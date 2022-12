Landsbyen ble populær i folkekjær julefilm, nå er innbyggerne lei av turister

Vinterparadiset ble kjent i en av juleklassikerne, The Holiday. Innbyggerne i den lille engelske byen mener at turister ødelegger den.

ROSEHILL COTTAGE: Det fantastiske huset til karakteren Iris er for mange et symbol på julen. Foto: Credit: Christopher Marsh / Alamy Stock Photo

Fans fra hele verden reiser til den sjarmerende byen hvert år for å gå i fotsporene til stjernene.

Innbyggerne i byen er ikke like fornøyd, og mener at turistene ødelegger den sjarmerende settingen.

Det store antallet besøkende til byen Shere i Surrey gjennom hele desember gjør at parkering og trafikk blir et mareritt, ifølge lokale innbyggere.

– Det er helt forferdelig, skal en lokal innbygger ha sagt til The Sun.

Juleklassiker

KATE WINSLET: Her er Winslet på premieren av The Holiday i 2006. Foto: LUCAS JACKSON/Reuters

«The Holiday» har siden 2006 vært en av de mest kjente juleklassikerne i romcom-sjangeren.

I filmen møter vi Amanda (Diaz) fra Los Angeles og Iris (Winslet) fra England. Begge to hadde behov for en ny start etter kjærlighetsproblemer på hjemmebane.

Etter å ha tatt kontakt med hverandre på nett, bytter de hus i to uker og finner i kjent romcom-stil endelig den store kjærligheten i hvert sitt land.

Puben i Shere

Flere lokasjoner ble lagd spesielt for filmen, men noen finner man i Shere.

Blant stedene du kan besøke i Shere er «The White Horse pub», der man i filmen ser både Jude Law og Cameron Diaz.

Puben gjør det bra med tanke på hvor mange som besøker den, men de lokale er ikke like fornøyd med alle kundene som strømmer til.

– Parkeringsplassen er stappfull, og vi som faktisk bor her må vente i lange køer for å få plass, sa Dr Lynette Nusbacker som har bodd i Shere i 12 år.

The Sun spurte hvor mange som tar turen til området.

– Visst du ser 20 personer her i ukedagene, ser du fem ganger så mye i helgen, forteller Nusbacker.

THE WHITE HORSE: Denne puben ble svært populær etter filmen ble spilt inn. Foto: Skjermdump fra Google Maps

Populært etter pandemien

Shere ble mer populært å reise til etter at de lettet på restriksjonene.

– Før pandemien var det bare en Airbnb i området, nå er det mange flere, ifølge Nusbacker.

Dette fører ifølge innbyggerne til et trafikkproblem som gjør at de lokale unngår å gå ut i helgene.

Nuscaker legger til at uten turistene hadde ikke den lille landsbyen hatt råd til fasilitetene de tilbyr.

Rosehill Cottage

I «The Holiday» får vi se det koselige engelske huset til «Iris» som mange har falt pladask for.

Murhuset i julefylte landsbyen som blir brukt i filmen har deilig peis, et nydelig bad med et unikt badekar, trebjelker og en stue fylt med behagelige fargetoner og print.

Huset oppsummerer det beste fra engelsk hytteutseende.

EKSISTERER IKKE: Det fantastiske huset til karakteren Iris finnes ikke lengre. Foto: Credit: Christopher Marsh / Alamy Stock Photo

Til manges overraskelse var det koselige huset viser seg å ha blitt bygget på en ås under innspilling, men bare skallet av huset.

Det koselige interiøret var laget for filmen, men det ble filmet i Sony Studios i Culver.

Etter at filmen ble ferdig innspilt ble huset tatt ned, ifølge filmskaperen Nancy Meyer.

Avviser oppfølger-rykter

Den ikoniske julefilmens stjernespekkede rollebesetning består av Cameron Diaz (50), Jude Law (49), Kate Winslet (47) og Jack Black (53).

Tidligere denne uken kom det frem at en kilde hadde sagt at de fire stjernene atter en gang skulle gjenforenes for innspilling av den lenge avventede oppfølgeren av «The Holiday».

Filmskaperen Nancy Meyers skriver kort og kontant på Instagram at «Beklager, men dette er ikke sant».