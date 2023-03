Lærte å kjøre trikk for Oscar-filmen

LOS ANGELES (TV 2): I «Nattrikken» stjeler hovedpersonen Ebba en trikk og begir seg ut på skinnene i Trondheim. Skuespiller Sigrid Husjord sier det var «overraskende lett» å lære seg å kjøre trikk for rollen.

TRIKK: Skuespiller Sigrid Husjord spiller Ebba i filmen Nattrikken. Hun måtte lære seg å kjøre trikk for rollen. Foto: Cylinder

I natt blir det klart om «Nattrikken» klarer å hente hjem Norges fjerde Oscar-pris noensinne. For Sigrid Husjord som spiller hovedrollen Ebba bød filmen på en ny utfordring. Hun måtte nemlig kjøre trikken under innspillingen, noe hun kaller både «overraskende lett » og «veldig artig.»

– Det var egentlig bare å ta spaken frem, og så kjørte man. Så tilbake for å holde det samme tempoet. Og så helt tilbake, så bremset man. Det er bare å ikke gjøre det for raskt så det ikke blir bråstopp, sier Husjord til TV2.

JUBEL: Folkene bak den norske kortfilmen «Nattrikken» jubler i det det blir kjent at filmen blir Oscar-nominert kategorien «beste kortfilm». Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Regissør Eirik Tveiten skryter av skuespillerens evner som trikkefører.

– Hun kjørte i full trafikk, og det er jo et ganske stort ansvar med en 20-tonns trikk, sier regissøren, som også legger til at det ble mange avbrytelser under innspillingen på grunn av togtrafikk.

– I «Top Gun» så har skuespillerne lært seg å fly mens i dine filmer så må de lære seg å kjøre trikk?

– Ja, det er sånn basic. Man kan begynne der, og så kan man gå videre til jagerfly når man har kjørt trikk. Jeg synes det er en fin utvikling, sier han.

Basert på sann historie

Tveiten har hentet inspirasjon til filmen fra virkeligheten. En av hans bekjente stjal nemlig en trikk i Oslo for mange år siden. Regissøren har likevel valgt å endre historien litt, spesielt slutten.

– I filmen vår får det ikke så store alvorlige konsekvenser. Men det er klart at når man stjeler en trikk som står stille og begynner å kjøre nedover mot sentrum, så er det jo egentlig livsfarlig. Så han fikk en ganske hard straff for det, så vidt jeg husker, sier han.

OSCAR: De prestisjetunge Oscar-prisene skal deles ut for 95. gang i år. Kun fire ganger har Norge klart å vinne en pris. Foto: Matt Sayles

Handlingen i filmen ble lagt til Trondheim etter at det skar seg med førstevalget.

– Oslo Sporveier hadde ikke noe lyst til at vi skulle filme på deres trikker. Så det var ikke helt forenlig med deres omdømme, denne historien her. Vi trivdes veldig godt i Trondheim, så jeg er kjempefornøyd med at vi fikk være der, sier Tveiten.

Nerver i salen

Husjord har tidligere vært usikker på om hun ville rekke prisutdelingen på grunn av forestillinger ved Det Norske Teatret, men det løste seg, og hun ankom Los Angeles fredag kveld lokal tid.

Hun tror hun kommer til å være veldig spent når vinneren i kategorien skal leses opp.

– Det vil jo være helt vilt hvis vi vinner, men jeg tenker også at vi kan ikke være skuffet. Men det kommer nok til å knyte seg litt i magen da, sier Husjord.

Hun håper rollen i den Oscar-nominerte filmen nå vil hjelpe henne videre i karrieren.

– Kortvokste er mennesker og en del av samfunnet, som skal ha alminnelige roller som alminnelige mennesker. Det er jeg veldig opptatt av, sier hun.