Kynisk drapsmann eller fortvilet pårørende? – Dette skal juryen avgjøre

En fremtredende amerikansk statsadvokat er tiltalt for å ha drept sin kone og en av sine sønner, i tillegg til å forsøke å iscenesette et drap på seg selv.

En jury skal de neste par ukene avgjøre om 54 år gamle Alex Murdaugh er skyldig eller ei.

Murdaugh nekter for å ha noe med drapene å gjøre. Han hevder han hadde et fantastisk ekteskap og et godt forhold til sønnen.

MURDAUGH-FAMILIEN: Buster, Maggie, Paul og Alex Murdaugh. Foto: Facebook

Det var sent på kvelden 7. juni 2021 at Murdaugh fant sin kone, Maggie (52), og sønn Paul (22) skutt og drept ved familiens jakthytte i South Carolina. Han hevder han ringte 911 omtrent umiddelbart.

Kort tid etter kom politiet på stedet.

Murdaghs første forklaring ble gjort i politibilen et par timer etter drapene. Denne videoen ble sentral i retten fredag, ifølge Reuters.

Se klippet øverst i saken.

Fikk politiet til å stusse

– Da jeg kom inn, kunne jeg se at han var skutt i hodet. Jeg så hjernen hans, forteller Murdaugh og bryter sammen.

Han forteller at han prøvde å ta pulsen på begge. Det var mye blod.

AVHØRES: Til venstre i bildet sitter Alex Murdaugh og forklarer seg til politiet kort tid etter drapene. Foto: Politiet via Reuters

Han bryter sammen i gråt i politibilen, mens han forteller hva han har opplevd. En politimann legger en trøstende hånd på skulderen hans.

– Så løp jeg bort til Maggie. Eller, jeg tror jeg prøvde å snu på Paul først.

Men en ting fikk politiet til å stusse. Til tross for at Murdaugh skal ha forsøkt å ta pulsen på, og snu to blodige kropper er klærne hans helt rene.

Politiet mener Murdough skjøt sønnen og kona, for så å vaske sine egne klær for blodspor før han ringte politiet.

Etterforsker Laura Rutland fra Colleton County Sheriff's Office vitnet i saken fredag.

RETTSAK: Aktor John Meadors i samtale med drapsetterforsker Laura Rutland i retten fredag. (Joshua Boucher/The State via AP, Pool) Foto: Joshua Boucher

– Så du blod på skoene hans?

– Nei, det så jeg ikke

– Var det blod på hendene hans, eller på klærne?

– Nei, det så jeg ikke.

– Hvorfor tror du han har vasket klærne sine?

– Fordi han svettet og klærne var tørre, svarer Rutland.

Murdoughs forsvarer snudde opplysningen til sin klients fordel:

– Han hadde ikke blod på skoene, skjorten eller shortsen. Så han ut som en som nettopp hadde blåst ut hjernen på sin egen sønn?

– Det kan jeg ikke svare på med sikkerhet, svarer etterforskeren.

REAGERER: Alex Murdaugh tørker tårene som kom da han så familien i rettssalen 25. januar. Foto: Grace Beahm Alford/The State via AP

Unormalt interessert

Politibetjent Daniel Greene var den første som kom til jakthytten. Han forklarer at advokaten opprørt, men hadde ikke tårer i øynene og virket unormalt interessert i å se hva politiet gjorde på åstedet.

Det siste sønnen Paul gjorde på telefonen var å filme en snapchatvideo. På denne videoen hevder aktoratet at man kan høre farens stemme. Fem minutter senere er det aldri aktivitet på verkens sønnens eller konas telefoner.

Murdaugh forklarer i politibilen at det finnes rundt 20 skytevåpen av alle tenkelige typer på eiendommen.

PROMINENT FAMILIE: Porten utenfor Alex Murdaughs hjem i Islandton fotografert 20. september 2021. Murdaugh-familien har vært fremtredende i lokalmiljøet i tre generasjoner. (AP Photo/Jeffrey Collins) Foto: Jeffrey Collins

Politiet mener også at ammunisjonen som ble brukt i drapene, kan knyttes til ammunisjon som politiet har funnet andre steder i og rundt jakthytten.

Aktoratet hevder også at Murdaugh løy om at han hadde vært på besøk hos sin demente mor drapskvelden.

– Tunnelsyn

Forsvaret mener på sin side at politiet og påtalemyndighetene har hatt tunnelsyn når de har etterforsket saken.

Det finnes verken vitner, fingeravtrykk eller blodspor som knytter Murdaugh til saken.

De er også kritiske til at det ikke ble gjort grundige undersøkelser av huset til Murdough før tre måneder etter dobbeltdrapet. Da ble det funnet et par joggesko med blodflekker på.

Når rettssaken fortsetter mandag, vil det trolig bli spurt spørsmål hvorvidt politiet har gjort en god nok jobb.

Svindel og iscenesettelse av drap

Politiet var lenge uten gjennombrudd i saken, men noen måneder senere ble Alex Murdaugh pågrepet for å ha forsøkt å iscenesette et drap på seg selv.

Han skal angivelig ha betalt en leiemorder for å drepe ham, slik at hans gjenlevende sønn, Buster, kunne innkassere livsforsikringen på rundt 100 millioner kroner.

SØNN: Buster Murdaugh er Alex Murdaughs eneste gjenlevende sønn. Han følger rettssaken mot faren. Foto: Grace Beahm Alford/The Post/AP

Den angivelige planen var mislykket.

The New York Times avdekker raskt at forsøket på å arrangere drap på seg selv, skjedde dagen etter at han mistet jobben i advokatfirmaet hans oldefar hadde grunnlagt mer enn hundre år tidligere.

Ledelsen i advokatfirmaet hadde oppdaget at Murdaugh hadde stjålet flere millioner dollar. Han har også flere narkotikasiktelser hengende over seg.

Motiv

Aktoratet mener motivet for å drepe sin kone og sønn kan ha vært å skape sympati og distrahere opinionen fra de finansielle lovbruddene.

I oktober 2021 ble Alex Murdaugh pågrepet på en rehabklinikk i Florida.

Alex Murdaugh føres ut av rettssaken som startet i forrige uke. Foto: MCKENZIE LANGE/USA TODAY NETWORK

Det er ventet at rettssaken vil pågå til minst 10. februar. Juryen består av åtte kvinner og fire menn.

Murdaugh-familien har gjennom flere generasjoner vært høytstående advokater og har hatt betydelig makt i den lille byen Walterboro hvor rettsaken pågår. Saken får massiv oppmerksomhet i USA.

Murdaugh risikerer å måtte sone 30 år i fengsel hvis han finnes skyldig.