Kystvakten kuttet millioner – la fem skip til kai

Mellom 13. og 30. november var fem kystvaktfartøy lagt til kai, to på Sortland og tre på Haakonsvern. Det er snakk om fartøyene til den indre kystvakten, altså skipene som dekker norsk territorialfarvann, havområdene som ligger nærmest kysten.

1. desember begynte alle å seile igjen, ifølge sjef for kystvakten, Endre Barane.

PÅ BESØK: Fra da hangarskipet USS Gerald R. Ford var i Oslofjorden, sett fra fregatten KNM Roald Amundsen. Foto: Shea Liv Kristin Joy Metzger / Forsvaret

– Vi skulle helst unngått det, sier Barane til TV 2.



– Måtte kutte fem millioner

– Regjeringen styrket forsvarsbudsjettet i 2023 i november med 900 millioner kroner for å opprettholde forsvarsevnen og nasjonal beredskap. Statens samlede evne til myndighetsutøvelse er god, selv om det var noe kailigge for Indre Kystvakt i november. For øvrig viser vi til Forsvaret, skriver Forsvarsdepartementet til TV 2.



Nasjonal sikkerhetsmyndighet skriver følgende i risikorapporten fra 2023:



«Dagens trusler fra fremmed etterretningsvirksomhet, verdiene forskningsinstitusjoner besitter og sårbarhetene knyttet til den nødvendige åpenheten utgjør en betydelig risiko for at flerbruksteknologi faller i feil hender.»

– Sjøforsvaret måtte kutte, der fem millioner måtte spares hos kystvakten, sier Barane.



– Vi vurderte det som den minst dårlige løsningen, forklarer han.

SJEF: Endre Barane, sjef for kystvakten, om bord på Kystvaktskipet KV Andenes. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB

Han forteller at det i november måned er en selvsagt fare for at ting skjer.

– Bank i bordet, vi var heldige med tanke på godt vær og god vindretning. Dersom det hadde blitt skader på andre båter som lå ute, hadde det vært svært uheldig.

– Aldri gunstig

Hensikten med kuttene var for å balansere ut regnskapet for 2023. KV Svalbard fikk også redusert omtrent en uke planlagt seiling i samme periode.

– I denne forbindelse ble majoriteten av mannskapet sendt hjem på avspasering og planlagte oppdrag ble utsatt eller kansellert, sier hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret, Per Ivar Haugen.

– Slike kutt er aldri gunstig for annet enn en isolert og kortsiktig økonomisk gevinst, sier Haugen.



Sjøfartsdirektoratet svarer imidlertid at dette er ukjent, da de ikke har tilsyn med forsvarets skip.

IKKE GUNSTIG: Slike kutt er ikke gunstig. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Ble sendt hjem

Viggo Holm, leder for kommunikasjonsavdelingen ved befalets fellesorganisasjon, regner med at det var en nøye vurdering på avgjørelsen.

BFO: Leder for kommunikasjonsavdelingen ved befalets fellesorganisasjon. Foto: Privat

– Mannskapet ble sendt hjem på avspasering med opparbeidet timer, forteller Holm.

På Forsvarets nettsider står det at Norge befinner seg i en sikkerhetssituasjon preget av et betydelig alvor.

Barane sier at de tar ned beredskapen og at det skulle de unngått.

PÅ SJØEN: Bilder fra Haakonsvern marinebase og i fjorden utenfor Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Forsvaret skriver selv at hendelsen med Nord Stream har synliggjort sårbarheten til undersjøisk infrastruktur og viktigheten av å ha evne til å beskytte kritisk maritim infrastruktur.

Ifølge Barane var det en vaktbesetning på fartøyene, noen ble sendt over på andre skip, mens andre var hjemme på avspasering.

Han presiserer at de hadde andre fartøy utenfor i blant annet Barentshavet og Nordsjøen.

Ikke å anbefale

– Hva gjorde dette med andre etater med planlagt samøving?

– Det var uheldig med tanke på oljevernberedskap, men vi spredde besetningen på ti andre fartøy, sier Barane.

Han forklarer videre at fem fartøy i redningsberedskap som er lagt til kai, ikke er å anbefale, understreker han.