahus upopulære rettsteformer har Israel aldri sett maken til i landets historie. Her griper opprørspolitiet inn den 24. juli i år i i Tel Aviv. Foto: JACK GUEZ / AFP / NTB

Masseprotestene mot Netanyahu begynte den 15. januar. Netanyahu ville gjennomføre rettsreformer som på dramatisk vis ville svekke rettsvesenets uavhengighet, og dermed demokratiet i Israel.

Venstresiden og den liberale og intellektuelle opposisjonen raste mot Netanyahu. Blant de som gikk ut mot statsministeren var den verdensberømte forfatteren Yuval Noah Harari, som har skrevet bøker som «Sapiens» – en bestselger også i Norge.

– Det denne regjeringen har satt i gang er ikke en rettsreform. Det er et antidemokratisk kupp, sa han foran en enorm folkemengde på en av de første dagene med enorme demonstrasjoner. Talen er gjengitt i The Guardian. Demonstrasjonene mot rettsreformene fortsatte i 66 dager, helt til de ble avbrudd av Hamas-angrepet og den påfølgende landesorgen.

– Vi stoler ikke på deg, for vi vet godt hva du vil. Du vil ha ubegrenset makt, sa den ellers tilbaketrukne Harari. Han har ikke tidligere blandet seg i Israels innenrikspolitiske anliggender.

– Vi vil ikke la deg gjøre Israel til et diktatur, sa han den gangen.

VERDENSSUKSESS: Filosof, historiker og bestselgerforfatter Yuval Noah Harari er svært kjent også i Norge for bøkene Sapiens og Homo deus. Han er en av mange som har gått hardt ut mot Netanyahu og rettsreformene i år. Foto: Oded Balilty / AFP / NTB

Og med Netanyahu ved roret har mange beskrevet hendelsene denne våren som et Israel på vei mot et diktatur.

Med terrorangrepet er det satt kriseregjering, og i landesorgen som har fulgt, har ikke de opposisjonelle stemmene vært like klare. Men det er ingen tvil om at Netanyahus politiske motstandere i Israel oppfatter ham som en svært farlig og antidemokratisk leder.

Det kan også være flere forklaringer på at Israelske opposisjonsstemmer ikke er spesielt høylytte. Blant annet melder Al Jazeera om at den israelske politisjefen truer med å sende de som protesterer mot krigen til Gaza med busser.

Et medlem av det israelske parlamentet har også blitt suspendert for å ha kommet med det flertallet bedømte som «Anti-Israelske uttalelser» etter krigsutbruddet.

Korrupsjonsanklager og heksejakt

Da rakettene begynte å regne over Tel Aviv, var det personlig for Netanyahu. Han er født i den byen i 1949, og han tok imot Biden der onsdag bak et luftforsvar han må forsøke å gjenreise troen på.



Netanyahus karriere: Kriger, diplomat, politiker Han vokste opp i Jerusalem. Moren hans Tzila Segal ble født i Israel, og faren hans, Benzion Netanyahu, var en sekulær jøde fra Polen. I likhet med de fleste israelere begynte han sitt voksne liv i hæren, der han ble kaptein. Han har selv gjort tjeneste i krigstid i 1973. Yom Kippur-krigen varte i 19 dager. Den ble utløst av et samordnet egyptisk-syrisk angrep på Israel den 6. oktober det året, og endte med våpenhvile 19 dager senere. Netanyahu har sterke bånd til USA. I 1982 ble han utnevnt til Israels ambassadør i Washington DC. Der ble han i to år, før han ble utnevnt til FN-ambassadør. Den politiske karrieren hans i Israel skjøt for alvor fart da han ble viseutenriksminister i 1988. Han var med i LIkud-partiet på høyresiden, og da de tapte valget i 1992, var det Netanyahu som tok over ledelsen og bygde partiet opp igjen. Ariel Sharon tok over som partileder en stund, men forlot Likud i 2005 og opprettet et nytt parti. Deretter ble han statsminister fra 1996 til 1999. Da han igjen ble gjenvalgt i 2009 satt han rekordlenge som statsminister i Israel: 12 år.

Netanyahu ble anklaget for bedrageri, tillitsbrudd og korrupsjon i 2019. Saken gjaldt gaver fra millionærvenner, og at han skal ha kjøpt positiv mediedekning for penger fra mektige medieeiere.

Han ble stevnet i 2019 da han fortsatt var statsminister, og har regelmessig langet ut mot anklagene. Han mener rettsvesenet har iverksatt en heksejakt mot ham.

TRUMPVENN: Under Trump ble samarbeidet med Israel tettere, og den amerikanske ambassaden ble flyttet til fra Tel Aviv til Jerusalem. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Korrupsjonsanklagene var en av hovedårsakene til at en bred politisk allianse bestemte seg for å avsette ham. Han mistet makten i mars 2021 i valget etter å ha vært statsminister i 12 år.

Da han igjen tok makten, var det med støtte fra ytre høyre.

Politisk ringrev uten sluttspill

Netanyahu står nå i en politisk svært vanskelig situasjon: Han har mistet støtte og troverdighet. Israel er i sorg etter Hamas-angrepet. Han har lovet hevn, og bombene regner i Gaza mens IDF raider vestbredden.

Men hva er det egentlig han vil oppnå med en bakkeinvasjon?

Det spurte Biden om, og medier i Israel har stilt det samme spørsmålet.

– Kodenavn «Operasjon Jernsverd» kaller militærkampanjen som vil være ulikt noe annet Israel har gjort i Gaza før, skriver Reuters. Ifølge Reuters kilder er planen å ødelegge Gazas infrastruktur, selv om mange sivile må betale med livet. Befolkningen skal skyves mot den egyptiske grensen, og Hamas' labyrint av tunneler under bakken skal sprenges.

Torsdag talte Netanyahu til troppene

Men utover det vet de ikke hvordan en tid etter krigen skal se ut.

Og hvis Netanyahu svarte president Biden på det da han var på besøk, ble ikke svaret delt med offentligheten.