TOPPMØTE: Det råder usikkerhet rundt deltagelsen til Sergej Lavrov under Volodymyr Zelenskyjs tale til FNs sikkerhetsråd. Foto: NTB.

Det er duket for spenning i salen når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale onsdag. – Han finnes ikke redd for noen, sier ekspert.

Nøyaktig hva Russland kommer til å finne på under Volodymyr Zelenskyjs tale til FNs sikkerhetsråd onsdag, er det få som vet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har ankommet New York, og er ventet å delta på møtet med sikkerhetsrådet, men det råder usikkerhet om den russiske delegasjonen vil forlate rommet i det Zelenskyj inntar talerstolen.

– Lavrov kan feige ut, sier Kjell Lars Berge, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo (UiO) til TV 2.

ONDSKAP:– Man kan ikke stole på ondskap – bare spør Prigozjin, sa Zelenskyj i talen til FNs generalforsamling tirsdag kveld. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Forsøk på å isolere Russland

Med FNs sikkerhetsråd som arena, tror Berge at Zelenskyj kan finne på å konfrontere Lavrov - hvis han i det hele tatt møter opp.



– Det er ingen tvil om at han kommer til å være knallhard og bruke kraftige ord om Russland - med sin fulle rett, vil jeg si.



– Zelenskyj finnes ikke pyse, han er en hard type og han gir seg ikke, legger Berge til.

Professoren sier det også blir spennende å følge med på hvordan Zelenskyj henvender seg til de stormaktene som har en mer avslappet holdning til krigen.

– Det kan være at han stiller spørsmål ved om Russland har noe i den siviliserte verden å gjøre, gitt deres oppførsel i verdenssamfunnet, sier retorikk-eksperten.

Den viktige argumentasjonen rundt et potensielt fredsperspektiv vil nok også bli fremtredende i talen, noe Berge tror kan være et forsøk på å isolere Russland ytterligere, mer enn det de allerede er.

Legger opp til storstilt satsing

Berge hyller Zelenskyjs tale til FNs generalforsamling tirsdag kveld, og sier den ukrainske presidenten i talen inviterte sivilisasjonen til å slå seg sammen mot «det onde» - Russland.



STERK TALE: Professor i retorikk og språklig kommunikasjon, Kjell Lars Berge, mener Zelenskyj leverte en sterk tale tirsdag. Foto: UiO.

– Zelenskyj gjorde det godt i går. Han la fram et fredsforslag, snakket om våpen, klima og mat. Han er en begavet taler i den forstand at han vet at han skal bygge allianser når han snakker, sier professoren.

– Han legger opp til et storstilt politisk satsing når dette er over.

Retorikk-eksperten la spesielt merke til reaksjonene fra de russiske representantene i salen under Zelenskyjs tale.

– Det var lavt rangerte diplomater til stede, som satt og kikket ned i mobilene. De satt og surfet på internett, mens Russland blir skjelt ut på verdens fremste scene, sier Berge.

Nok en opptreden fra Russland, som gjør at de ikke fremstår som en sivilisert stat, forklarer han.

Lavrov taler lørdag

Kremls talskvinne, Maria Zakharova, bekreftet tirsdag at Lavrov skal tale lørdag 23. september og at utenriksministeren i utgangspunktet skal delta på møtet med sikkerhetsrådet onsdag.

Den russiske delegasjonen har planlagt rundt 20 bilaterale møter på sidelinjene til FNs hovedforsamling, i tillegg til et møte med FNs generalsekretær António Guterres.

Retorikk-ekspert Berge tror Zelenskyj mest sannsynlig har reist videre på tidspunktet for Lavrovs tale.

Om den ukrainske presidenten fremdeles er i New York, så tror han tonen blir fremtredende og tydelig.

– Da tror jeg Zelenskyj sitter. Han er tøff i trynet og finnes ikke redd for noen, sier professoren.

Møtet med FNs sikkerhetsråd er ventet å starte rundt klokken 16.45 norsk tid, men nøyaktig tidspunkt for Zelenskyjs tale er ikke kjent.