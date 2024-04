Det var en fin sommerdag et sted i Midt-Sverige i 2022.

En gruppe elever var ute og badet på en badeplass da lærere som var med oppdaget noe som sjokkerte dem.

De så en kollega som tilsynelatende sto og filmet jenter som byttet klær. De tok bilder av kollegaen og gikk rett til rektor.

Dagen etter sto politiet på døren til gymlæreren i 50-årene. På mannens harddisker finner de mapper med bilder organisert etter steder, dato, og i noen tilfeller navn på jenter.

SVT Nyheter har i en serie reportasjer avdekket hvordan læreren har fått holde på med snikfotografering i over ti år. Selv om alarmen gikk flere ganger om upassende oppførsel, fikk læreren stadig nye lærerjobber.

«Ubehagelig»

I 2014 jobbet mannen som gymlærer på en barneskole. Allerede da opplevde flere elever ham som ubehagelig.

Denne anonyme kilden forteller SVT at barna opplevde gymlæreren ubehagelig, og at han ble nektet å komme inn i jentegarderoben, uansett hva. Foto: SVT

– Han fikk etter hvert forbud mot å gå inn i jentenes garderobe under noen omstendigheter, «uansett om det så skulle brenne», forteller en anonym kilde til SVT.

Skoleledelsen var ifølge SVT kjent med mannens problematiske oppførsel. Samtidig forteller tidligere kollegaer at mannen var godt likt både av kollegaer og elever.

– Måtte skifte foran ham

En ung kvinne som nå er i 20-årene, forteller om sin opplevelse med gymlæreren fra denne tiden.

– Det var mange ganger vi måtte skifte foran ham. Han sto bare å kikket på oss, forteller «Hanna» om den tidligere gymlæreren.

VIL HAN SKAL BLI DØMT: Denne kvinnen er nå i 20-årene. Hun forteller at de som barn gjorde som læreren sa Foto: SVT

– Jeg har ett klart minne fra når vi jentene skal dusje etter gymtimen og han kommer inn. Så går han inn i dusjen som ligger i garderoben, og da har han med seg en pipeleke for hunder, en gris, som han piper ved siden av oss der vi står og dusjer nakne, sier hun.

Når idrettslæreren ikke overholdt avtalen om å holde seg unna jentegarderoben på skolen der han jobbet i 2014, endte det med at han ble omplassert til en annen skole i samme kommune.



DOKUMENT: Dokumentet viser at læreren sluttet frivillig og ble forflyttet i 2014 Foto: SVT

Men det tok ikke lang tid før varsellampene gikk hos kollegaene på den nye skolen.

Flere stilte spørsmål ved hvordan han berørte barna under gymtimene.

– En dag skulle han hjelpe en jente å stupe kråke, og da så jeg at han holdt en telefon mellom beina hennes, og fører telefonen opp samtidig som hun stuper kråke, forteller en anonym lærer til den svenske statskanalen.

FIKK VONDT I MAGEN: Denne anonyme læreren forteller at han ble dårlig da han oppdaget filmingen mellom beina på eleven. Foto: SVT

Også han ønsker å være anonym.

Ble «kjøpt ut» av kommunen



Ifølge SVT ble observasjonen meldt videre fra rektor til daværende skolesjef i kommunen, Lina Axelsson Kihlblom, som oppgir at hun var i kontakt med politiet men at forholdet ikke ble anmeld.

I stedet fikk gymlæreren en drøy halv million kroner for å forlate stillingen ved inngangen av 2016.

Til tross for at flere tidligere hadde reagert på lærerens oppførsel, omplasseringen og oppsigelsen, fikk han i 2018 nok en jobb som lærer.

Denne gang på en prestisjeskole i Midt-Sverige. En av arbeidsoppgavene han fikk var å være dusjvakt.

ANMELDTE I 2022 fikk mannen sparken og ble anmeldt for å ha tatt bilder av elevene under omkledning, forteller rektoren Foto: SVT

Tiltalt

Men dagen han ble tatt på fersken av kollegaene ved badeplassen, fikk ansettelsesforholdet en brå slutt.

– Han ble suspendert, og sa opp jobben. Jeg anmeldte ham til politiet. Der og da trodde jeg det var snakk om et engangstilfelle, jeg ante ikke at det skulle være så omfattende, sier hun.

Gymlæreren var ansatt på prestisjeskolen i fire år før politiet kom på døren. Nå er han tiltalt for besittelse av grov barneporno, seksuell trakassering og krenkende bilder mot over 100 jenter ved den prestisjetunge skolen mellom 2019 og 2022.

– Jeg vil at han skal bli dømt og ikke kunne få arbeide med barn, sier «Hanna».

Systemsvikt

Opprullingen av saken, har avdekket en alvorlig systemsvikt i det svenske skolesystemet.

SVT har funnet fire tilfeller av lærere som har oppført seg upassende mot elever, som til sammen har fått utbetalt 44 månedslønner for å si fra seg stillingen sin.



FLERE TILFELLER: SVTs avsløringer har avdekket hvordan flere lærere har blitt «kjøpt ut» av stillingene sine etter upassende oppførsel. Foto: SVT

Ekspert på arbeidsrett, Tommy Iseskog, synes det er problematisk at skoleansatte som opptrer upassende mot elever i mange tilfeller blir «kjøpt ut» av kommunen.

– Et svik mot barn

Årsaken er at arbeidsgiver gjerne vil unngå en rettstvist eller offentlig oppmerksomhet rundt saken, ifølge Iseskog.



– Det er selvfølgelig rart at han kan gå fra en lærerjobb til en annen uten at bakgrunnen blir undersøkt, sier Tommy Iseskog til SVT.



BARNEOMBUD: Sjefen for det svenske barneombudet reagerer kraftig på avsløringene. Foto: SVT

– Det er et svik mot barn. Det er også et utslag av at voksnes redsel for å stille spørsmål ved andre voksne veier tyngre enn å beskytte barns rettigheter, sier barneombud, Juno Blom, til SVT.



Den tidligere gymlæreren, som nå er i 50-årene, innrømmer de faktiske forhold, men erkjenner ikke skyld. Han har ikke ønsket å kommentere SVTs avsløringer selv, eller via sin forsvarer.