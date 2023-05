Lama slo verdensrekord

Det begynte med at han helt uventet hoppet over et gjerde. Nå er lamaen Boateng i Guinnes rekordbok.

Boateng de Oro vant sin plass i lamahistorien da han hoppet over et hinder på en meter og 30 cm. Se det fantastiske hoppet lenger nede i saken.

Begynte med et gjerde

Boateng holder til nord i Italia sammen med eieren Walter Mair på familiegården Sprabozano. Der har de avlet frem arabiske fullblodshester, lamaer og alpakkaer i 25 år. Boateng er et helt spesielt eksemplar.

– Det begynte med at han helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall. Han fikk det til å se så lett ut, sier Mair.

Fra den dagen av fortsatte lamaen å hoppe over forskjellige gjerder. Ikke for å rømme, men bare for moro. Så ble de invitert til et rekordforsøk på det italienske TV-showet Lo Show Dei Record.

Og se for en fantastisk stil:

New record: Highest jump by a llama - 1.3 metres (4 ft 3 in) by Boateng de Oro 🦙️ pic.twitter.com/B6FjFiAQ2i — Guinness World Records (@GWR) May 23, 2023

Først slo Boateng den gamle rekorden lett med et hopp på 1 meter og 20. Han lyktes ikke med neste sprang på 1.30 da TV-teamet kom, selv om han hadde gjort det på trening. Men noen dager senere sammen med Guinness rekord-team og under mindre stressede forhold, gikk det fint.

Men da de også ville ha ham til å prøve 1 meter og 40, viste det seg at her var det enklere å gå under hinderet.

Går turistløyper

Mair forteller at Boateng er en majestetisk lama med sterke ben, flotte farger og imponerende pels. Det siste er ikke vanskelig å få øye på i rekordhoppet. Men det viktigste er likevel at lamaen har en vakker personlighet. Han utdyper:

– Han er reservert, stolt, modig og nysgjerrig, og han har et naturlig anlegg for å bevege seg i terreng, klatre og hoppe på tross av vekten og størrelsen.



Boateng er trent til å følge fjellvandrere gjennom spektakulære landskap i de italienske alpene gjennom flere dager. Når han ikke er med turistfølgene, går han fritt omkring hele året. Han blir også far til 10-15 nye lamaer hvert år.