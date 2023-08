Kvinnene samler seg i hemmelige hus. Utenfor jakter Taliban på dem

«Håp er å kunne se at det er lys til tross for alt mørket.»



Det skriver afghanske Shamila i WhatsApp-profilen sin.



Shamila har jobbet som psykolog i Kabul siden 2019. Hverdagen hennes ble snudd opp ned da Taliban tok over makten for to år siden.

– Frekvensen av psykiske lidelser, særlig for kvinner, har økt betydelig. Nå er det mange som har selvmordstanker, sier Shamila til TV 2.

FORBUDT: To år etter Talibans strenge regime, sliter afghanske kvinner med depresjon og angst, sier psykologer til TV 2. Foto: AFP

Taliban har slått kraftig ned på kvinners rettigheter siden de tok makten i 2021. Kvinner og jenter i Afghanistan nektes ikke bare utdanning og arbeid. De kan heller ikke bevege seg fritt eller kle seg som de vil.

De er utestengt fra parker og treningssentre, og i juli stengte Taliban også skjønnhetssalonger.

– Deprimerte



Situasjonen er svært vanskelig for landets kvinner, og psykologen TV 2 snakker med jobber i 14 timer i døgnet. Hun tar imot opp til 12 pasienter hver dag.

– Mange er alvorlig deprimerte, og mange sliter med angst, panikkanfall, mangel på motivasjon og ser ingen mening med livet, sier Shamila.

– Sjokkerende



En annen kvinnelig psykolog, Fatima, jobber i likhet med Shamila, hjemmefra.

– Antall pasienter som ber om psykisk hjelp er sjokkerende, sier Fatama til TV 2 og fortsetter:



– Dessverre har selvmordsstatistikken gått opp blant kvinner, særlig unge kvinner som ikke lenger har lov til å studere og som har familier som prøver å gifte dem bort. De sliter med en opplevelse av meningsløshet, og ser ikke noe lys i mørket.

HOLDER VAKT: En taliban-kriger står vakt ved kvinner som venter på å få utdelt mat av en nødhjelpsorganisasjon. Foto: Ebrahim Noroozi

Hemmelige leiligheter

Ifølge Fatima vet ikke kvinner hvordan de kan få hjelpen de trenger, men en organisasjon som heter «Afghan Womens Justice Movement» har blitt en utvei for mange.

Organisasjonen har hemmelige leiligheter rundt om i landet, og her kommer kvinner både for få kurs eller psykisk hjelp.

– Etter protester, nasjonale og internasjonale møter, opprettet vi denne organisasjonen for kvinner. Her jobber vi aktivt, og jeg får mange pasienter gjennom organisasjonen, sier Fatima.

Oppringt av kvinner

Hoda Khamoush er blant de 56 kvinnene som jobber aktivt i organisasjonen.

MØTTE TALIBAN: Da Taliban kom til Oslo for å møte Utenriksdepartementet, ble Khamous en av de aktivistene som ble med på møtet i 2022. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hun er en av Afghanistans mest profilerte kvinneaktivister, og kom til Norge etter at Taliban tok over makten. For tiden bor hun i Oslo.

Nå ser mange på Khamous som en viktig representant for en ung generasjon afghanere som krever likestilling og menneskerettigheter.



Mange afghanske kvinner som sliter mentalt, ringer henne i desperasjon. De vet ikke hvor de skal gå for å få hjelp.

Da kan Khamous sette kvinnen i kontakt med en av psykologene som jobber i organisasjonen i Afghanistan.

Tok livet sitt

Til TV 2 forteller Khamous at leilighetene er hemmelige, og hvis Taliban finner ut hvor de ligger og hvem som kommer inn, risikerer kvinnene å bli fengslet og banket.

KVINNEFORKJEMPER: I Afghanistan var Hoda Khamoush (i midten) kjent for å arrangere demonstrasjoner for kvinnerettigheter. Foto: Privat

– For kvinner er Afghanistan som et fengsel, sier Khamous til TV 2 og fortsetter:

– I de hemmelige husene blir kvinnene sterkere og friere, og det ønsker ikke Taliban.

Ifølge Hoda er det veldig viktig å gi hjelp på tide, ellers ender det ofte fatalt.

I EKSIL: Hoda Kamosh kunne risikert å bli drept hvis hun ble boende i Afghanistan. Taliban har flere ganger stormet huset til familien, og ektemanen har flyktet til Pakistan i frykt for sitt liv. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg kjenner en kvinne som var veldig deprimert på grunn av restriksjonene. Faren hennes prøvde å gifte henne bort til en mann som jobber for Taliban. Vi prøvde å hjelpe henne, men hun var for deprimert og det var for sent.



– Hun valgte å avslutte sitt liv, sier Hoda.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Ifølge Khamosh blir kvinner som protesterer for rettighetene sine stemplet av Taliban. Det gjør at det blir enda vanskeligere og farligere for dem å be om hjelp.

NYTT REGIME: Tildekte utstillingsdukker har blitt et symbol på Talibans kvinnefiendtlige regime. Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo

Disse kvinnene blir prioritert av «Afghan Womens Justice Movement».

Noen deprimerte kvinner kan be om hjelp uten å risikere forfølgelse. Men det er vanskelig for sykehusene å følge dem opp.

Abdulrahman er en mannlig psykolog som jobber på et sykehus i Kabul. Han sier Talibans restriksjoner gjør det nesten umulig å hjelpe pasienter, spesielt de kvinnelige.

– Vi hadde musikk- og dansterapi vi pleide å bruke i timene, men nå er det ikke tillatt å bruke det lenger. Dette er helt absurd, sier Abdulrahman til TV 2 og fortsetter:

– Som psykolog må jeg være alene med pasienten i rommet, men det er ikke lov. Tenk en kvinne som er seksuelt misbrukt. Hvordan kan den kvinnen fortelle det mens hun sitter ved siden av faren, broren eller mannen sin?

Likevel insisterer Abdulrahman på å be vergen om å vente utenfor rommet. Men dette gjør at han risikerer å få sparken eller bli fengslet.

– Alt kan skje, men jeg vil ha god samvittighet, og dette er det viktigste, sier Abdulrahman til slutt.



I denne saken har TV 2 besluttet å utelate psykologenes etternavn av sikkerhetshensyn.