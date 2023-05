Kyivs ordfører til TV 2: – Dette er terror

KYIV (TV 2): – Det er tøft å gå og legge seg om kvelden uten å vite hva som vil skje, sier ukrainske Dmytro Loza til TV 2. Flere netter har han våket over datteren. I natt smalt det i boligblokken deres.

ØDELEGGELSER: TV 2 møtte Kyivs ordfører Vitalij Klitsko da han kom for å se ødeleggelsene i en av hovedstadens bydeler etter nattens russiske angrep. Foto: Oleksandr Techynskyi/TV 2

De to øverste etasjene ble totalskadd da boligblokken i Holosiivskyi-distriktet ble rammet i nattens massive angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv.

En 33 år gammel kvinne ble drept og flere skadet.

TOK FYR: Vrakrester fra dronene traff denne boligblokken i natt. Foto: Aage Aune / TV 2

Dmytro Loza (43) bor sammen med konen og deres åtte år gamle datter i 14. etasje i blokken som ble rammet. I alt har bygget 22 etasjer.



– Vi hørte lyden av dronen og bestemte oss for å gjemme oss på badet, forteller han til TV 2.

REDD: Dmytro Loza sier han ikke har sovet på flere netter på grunn av de russiske angrepene. I natt ble boligblokken hans rammet. Foto: Aage Aune / TV 2

Flyalarmen gikk i rundt tre timer i den ukrainske hovedstaden i natt.

– Vi var veldig redde, sier Loza.

Han forteller at han i flere netter har holdt seg våken for å passe på datteren, mens han har prøvd å orientere seg om hva som skjer via ulike kanaler på Telegram.

Nattens angrep kom fra flere retninger og i flere bølger, og ifølge ukrainske myndigheter ble det brukt iranskproduserte Shahed-droner.

Dette var det tredje store angrepet mot Kyiv i løpet av et døgn, og det syttende angrepet mot hovedstaden i mai måned.

Terror og folkemord

– Jeg var så sliten etter de siste nettene, så i natt ville jeg sove. Så smalt det, sier Roman Olievskyi til TV 2.

Han står utenfor den rammede boligblokken og børster av bilen sin, som ble ødelagt av trykkbølgen etter eksplosjonen.

TRUFFET: Roman Olievskyi forteller at han og datteren prøver å leve så normalt som mulig. I natt våknet de av at det smalt i bygget der de bor. Foto: Aage Aune / TV 2

Han forteller at dette var et godt og fredelig sted å bo. Blokken var fin, med utsikt til parken og et sted der man kan høre fuglene synge om morgenen.

– Alt hadde vært fint hadde det ikke vært for krigen, sier Olievskyi.

Han bor sammen med sin 20 år gamle datter. Hun dro på jobb som vanlig tirsdag morgen.

– Du prøver å leve et vanlig liv, men når eksplosjonene skjer så nært, blir du minnet på det. Dette er virkeligheten vi lever i, sier han.

Ordfører Vitalij Klitsjko beskriver det russiske angrepet som massivt.

TV 2 møtte ham da han i dag var ved den rammede boligblokken i Holosiivskyi.

TERROR: Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko mener Putin prøver å ta motet fra ukrainerne med de hyppige angrepene mot hovedstaden. Foto: Aage Aune / TV 2

– Dette er terror. Det er folkemord, sier Klitsjko til TV 2.

– Hvordan føles det at innbyggerne i byen din blir terrorisert på denne måten?

– Putin vil ha Ukraina uten ukrainere. Alle er bekymret. Russerne ønsker å ta motet fra vårt folk, men i stedet blir de veldig sinte.

Tilfeldigheter

I alt ble 31 Shahed kamikaze-droner sendt inn over hovedstadsområdet i nattens angrep, ifølge ukrainske myndigheter. 29 av dem ble tatt av ukrainsk luftvern.

President Volodomyr Zelenskyj takket i helgen for innsatsen til Ukrainas luftvern og redningstjeneste.

– Dere ser opp for å ødelegge fiendens raketter, fly, helikoptre og droner. Hver gang dere skyter ned fiendens droner og raketter, reddes liv. Dere er helter! sa Zelenskyj søndag.

Vrakrester fra de nedskutte angrepsdronene i natt, falt også ned i flere andre områder i hovedstaden. I Darnytskyi-distriktet ble et bolighus og flere biler satt i brann.

– Vi har sett de siste dagene at luftvernet klarer å ta veldig mange av disse dronene og rakettene, og det er det helt er livsviktig at det gjør. Men så dessverre, faller da brennende vrakrester ned, og de treffer ganske tilfeldig, forklarer TV 2s reporter i Kyiv, Hilde Gran.

Hun forteller at innbyggerne i Kyiv nå føler på stor frykt for at deres nabolag skal bli truffet når natten kommer.

Dmitry Lozas leilighet ligger på den andre siden av blokken som ble hardest rammet i nattens angrep.

– Vi skal sove der i natt, selv om vi er redde, sier han.