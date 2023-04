Landet har aldri vært mer lukket enn nå – «David» gir oss et sjeldent innblikk

STRAMT GREP: Nord Koreas leder, Kim Jong Un, har landet i et jerngrep. Få nordkoreanere har kommet seg ut av landet de siste årene. Foto: KCNA

Før 2020 flyktet om lag tusen nordkoreanere til Sør-Korea hvert år, men pandemi, strengere grensekontroll og hardere straffer har redusert antallet som har ankommet Sør-Korea til 67 det siste året.

En av disse få avhopperne er «David». Han gir Sky News et sjeldent innblikk i hvordan livet er i den lukkede staten.

LEDER: Nord-Koreas leder Kim Jong Un avbildet mens han ser på oppskyting av en interkontinental rakett fra Pyongyang 16. mars i år. Foto: STR

Som barn levde David i en typisk nordkoreansk familie, men ett år endret alt seg. Faren hans forsvant sporløst og uten forvarsel.

Det var ikke før ett år senere de fikk forklaring på hva som hadde skjedd. Da ringte faren plutselig og fortalte at han var i Sør-Korea.

– Det vi ikke visste var at myndighetene overvåket telefonen. Konsekvensen var at moren vår ble sendt i arbeidsleir, forteller David.

I begynnelsen fikk barna besøke moren i arbeidsleiren hver tredje måned. Han beskriver forholdene som sjokkerende.

– De får så lite mat der, at det er skrekkelig. Fangene får 20-30 maiskorn hvert måltid. Det er åpenbart ikke noe man overlever på. Jeg pakket med meg mat til henne hver gang jeg besøkte henne, sier David.

– Moren min krympet sammen til halvdelen av seg selv i løpet av de tre første månedene. Jeg kjente henne nesten ikke igjen. Øynene mine ble fulle av tårer da jeg så henne, sier han.

Han forteller også at kvinnene i arbeidsleiren ble slått. Morens øyne var hovne og hun var full av blåmerker.

FENGSEL: Det er få bilder fra nordkoreanske arbeids- og fangeleire. Her er en politikvinne ved et fengsel ved Yalu-elven i 2011 Foto: JACKY CHEN

– Jeg gråt når jeg så sårene, sier han.

David var selv bare et barn på denne tiden. Han måtte ta vare på seg selv og søsknene. Han måtte slutte på skolen for å jobbe på jordene om sommeren, og trehogst om vinteren. Han måtte også stjele mat for å overleve.

Han tok så mye kan kunne med seg til moren. Fanger som ikke fikk mat av slekt som kom på besøkt omkom av sult eller feilernæring.

– Hun fortalte at et titalls mennesker døde hver dag. De kunne dø mens de satt og spiste, sier David.

Da de døde kroppene skulle fjernes, ble de brettet på midten og lagt i sekker. Etterpå ble de begravd i grunne graver nær gjerdene rundt fengslet. Stanken fra de råtnende likene sev opp hver vår.

Moren til David fortalte også om torturen de ble utsatt for. De ble tvunget til å sitte oppreist i 17 timer. Hvis de leet så mye som en finger ble de slått.

Historien David forteller blir lagt merke til fordi det har kommet særdeles få rapporter ut fra Nord-Korea de siste årene.

GRENSEN: Nord Koreas flagg vaier i grensebyen Gijungdong, sett fra den demilitariserte sonen 3. mars i år. (Jeon Heon-Kyun/Pool Photo via AP, File) Foto: Jeon Heon-Kyun

De fleste som rømmer fra Nord-Korea gjør det over grensen til Kina. Kina øket imidlertid grensekontrollen under pandemien. Alle handelsruter ble stengt ned.

Samtidig innførte Nord-Korea instruks om å skyte alle som ble tatt i fluktforsøk.

TV-kanalen kan ikke dele for mange detaljer om når og hvordan David klarte å flykte, av hensynet til sikkerheten til Davids familie. Men han forteller at det ble stadig vanskeligere å overleve etter at det ble slutt på smuglervarer fra Kina.

– Jeg hører fra slektninger at flere sulter og prisene øker. De sier det er vanskeligere å overleve, sier David.