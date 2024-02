Lanserer ny kategori for «mega-orkaner»

Fra én til fem avgjør Saffir-Simpson-skalaen hvor kraftig en orkan er. De som regnes som aller verst, får en femmer, og beskrives slik:

«Katastrofale skader vil oppstå: En høy prosentandel av hus vil bli ødelagt, med total taksvikt og veggkollaps.»

Som om ikke det var nok:

«Falne trær og strømstolper vil isolere boligområder. Strømbrudd vil vare i uker, muligens måneder. Det meste av området som blir truffet vil være ubeboelig i uker eller måneder».

Nå har to forskere leflet med tanken om å utvide skalaen, for å øke bevisstheten rundt farene stadig kraftigere orkaner fører med seg.

– Vanskelig å forestille seg

I en studie tabloid titulert «Den økende utilstrekkeligheten til den åpne Saffir-Simpson-skalaen i en varmende verden», tar Michael Wehner og James Kossin for seg hvordan klimaendringene fører til kraftigere orkaner, noe som igjen fører til mer skade.

Samtidig lanserer de en sjette kategori til Saffir-Simpson-skalaen.

Den skal kunne brukes om orkaner med en vindstyrke på over 308 kilometer i timen.

– Vår motivasjon var å vurdere hvordan skalaen uten en øvre begrensning kan føre til undervurdering av risiko, sier Wehner om studien i en pressemelding.

Den nåværende skalaen som går fra én til fem, gjelder for orkaner med en vindstyrke på 252 kilometer i timen og høyere.

Ergo vil alle orkaner med en vindstyrke på over 252 kilometer i timen, uavhengig av hvor mye, kategoriseres som en femmer.

Til sammenligning ble det under stormen «Ingunn», her til lands, målt vind med en hastighet på 195, 8 kilometer i timen.



– Bare flaks

De to forskerne har kommet frem til at i løpet av det siste tiåret, har hele fem orkaner vært så kraftige at de ville falt under den hypotetiske kategori seks.

For å illustrere trekker de frem tyfonen «Haiyan», som i 2013 tok livet av over 6000 mennesker på Filippinene, samt orkanen «Patricia» som traff Mexico med en maksstyrke på 345 kilometer i timen.

– Det har ikke vært noen i Atlanterhavet eller Mexicogolfen ennå, men de har forhold som kan føre til en kategori seks orkan, det er bare flaks at det ikke har skjedd ennå, sier Wehner ifølge The Guardian og legger til:

– Jeg håper det ikke skjer, men det blir som å trille en terning. Vi vet at disse stormene allerede har blitt mer intense, og vil fortsette å bli det.