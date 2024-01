Lavastrømmen avtar på Island

Tre hus i utkanten av Grindavik ble dekket av lava eller tok fyr som følge av varme søndag, men tidlig mandag morgen var det ikke tegn til at flere bygninger var blitt ødelagt. Det melder den islandske kringkasteren RUV.

Det er andre gang på fire uker at Island rammes av vulkanutbrudd. Denne gangen har lava nådd helt fram til den lille kystbyen Grindavik, der det bor rundt 4000 innbyggere.

Innbyggerne ble lørdag kveld evakuert etter en rekke små jordskjelv som var et forvarsel på det kommende vulkanutbruddet.

Utbruddet er det femte i landet på mindre enn tre år og førte til at det åpnet seg flere nye sprekker i bakken der det strømmet ut lava.

– I en liten landsby som denne er vi å regne som en felles familie. Alle kjenner hverandre. Det er tragisk å se dette, sier Sveinn Ari Gudjonsson til nyhetsbyrået AFP.

– Det er uvirkelig. Det er som å se på en film, legger 55-åringen, som arbeider i fiskeindustrien i Grindavik, til.

– Surrealistisk

En innbygger sier at hun er forberedt på at hun aldri vil kunne bo i Grindavik igjen, etter at byen er rammet av et nytt vulkanutbrudd.

Klara Halldórsdóttir sier til nyhetsbyrået TT at det som nå skjer, føles surrealistisk.

– Vi lever alle i en enorm usikkerhet og uvisshet om framtiden, sier hun.

Forrige utbrudd i desember rammet et område i nærheten av Grindavik, men da nådde ikke lavaen fram til bebyggelsen. Også da ble innbyggerne i Grindavik evakuert i tide.

IGJEN: For andre gang på mindre enn en måned trues Grindavik av vulkanutbrudd. Denne gang har lavaen nådd fram til bebyggelsen. Foto: Islands sivilforsvar / AP / NTB

Halldórsdóttir har bodd i Grindavik hele sitt liv. Hun ble evakuert i november, sammen med familien sin og deres åtte hester.

– Jeg frykter at jeg aldri kommer til å bo i Grindavik igjen. Det har ikke sunket helt inn enda, men nå lever vi en dag om gangen, sier hun.

Søndagens utbrudd startet ved 8-tiden på morgenen. En sprekk åpnet seg i bakken rundt 450 meter fra Grindavik. Et halvt døgn senere var sprekken utvidet til en lengde på 900 meter og gikk da over hovedveien til Grindavik.

En sprekk nummer to åpnet seg midt på dagen i utkanten av byen, og det var fra denne at lava strømmet mot bebyggelsen. Denne sprekken var søndag kveld rundt 100 meter lang, ifølge Islands meteorologiske institutt.

Oransjefarget lava og røyk sprutet til værs fra de to sprekkene gjennom dagen søndag.

Utbruddet slo ut elektrisitetsforsyningen og tilgangen på varmt og kaldt vann i Grindavik. Men flytrafikken på Keflavik, som ligger i nærheten, var ikke berørt.

Mørk dag

– Dette er en mørk dag for Grindavik og for hele Island. Men solen vil stige på nytt, sa statsminister Katrin Jakobsdottir sent søndag kveld.

– Sammen skal vi overvinne dette sjokket og alt som måtte komme vår vei, sa hun.

Sivilforsvarets leder Vidir Reynisson sier at søndagens utbrudd kommer til å bli husket i lang tid. Det kan være snakk om det som bare er begynnelsen på en lang rekke utbrudd, mener han.

Reynisson kaller utbruddet «den alvorligste trusselen» i landet siden januar 1973. Den gang åpnet en sprekk seg og fikk utbrudd bare 150 meter fra bebyggelsen i Heimaey på Vestmannaeyjar-øyene. Det skjedde ved daggry og kom overraskende på alle. En tredel boligene der ble ødelagt og de 5300 innbyggerne ble evakuert. Den gang mistet én person livet.

I Grindavik er det ingen mennesker under det nye utbruddet. Men flere titalls sauer og andre husdyr skal sitte fast der, melder Reykjavik Grapevine.

Den islandske dyrevernsorganisasjonen The Animal Protection Association of Iceland krever at det settes inn redningsmannskap for å forsøke å frakte dyrene i sikkerhet.

Selv om utbruddets styrke natt til mandag så ut til å bli redusert, er det for tidlig å si om aktiviteten er i ferd med å stabiliseres eller hvor lenge utbruddet kommer til å vare, opplyser geofysiker Benedikt Ofeigsson ved det meteorologiske instituttet på Island til Reykjavik Grapevine.

Presidenten takker

I en tale til nasjonen søndag kveld takket Islands president Gudni Johannesson alle som har tilbud hjelp til innbyggerne i Grindavik.

Presidenten takket også nødetatene og forskere som har bidratt i arbeidet, melder den islandske kringkasteren RUV.

Presidenten sa at selv om det ser ut som alt er kaotisk nå, er det viktig å ha tro og håp. Presidenten oppfordret også det islandske folk til å ha empati og medfølelse med innbyggerne i Grindavik.

– Vi islendinger gjør dette sammen. Vi gir oss ikke, avsluttet presidenten.

Island har 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa.