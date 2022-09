Lav valgdeltakelse og én rasende vinner

Valglokalene stengte klokka 23, og samtidig ble de første valgdagsmålingene publisert. Høyre-koalisjonen ser ut til å vinne valget med mellom 41 og 45 prosent av stemmene, ifølge Reuters.

TV 2s tallknuser har gått inn i tallene, og her er hans prognose for resultatet fordelt på partier:

Med dette ser det ut til at ingen kan slå høyrekoallisjonen. Melonis parti får 133 mandater, Salvinis Lega har fått 54 mandater og Forza Italia med Berlusconi i spissen har fått 34 mandater. Til sammen blir det 221 mandater. Når alt som skal til for å ha flertall i underhuset er 201 mandater, tilsier prognosen at valgseieren er så godt som sikret for høyrekoallisjonen.

Én rasende vinner

Meloni leder det største partiet, og kan dermed bli Italias første kvinnelige statsminister noensinne, men også den første italienske statslederen fra ytre høyre siden diktatoren Benito Mussolini styrte landet fra 1922 til 1943.

Dette var ikke Salvinis plan. Han ledet et parti som hadde mellom 18 og 20 prosent på meningsmålingene før Ukraina-krigen brøt ut. Populariteten hans har imidlertid falt kraftig, fordi han flere ganger har gått ut mot EU-sanksjonene mot Russland. Det har ikke vært populært.

– Salvini er nok rasende for dette, sier Sørensen. – Han hadde nok sett for seg at han skulle bli statsminister.



Historisk lav valgdeltakelse

– I dag kan du være med på å skrive historie, sa Giorgia Meloni da hun avga sin stemme. Hun siktet nok ikke til den historisk lave valgdeltakelsen, men også den noteres i historiebøkene:

Valgdeltakelsen er kun på 64 % , som er det laveste i moderne tid. Forrige gang var valgdeltakelsen på 73 %, og også det var en ny bunnmåling.

– Det er helt skremmende hvor lav mobiliseringen er på fastlands-Italia i sør.

Han mener italienere flest ikke er noe særlig begeistret for politikere.

– De hadde nok hatt lyst til å kvitte seg med alle politikerne. Hvis de hadde hatt en folkestemning om det, så hadde det nok vært flertall for å kaste alle.

Ifølge nyhetsbyrået AP boikottet 50,9 millioner velgere hele valget.

Parti med ny-fascistiske røtter

Melonis parti «Italias Brødre» har ny-faschistiske røtter, ifølge nyhetbyrået AP. Hun og hennes to allierte på høyresiden er ikke enige om alt. En av grunnene til at hun står i spissen for det største partiet i valget, er at hun har vært klar i sin motstand mot den russiske invasjonen i Ukraina. Både Salvini og Berlusconi har lenge beundret Vladimir Putin. Italias befolkning deler åpenbart ikke fascinasjonen for den russiske lederen.