Laget biologiske roboter av menneskeceller

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp VOKSER: Hver anthrobot vokser fra en enkelt menneskelig celle. Foto: Tufts University via Reuters

Amerikanske forskere ved Tufts University i Boston har skapt bitte små biologiske roboter fra menneskelige luftrørsceller.

Biologiske roboter

Forskerne bak kaller robotene for «anthroboter». og beskriver dem som «cellulære levende biologiske roboter». De fikk publisert studien sin i Advanced Science torsdag.

– Det er levende biologiske celler med en iboende evne til å fungere som en maskin, sier doktorgradsstudent Gizem Gumuskaya til Reuters.

PHD-Student: Gizem Gumuskaya er med i forskerteamet ved Tufts university. Foto: Reuters

Gumuskaya forklarer at disse anthrobotene i fremtiden kan brukes innen behandling av mange typer lidelser.

Forskerne ble selv overrasket over egenskapene til anthrobotene.

– Vi ser at anthroboter kan bevege seg gjennom lag med skadde menneskelige nerveceller og reparere nervene i løpet av tre dager, sier Gumuskaya.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp BIOROBOT: Anthrobotene navigerer ved hjelp av små hår på overflaten som etterligner slimhinner fra luftveiene. Foto: Tufts university via Reuters

Det er dokumentert at nervecellene vokste under et område dekket av anthroboter. Nøyaktig hvordan det skjer, vet de ikke helt ennå.

Behandlinger

Forskningen er i startfasen, men teamet bak har håp om at teknologien kan brukes til behandling av en rekke sykdommer. I første omgang sår- og nerveskader.

Etter hvert kan man se for seg at robotene blant annet kan reparere skader på ryggmargen, netthinnen, eller gjenkjenne skadelige bakterier eller kreftceller.

Her ser man en anthrobot med en glorie av cilia/små hår som hjelper den å manøvrere seg. Foto: Tufts university

– I fremtiden kan vi kanskje ta en persons egne celler og bruke nøyaktig designet stimuli for å få dem til å tilpasse seg ønskede former og atferd. Da kan vi sette dem tilbake i kroppen for å få dem til å utføre behandlende oppgaver, sier professor Michael Levin til Reuters.

Robotene er designet for å bygge opp seg selv, og størrelsen varierer fra bredden av et hårstrå, til spissen av en spisset blyant.

Levin sier i et intervju med CNN at han ikke anser teknologien som etisk problematisk. Cellene som brukes, doneres av voksne mennesker, og det involverer ingen genmodifisering.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp REPARERER: Robotene overlevde i opp til 60 dager i laboratoriet.

Biologer som ikke har vært involvert i forskningen lar seg imponere. Falk Tauber ved Freiburg universitet i Tyskland, sier studien viser vei mot framtidig utvikling av bioroboter til å ta ulike former og gjøre ulike oppgaver.

Han er spesielt overrasket over hvordan roboten beveget seg og stimulerte til helbreding av skadde nevroner.

Anthroboter har en levetid på cirka tre uker. Etter de har fullført oppgaven sin absorberes de lett i kroppen på pasienten.