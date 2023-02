La seg i tredje etasje – våknet i første

PAZARCIK (TV 2): Dogan Guner (56) har bodd i familiens hus i 30 år. Natten for fire dager siden endret livet hans for alltid.

– Jeg ropte navnene deres mange ganger. Jeg sa: «Mahmut, broren min, hold ut. Vi er her. Vær så snill, ikke mist håpet.» Jeg sa det samme til kona hans, forteller Dogan.

BRENNER: Foran huset til Dogan brenner familien bål for å holde seg varme. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I Tyrkia graves det med maskiner og for hånd, for å få folk ut av ruinene. I byen hvor jordskjelvet hadde episenter, står Dogan og hele familien utenfor et sammenrast hus. Inne i huset ligger to kjære familiemedlemmer.

– Jordskjelvet varte i mer enn ett minutt. Etter dette minuttet så jeg at huset ristet, og jeg merket også at vi ikke lenger kunne røre oss.

Uro og frykt

56-åringen tror først vi er hjelpearbeidere. I Pazarcik trenger de alt. Hele fasader på boligblokker er borte. Hus på hus ligger i ruiner.

Dogan forteller hvordan han etterhvert klarte å komme seg løs fra stein og ødelagt betong. Alt var mørkt. Doghan og kona sov i 3.etasje. Han hadde bare en tanke i hodet. De måtte komme seg ut på balkongen og hoppe ned på gaten.

– Men det ble ikke nødvending å hoppe. For vår etasje var nå på samme nivå som gaten. Det var bare å krabbe ut og sånn klarte vi å komme oss ut av huset.

RASTE: Dogan la seg i tredje etasje og våknet nede på bakkenivå. Jordskjelvet er blant de kraftigste i Tyrkia og Syria noen sinne. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Dogan er tekniker i legemiddel-industrien. Han har jobbet i Frankrike i flere år. Nå er både han, kona, barna og foreldrene hans husløse. Det er likevel ikke det viktigste for dem under tragedien.

– Jeg tror de er i live under ruinene Jeg vil ikke miste håpet om å finne dem.

For inne i det sammenraste huset ligger to mennesker. En mor og en far. I huset bodde også Dogan og familien. Han er broren til mannen som er innestengt i ruinene etter jordskjelvet.

Dohan fikk reddet ut barna til broren og svigerinnen. Ett av de to barna var alvorlig skadd, med indre blødninger og nyresvikt.

MOR: Hun synger ut sorgen over at datteren er fanget inne i ruinene. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Kritikk mot Erdogan

Redningsarbeidere graver seg møysommelig gjennom ruinene i det som var Dohans hus gjennom 30 år. En gravemaskin står bøyd over huset.

– Jeg legger ikke skylden på redningsfolkene, fordi jeg vet at jordskjelvet rammet mange steder på en gang. Men jeg må si at de burde ha det nødvendige utstyret.

Han er glad for at så mange frivillige stiller opp, men mangel på utstyr hemmer forsøket på å redde menneskeliv.

Kritikken mot president Erdogan øker. Mange mener at søk og redning går for sakte. Hjelpen er på vei, men behovet er enormt.

– Vi jobber hardt for å redde folk i live. Selv om personen ikke har overlevd, så forsøker vi å få denne ut fra ruinene. Det er det vi strekker oss etter, sier redningsarbeider Murat Yildirim.

ARBEID: Gravemaskiner brukes i redningsarbeidet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Redningsarbeidet er komplisert. De to er lokalisert inne i ruinene, men det er uvisst om de lever. Mat og vann bæres inn til redningsarbeiderne. De spiser litt brød og fortsetter å grave.

Slektninger har samlet seg ved huset. Overalt i jordskjelvområdet tenner folk bål av restene fra sammenraste hus. Både for å varme seg og for å bli kvitt noe av søppelet etter ødeleggelsene. Stoler, klær og alt som kan brennes går opp i røyk. Det lukter brent i jordskjelv-områdene. Et grått teppe brer seg nedover den ødelagte gaten hvor Dogan bor, eller rettere sagt bodde.

Gleden er borte

Begge mødrene til de to som ligger inne i huset sitter på stoler ved bålet. En av dem synger ut sorgen på kurdisk.

FETTER: Murtaza Ozguner er fetteren til en av dem som ligger i ruinene. Han mener det tok alt for lang tid før redning og søk ble satt igang. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Noen mente de hørte stemmene til min fetter og hans kone inne fra ruinene. Jeg klager over at vi har ventet i tre dager. Vi er redd for at disse viktige tre dagene ble avgjørende, fordi vi måtte vente på redningsaksjonen, sier Murtaza Ozguner.

Stemmen brister. Alle her vet egentlig hvordan denne dagen kommer til å ende.

Etter mange timers graving blir Dogans bror og svigerinne funnet døde inne i ruinene.

I det minste får familien nå en grav å gå til.

– Det kommer til å ta lang tid før gleden kommer tilbake til dette området. Det kan du skrive, sier en av dem om står utenfor det sammenraste huset til Dogan.