Larry the cat overlever nok en britisk statsminister

LARRY THE CAT: Britiske statsministre kommer og går, men katten i 10 Downing Street består. Foto: BEN STANSALL/AFP

Etter hvert som britiske statsministre forlater boligen, får katten Larry mer og mer makt i 10 Downing Street.

Han ble adoptert fra et dyrehjem, og ble sjef for musefanging i 2011 under daværende statsminister David Cameron.

TRUSS: Larry sammen med Liz Truss og Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Foto: JUSTIN TALLISAFP

Da Cameron trakk seg i 2016, sa en talsperson for regjeringen til BBC at Larry ville forbli fordi han var en «embetsmannskatt og ikke tilhører Camerons».

Han har bodd på nr. 10 gjennom tidene til David Cameron, Theresa May, Boris Johnson og Liz Truss.

Katten får nå enda en ny romkamerat, Rishi Sunak.

SUNAK: Larry sammen med Rishi Sunak. Foto: KEVIN COOMBS/Reuters

Larry – har nå overlevd fire statsministre etter å ha flyttet inn i 2011. Den siste, Liz Truss, kunngjorde sin avgang torsdag etter bare seks uker i jobben.

Katten har fått internasjonal berømmelse ved hjelp av blant annet den populære Twitter kontoen @Number10cat.

Hans faste lederskap har ledet Storbritannia gjennom flere kriser, inkludert Brexit, pandemien og en levekostnadskrise.

JOHNSON: Larry sammen med Boris Johnson. Foto: TOM NICHOLSON/Reuters

Hans tilstedeværelse på 10 Downing Street fører ofte til morsomme øyeblikk, eksempelvis å ta en lur under en limousin som forlenget Donald Trumps besøk i 2019.

I dagene før Truss kunngjorde sin avgang, forbløffet fansen en video av katten som jaget en rev bort fra statsministerens hovedkvarter.

MAY: Larry sammen med Theresa May og Spanias Kong Felipe Foto: Matt Dunham/AP

Larry lover å bli i stillingen så lenge han kan, og ser frem til at Sunak flytter inn.

– Rishi Sunak blir statsminister. Familien hans har mye, så kaviar og hummer på menyen for meg fra i morgen, skriver Larry på Twitter.