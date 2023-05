Lånehai brukte gjeldsslave som leiemorder – drepte feil person

Denne utrolige historien starter en solrik morgen i den fasjonable byen Fountain Valley i California, lørdag 10. juni 1995.

Tobarnsmoren og flyvertinnen Jane Carver (46) starter dagen med å legge ut på joggetur. Etter å ha jogget i bare noen sekunder, møter hun en mann. Han utveksler ingen ord med henne, men tar frem et håndvåpen og skyter henne i ansiktet. Jane segner om og faller i et blomsterbed og dør.

Seks sjokkerte øyenvitner ser det hele: En henrettelse på åpen gate i dagslys.

Gjerningsmannen oppfører seg rolig og uberørt. Han retter et siste blikk mot Jane, før han setter seg inn i en bil og kjører av gårde.

FAMILIEMAMMA: Flyvertinnen Jane Carver bodde med ektemannen og deres to sønner i Fountain Valley i California. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Når politiet ankommer, beskriver de seks vitnene gjerningspersonen: En mann i 30-40-årene med mørk hudfarge, som kjørte en liten bil fra slutten av 1970- eller starten av 80-tallet.

Drapet utløser en stor mannejakt, og en fantomtegning av gjerningsmannen og bilen blir raskt sendt til pressen.

Familie og venner intervjues, og politietterforskerne prøver å nøste opp i drapet ved å bli bedre kjent med Jane. Levde hun et dobbeltliv? Hadde hun fiender? Hadde hun en hevngjerrig ekskjæreste? Ingen kan dog gi en plausibel forklaring på hvorfor Jane ble skutt. Det hele er ubegripelig for dem som står henne nærest.

STOR JAKT: Tusenvis av flygeblader ble hengt opp i Fountain Valley-området i håp om å motta tips. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Venner, familie og frivillige trykker opp tusenvis av flygeblader med tegningen av gjerningsmannen og bilen, som henges opp på lyktestolper, i butikkvinduer og på vegger. En dusør på 25.000 dollar – som senere jekkes opp til 45.000 – loves til den som kan gi et tips som oppklarer saken.

Men alt er forgjeves, og drapssaken nedprioriteres av politiet.

Ny skyting med påfallende likhetstrekk

Fem mil unna og ti måneder etter at Jane ble drept, spaserer den 51 år gamle forretningsmannen James Wengert i et parkeringshus i San Clemente for å finne bilen sin etter endt arbeidsdag. En mann nærmer seg ham og skyter James i ansiktet.

SKUTT: James Wengert ble skutt i ansiktet mens han gikk til bilen sin i et parkeringshus. James, her fotografert med kona Peggy, overlevde drapsforsøket. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Utrolig nok overlever James skytingen.

Fra sykesengen forteller James til politiet at han aldri har sett gjerningsmannen før, men han har en teori om hvem som kan ha sendt ham: Coleman Allen.

LÅNEHAI: Coleman Allen lånte ut penger til små bedrifter i økonomiske vanskeligheter. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Coleman Allan driver firmaet Premium Commercial, som låner ut penger til små bedrifter i økonomisk krise. James hadde lånt over 400.000 dollar av ham.

For å få låne penger av Coleman, måtte James ta ut en livsforsikring som – ved hans død – skulle utbetales til Coleman. Forsikringpolisens verdi var tre ganger høyere enn lånet. James måtte også pantsette sitt eget hjem.

Dette får politiet til å slå alarm. I tillegg til at praksisen med å ha livsforsikring som lånesikkerhet er ulovlig, har skytingen urovekkende likhetstrekk med drapet på Jane.

To overraskende vendinger i saken

Ved å granske Coleman og hans bedrift, oppdager politiet at han allerede er under etterforskning for utspekulert økonomisk svindel i to nærliggende politidistrikter – og flere av dem som har anmeldt ham, hevder de måtte ta opp livsforsikringer for å få lån.

Når politiet oppsøker Coleman Allen, får de av en overraskende nyhet: Coleman er død. Lånehaien falt om av et hjerteinfarkt to dager før James ble skutt i parkeringshuset.

Politiet har allikevel tilstrekkelig med bevis til å få en ransakelsesordre for å saumfare kontoret til Coleman og få tilgang til alle dokumentene hans.

SKJØT JAMES WENGERT: Paul Alleyne ringte til Coleman Allens enke for å få betaling etter å ha skutt og nesten drept James Wengert. Han ble senere identifisert av James. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ut av det blå, mottar politiet en telefonoppringning som endrer alt. Det er Colemans enke som ringer. Hun har nettopp snakket med en mann – Paul Alleyne – som lette etter Coleman for å få betaling for å ha drept James, uvitende om at James overlevde skuddet og at Coleman var død.

Politiet begynner umiddelbart å undersøke hvem 32 år gamle Paul Alleyne er, og finner ut at han har plettfritt rulleblad og eier en bildelforretning på randen av konkurs. Colemans papirer viser at Paul lånte 30.000 dollar av ham med 36 prosent rente.

Politiet tar med et fotografi av Paul – samt fem andre mennesker som ligner på ham – og viser bildene til James for å se om han kjenner igjen mannen som skjøt. Uten å nøle peker han på bildet av Paul.

Avslører seg selv i politiavhør

Paul arresteres, men nekter i avhør for å ha skutt James. Etterforskerne forteller så at James overlevde skytingen og at han hadde identifisert Paul som gjerningsmannen.

«Hvite gamlinger ser ikke forskjell på mørkhudede», sier han etter en liten tenkepause. «Vi har aldri beskrevet James for deg», sier en av etterforskerne, «så hvordan vet du at han er hvit og gammel?».

Paul har ikke noe godt svar på dette, og forblir dermed fengslet for drapsforsøk.

Etterforskerne vet at de er på rett spor, og sender fotografiet av Paul til Fountain Valley-politiet, og ber dem vise det til vitnene som så Jane bli drept.

Men ingen av de seks vitnene peker på bildet av Paul – noe som forbløffer politiet, siden de var nærmest sikre på at saken var løst.

Oppdager ny ledetråd i tidligere politiavhør

Etterforskerne tar noen steg tilbake og går gjennom den enorme mengden av dokumenter og avhør én gang til.

En av etterforskerne vender tilbake til det innspilte avhøret av Paul, og da gjøres en ny oppdagelse. Helt på slutten av lydbåndet – da avhøret egentlig var ferdig – forteller Paul i forbifarten at Coleman var veldig sint på en mann ved navn Leonard Mundy, siden «Leonard hadde skutt feil person en gang».

ARRESTERT: Leonard Mundy ble arrestert for drapet på Jane Carver, etter at de seks vitnene pekte ham ut som gjerningsmannen. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Ifølge Colemans dokumenter er Leonard – som også har plettfri vandel – en bedriftseier som lånte 80.000 dollar. Dokumentene viser også at Leonards gjeld er slettet, uten at han har betalt tilbake pengene.

San Clemente-politiet sender et bilde av Leonard Mundy til Fountain Valley-politiet, slik at de kan vise det til vitnene som så Jane-drapet. Samtlige seks vitner peker på bildet av Leonard Mundy og identifiserer ham som Janes drapsmann.

Leonard Mundy arresteres deretter for drapet på Jane Carver.

Drepte feil person

Etterforskerne fortsetter å saumfare de tusenvis av dokumentene som tilhørte Coleman for å finne ut enda mer. De oppdager at huset som James stilte som sikkerhet da han lånte penger av Coleman, var i en gate i Fountain Valley – samme by og område hvor Jane ble drept.

James bekrefter at han og kona Peggy bodde i Fountain Valley før de flyttet til San Clemente. Han forteller også at han stilte huset som sikkerhet bak konas rygg. Peggy fant imidlertid ut av det, og den 7. juni – tre dager før drapet på Jane – saksøkte hun Coleman for ulovlig forretningspraksis.

Etterforskerne kjører til Fountain Valley for å finne det tidligere huset til James og Peggy, men de gjør en tabbe på motorveien og kjører av ved feil avkjøring – og havner så å si rett utenfor huset til Jane.

Langs motorveien er det nemlig to avkjøringer med identisk navn – den eneste forskjellen er at én avkjøring leder nordover, mens den andre leder mot sør.

Det viser seg at huset til Jane og det tidligere huset til James og Peggy ligger identisk plassert fra motorveien, bare i motsatt retning.

AVKJØRINGEN: Det var i denne motorveiavkjøringen at politiet kjørte feil. Den lille tabben gjorde at de fant en kobling mellom Jane Carvers hus og huset til ekteparet James og Peggy Wengert. Foto: «The Real Murders of Orange County» / TV 2 Play

Etterforskerne er nå overbevist om at James’ kone Peggy – som saksøkte Coleman – var målet for leiemorderen Leonard, men at han tok av ved feil avkjøring og drepte Jane i stedet.

Under rettssaken i 1998 overbevises juryen om det samme, samt at Leonard drepte på Coleman Allens vegne for å få slettet gjeld.

Leonard blir funnet skyldig i drapet på Jane Carver og dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Samme år dømmes Paul Alleyne til 25 års fengsel for drapsforsøket på James Wengert.

True crime-serien «The Real Murders of Orange County» er tilgjengelig på TV 2 Play.