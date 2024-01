Lanserer skiferie til Nord-Korea: – Unik mulighet

SKIHOTELL: Masikryong skihotell i Nord-Korea ble et prestisjeprosjekt for Kim Jong-un etter at Sør-Korea fikk tildelt vinter-OL i 2018. Foto: Ed Jones / AFP / NTB

Nå kan russere ta seg en firedagers skiferie til Nord-Korea, og kombinere skikjøring med å «lære mer om den fantastiske kulturen i Nord-Korea».

Slik lyder i alle fall markedsføringen av det russiske reisebyrået Vostok Intur sitt nyeste tilbud.

Dermed vil russiske turister være de første som slipper inn i det totalitære landet etter pandemien.

– Til og med for russerne kan den graden av lukkethet og statskontroll i Nord-Korea være eksotisk, sier professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov, til TV 2.

REKLAME: Reiseselskapet reklamerer for en «unik mulighet» i Nord-Korea. Foto: Skjermbilde

– Unik mulighet

Ifølge reiseselskapet får kundene to netter på et femstjerners hotell og én natt på et firestjerners hotell.



Prislappen på 750 dollar innebærer turistvisum, russisktalende guide, flyreise, og tre netter overnatting med frokost.

Turen starter med en dag i hovedstaden Pyongyang, med besøk til flere attraksjoner, før den avsluttes med tre dager på skihotellet Masikryong.

Der reklameres det for skibakker for både nybegynnere og mer erfarne.

«Vi tilbyr deg en unik mulighet til å dra på en uforglemmelig tur», frister reiseselskapet.

Reisen går fra havnebyen Vladivostok sørøst i Russland.

SKIBAKKER: Ifølge reiseselskapet har hotellet flere skibakker «til hele familien». Foto: Ed Jones / AFP / NTB

– Stor forskjell

Tikhonov er født i Russland under Sovjetunionens tid, og har sørkoreansk pass. Nå jobber og bor han i Norge.

Han mener russeres syn på Nord-Korea har endret seg drastisk siden hans oppvekst under reformperioden perestrojka.

– Før pleide man å se på Nord-Korea som en mislykket stalinistisk stat, og assosierte landet med diktatur, fattigdom og undertrykkelse, sier Tikhonov.

Når han nå leser statlige russiske medier, og innlegg fra russere på sosiale medier, er det ikke dette som trekkes frem.

– Det de fremhever nå er Nord-Koreas sterke militær og suverenitetsutøvelse. Deres vilje og kapasitet til å motstå amerikanerne.

EKSOTISK: Vladimir Tikhonov tror Nord-Korea er et eksotisk reisemål for mange russere. Foto: Olaf Christensen / Universitetet i Oslo

– Det er en stor forskjell fra det jeg husker for 35 år siden, understreker Tikhonov.

Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, er en viktig alliert for president Vladimir Putin. Blant annet i krigføringen i Ukraina, hvor Russland har brukt nordkoreanske raketter.

Færre alternativer

Med et mer positivt omdømme, har også Nord-Korea blitt en mer populær feriedestinasjon for russere, ifølge Tikhonov.



Da han var yngre, ble ferie i Nord-Korea forbundet med dårlig service og høye priser.

– De rike folkene reiste til Japan, og de fattige reiste til øya Hainan i Kina, sier Tikhonov.

Nå har imidlertid valgmulighetene blitt færre for ferielystne russere.

Mange steder er det vanskelig å få visum, og russiske kredittkort aksepteres ikke. For ikke å snakke om mottakelsen de vil få.

– I Nord-Korea bruker man stort sett kontanter, så det er mye mer populært nå enn før.

ALLIERTE: Kim Jong-un og Vladimir Putin har mange fiender, men har funnet hverandre. Foto: Korea Central News Agency / AP / NTB

Ikke for hvem som helst

Det er imidlertid ikke hvem som helst av russere som kan hoppe på muligheten til å reise til Nord-Korea.



Prisen fra reiseselskapet er på 750 dollar, som tilsvarer over 7500 norske kroner.

– Det er lønnen for flere måneder for en vanlig russer. For russiske pensjonister tilsvarer det statspensjon for fem måneder, sier Tikhonov.

Han mener det er en ferie som er mest aktuell for de rikeste.

Samtidig minner Tikhonov om at selv om Russland er isolert fra Vesten på mange måter, har de aller fleste russere tilgang til Internett og en høyere teknologisk standard enn i Nord-Korea.

– Jeg tror ikke det blir veldig mange russere som reiser. Man er vant til visse teknologiske standarder – som tilgang til Internett – som Nord-Korea ikke kan tilby.

Ingen full gjenåpning

Nord-Korea har ikke offisielt gjenåpnet for turisme etter pandemien, da landet ble enda mer lukket enn vanlig.

Simon Cockerell er daglig elder for Koryo Tours, basert i Beijing, som spesialiserer seg på turisme til Nord-Korea.



Han sier til CNN at russerne vil være de første turistene til å slippe inn i landet siden januar 2020.

Han kaller det et «positivt tegn», men sier det er langt unna at turister flest slipper inn.

– Jeg vil være forsiktig med å anta at det vil føre til en generell åpning for alle turister, sier Cockerell.



CNN har også kontaktet det russisk-baserte reisebyrået Vostok Intur for kommentar, uten hell.