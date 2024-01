Lavaen renner mot huset til Jón: – Jeg vet ikke hva jeg skal si

For Jón Ólafur Sigurdsson (48) og familien kan konsekvensene av vulkanutbruddet bli store.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er litt nummen. Vi håpet at utbruddet skulle skje lenger nord, som geologene snakket om. Men dette er fakta, det er realiteten, det er verst tenkelig scenario, sier Sigurdsson til TV 2.

Sammen med resten av innbyggerne i Grindavík har han og familien evakuert byen, og de befinner seg nå i Keflavik.

Fra byen rundt 15 kilometer nord for Grindavík er de vitne til det andre vulkanutbruddet på Island på under en måned.

– Vi er bare glade for at alle er trygg og at alle er evakuert, sier Sigurdsson.

– Situasjonen er vill

Men selv om den sindige islendingen, hans to barn, kone og hund, er i trygghet, er det akkurat nå høydramatisk for familien.

Søndag formiddag publiserte den islandske kystvakten et oversiktsbilde tatt fra helikopter, over Grindavík og vulkanutbruddet.

Det viste at lavaen var rundt 400 meter unna huset til Sigurdsson og familien.

Rundt klokken 15 søndag melder den islandske rikskringkasteren at det første huset i byen nå er truffet av lavaen.

Sigurdsson forteller at det kun er ett hus mellom hans, og det som nå er truffet. Islendingen anslår at lavaen er rundt 30-40 meter unna hans husvegg.

– Situasjon er vill, men av en eller annen grunn tror jeg vi bare har slått oss til ro med at vi kan miste huset vårt, sier Sigurdsson.

I FARE: Huset til Sigurdsson og familien stod ferdig for to år siden, nå kan de ha sovet sin siste natt i huset. Foto: Privat.

48-åringen forteller at dersom huset ikke blir tatt av lavaen er det langt fra sikkert at de får flytte tilbake uansett. Sprekken som nå pumper ut lava kan gjøre at det aldri blir trygt å bo i huset igjen, hvis det overlever utbruddet.



– Vi har tatt med oss mesteparten av våre personlige ting allerede. Om ikke huset blir tatt av lavaen, tror jeg vi får lov til å reise tilbake og hente flere av tingene våre, sier islendingen.

– Merket at noe var annerledes

10. november i fjor ble alle innbyggerne i den lille byen på Reykjaneshalvøya vest på Island evakuert etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen.

– Vi var redde da det startet å røre på seg i november, vi merket at noe var annerledes, forteller Sigurdsson.

Jordskjelvene var et varsel om et forestående vulkanutbrudd, og det inntraff 18. desember. Lavaen fra vulkanutbruddet, rundt tre kilometer nord for byen, men nådde imidlertid ikke fram til Grindavík.



– De siste to månedene har vært rare, vi har vært bekymret, triste, sinte og alt imellom, forteller Sigurdsson.

Men som 48-åringen poengterer:

– Vi har slått oss til ro med at vi trolig ikke får flytte tilbake.