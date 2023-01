Lahlum: – Tviler på at Biden stiller igjen

TO ÅR: Biden har fredag vært president i USA i to år. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Da han vant valget, lovet Biden å være «en president for alle amerikanere», i et da svært polarisert USA.

VALG: Lahlum under TV 2s valgnattsending under mellomvalget i november. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Startpunktet var på mange måter krevende, med et sterkt polarisert USA, uberettigede anklager om valgfusk og endog fysisk angrep på kongressbygningen, sier USA-ekspert Hans Olav Lahlum til TV 2.

To år senere er det lite som tyder på at Biden har klart å oppfylle seiersløftet, og forskjellene mellom demokratene og republikanerne fortsetter å øke.

STORMING: Trump-tilhengere under stormingen av kongressen 6. januar 2021. Foto: Jose Luis Magana / AP

Denne uken melder flere amerikanske medier at Biden trolig vil stille til gjenvalg, og at kunngjøringen kommer etter den årlige «State of the Union»-talen 7. februar. Men mener velgerne at han har gjort seg fortjent til fire nye år?

Populariteten stuper

I løpet av de siste to årene har Biden innført flere progressive tiltak, fra å øke minstelønnen til å lette på studentlån.

Han har også tatt skritt for å takle klimaendringene, og uttrykt et ønske om å gjøre USA til en sentral aktør i kampen mot global oppvarming. Likevel er Biden langt mindre populær nå enn da han ble sverget inn for to år siden.

DØDELIG VARMT: Verdens varmeste sted, Death Valley, en sommerdag i 2021. Foto: John Locher / AP

– Biden har gjennomført betydelige reformer på miljøvern, men har så langt ikke fått tilstrekkelig uttelling for dem i opinionen, og popularitetstallene hans forblir lave i et historisk perspektiv, sier Lahlum.

Tallenes tale er tydelig: Kun 40 prosent av amerikanerne mener Biden gjør en god jobb som president. Det er en nedgang på 15 prosent de siste to årene, og nær bunnivået på 36 prosent.

Økonomisk hjelp under pandemien

Spoler man tiden tilbake til 20. januar 2021, var USA kraftig lammet av korona-pandemien. Både smittetilfeller og koronarelaterte dødsfall var rekordhøye.

Vaksinen var nettopp lansert, men det var langt høyere etterspørsel enn tilbud.

MASKEN PÅ: Munnbind og vaksiner preget Bidens første tid som president. Foto: Anna Moneymaker / AFP

For å få landet til å bekjempe pandemien, lovet han å gjenopprette offentlig tillit, vaksinere landet, minimere spredning av viruset, og gjenåpne samfunnet.

Han lanserte deriblant en universell sjekk på 1400 dollar og mathjelp for å demme opp mange av de økonomiske konsekvensene pandemien førte meg seg.

Det var i stor kontrast til hans forgjenger Donald Trump, som ved flere anledninger spredte feilinformasjon om viruset – før han selv ble smittet.

President i krigstid

Da Russland invaderte Ukraina den 24. februar i fjor, ba Ukrainas president om hjelp fra resten av verden.

HJELP: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ba om hjelp da de ble invadert. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Og tidlig i krigen kom Biden med lovnader om at USA ville gi Ukraina militær hjelp, inkludert luftvernsystemer, ammunisjon, droner og andre våpen.

– Den utenrikspolitiske situasjonen er selvsagt blitt mer krevende med Russlands angrep på Ukraina, sier Lahlum.

Russland har flere ganger advart vesten, og spesielt USA, om at de vil angre dersom de øker den militære støtten.

Men så sent som fredag kom USA med en rekordstor pakke med militær bistand til Ukraina. Den hadde en verdi på 2,5 milliarder dollar.

REKORDSTOR HJELP: USAs forsvarsminister annonserte den enorme hjelpepakken fredag. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

– Jeg har ingen anger

Selv om Biden har oppnådd mye halvveis i presidentperioden, er heller ikke han fremmed for skandaler.

KREVER SVAR: Brevet fra statsforvalteren ber om alle opplysninger om dokumentfunnet. Foto: Jon Elswick / AP

Tidligere i januar fant nemlig advokater hemmeligstemplede dokumenter i Bidens hjem i Wilmington i Delaware.

Han erkjente fort at funnene var reelle, men uttalte at han ikke visste hva dokumentene inneholdt.

– Jeg tror ikke de vil finne noe der, og jeg har ingen anger. Nå følger jeg det advokatene mine har fortalt meg at jeg skal gjøre, sa Biden på torsdag.

Ifølge Justisdepartementets spesialetterforsker dreier det seg om seks sider med hemmeligstemplet informasjon som ble funnet.

ANGRER IKKE: Biden sier han ikke angrer på at dokumentene ble funnet. Foto: Evan Vucci / AP

Også ekspresident Donald Trump er i etterforskernes søkelys etter at det ble gjort funn av en rekke av hemmelighetsstemplete dokumenter på eiendommen hans i fjor.

– Midtveis i perioden er den største triumfen i Bidens presidentperiode fortsatt at han klarte å bli valgt til det og oppfylte målet om å bli kvitt Donald Trump, sier Lahlum.

Men Trump annonserte i fjor at han vil stille som kandidat til neste valg, så det er usikkert om Biden er kvitt ham for godt.

Historisk lav arbeidsledighet

Lahlum sier også at den økonomiske situasjonen i forlengelsen av pandemien har vært krevende.

ØKONOMI: Det har gått dårlig på børsen det siste året Foto: Brendan McDermid / Reuters

Med stigende inflasjon og aksjemarkeder i en nedadgående trend det siste året, har republikanerne snakket om «Joe Bidens resesjon».

Selv har Biden flere ganger sagt at økonomien er sterk og i vekst, men internt i USA har høy prisstigning skapt mye misnøye.

– Sammen med det nedarvede gjeldsproblemet har prisstigningen i stor grad overskygget andre mer positive økonomitall, utdyper Lahlum.

HISTORISK LAV: Aldri før har arbeidsledigheten vært så lav. Foto: Nam Y. Huh / AP

Deriblant er arbeidsledigheten i USA historisk lav.

Ifølge USAs statistikkbyrå, var den i november på 3,7%.

Veien videre

Demokratene gjorde det langt bedre enn ventet ved mellomvalget i 2022, og beholdt dermed et knepent flertall i Senatet.

BEDRE ENN VENTET: Demokratene gjorde et bedre mellomvalg enn ventet. Foto: Samuel Corum / AFP

– Men et republikansk flertall i Representantenes hus begrenser Bidens politiske spillerom for de neste to årene, utdyper han.

Det er uklart om Biden skal stille til neste valg, og Demokratene har ingen tydelig reservekandidat.

IKKE UNDERVURDER: Lahlum tror ikke Biden stiller til gjenvalg. Foto: Daniel Sannum Lauten

Men Lahlum er klar i sin tale:

– Jeg har hele tiden vært tvilende til om Biden planlegger å stille igjen som 82-åring i 2024 og enda mer tvilende til om han bør stille for en ny fireårsperiode.

Han er derimot en smule mer optimistisk for Bidens utsikter når han ser på historien.

– Bidens vilje til å fortsette i politikken og til å klare det bør likevel ikke undervurderes: Mannen står der i en alder av 80 på høydepunktet i sin karriere og har på en 50 år lang politisk karriere aldri tapt for noen republikansk motkandidat, avslutter han.