Kvinnene kan avgjøre USAs fremtid

MICHIGAN, USA (TV 2): Publikum består for det meste av godt voksne menn. Og de applauderer entusiastisk når Tudor Dixon går på scenen. Den 45 år gamle småbarnsmoren, er nemlig kommet hit for å si det de ønsker å høre.

GODT VOKSNE: Guvernørkandidat Tudor Dixon´s publikum på valgmøtet i Linden, Michigan, er stort sett godt voksne menn. Foto: Frode Hoff / TV 2

At demokratene ødelegger økonomien, at de lar kriminaliteten blomstre og at de gir blaffen i verdiene som folk setter så høyt her på den amerikanske landsbygda.

Men nå i innspurten av valgkampen, er det mye den republikanske guvernør-kandidaten ikke ønsker å snakke om.

STØTTER TRUMP: Guvernørkandidat Tudor Dixon har gitt sin støtte til tidligere president Donald Trumps påstander om valgjuks. Foto: Frode Hoff / TV 2

Slik som hennes støtte til Donald Trumps løgner om valgjuks. Og ikke minst abortsaken. Dixon har tidligere uttalt at hun ønsker å forby abort i Michigan, selv der incest eller voldtekt er involvert.

Giftig tema

Abortsaken kan bli direkte giftig for republikanerne under Kongressvalget 8. november, for nå mobiliseres kvinnene.

Over 60 prosent av alle amerikanske kvinner er imot at retten til selvbestemt abort faller bort. Det store spørsmålet er hvor mange av dem som vil bruke stemmeretten sin.

KVINNENE KAN AVGJØRE: Michael Traugott er professor i statsvitenskap ved University of Michigan og mener kvinnene kan utgjøre forskjellen i valget. Foto: Øystein Bogen / TV 2

– Kvinner er i flertall både blant USAs befolkning og blant de stemmeberettigede. Vanligvis er det flere kvinner enn menn som avlegger stemme. Vi vet ikke ennå i hvilken grad de føler seg truet av Høyesteretts avgjørelse og andre forsøk på å begrense retten til abort. Dette blir svært avgjørende, sier Michael Traugott som er professor i statsvitenskap ved University of Michigan til TV 2.

Kvinnenes stemmer var det som ga Demokratene seier både i 2018 og 2020, og nå kan det samme skje igjen, tror ekspertene.

Mye på spill

Grasrotorganisasjonen Reproductive Freedom For All, jobber nå intenst for å få Michigans kvinner til stemmelokalene.

JOBBER INTENST: Darci E. McConnell jobber for få kvinnene til valgurnene i Michigan. Foto: Frode Hoff / TV 2

I denne delstaten skal det nemlig også være folkeavstemning om abortspørsmålet.

– Vi prøver å sørge for at de forstår hva som står på spill under dette valget, og at de må komme seg ut og stemme, sier kommunikasjonssjef Darci E. McConnell til TV 2.

Hun understreker at organisasjonen hennes er upolitisk. Likevel er det ingen hemmelighet at abortsaken opptar først og fremst dem som kan være tilbøyelig til å stemme på Demokratene.

Den sittende guvernøren i Michigan, demokraten Gretchen Whitmer, har sagt at hun vil kjempe med nebb og klør for at kvinners abortrettigheter skal bestå.

Stilt til veggs

Tilbake på valgkampmøtet i kornåkeren, stikker Tudor Dixon av gårde før noen journalister får stilt henne spørsmål.

TV 2 klarer imidlertid å få hennes politiske makker, viseguvernørkandidat, Shane Hernandez, i tale. Men på spørsmål om republikanerne planlegger å gjøre abort straffbart i Michigan, er han vag.

VAG: Viseguvernørkandidat i Michigan, Shane Hernandez, er vag når TV 2 spør om republikanerne vil gjøre abort straffbart. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dette er noe vi ikke har snakket om i det hele tatt. Vi er mot abort, men har ikke snakket om dette, sier Hernandez til TV 2.

Darcy McConnell mener republikanerne er uærlige når de ikke vil svare tydelig på hva slags abortregulering de ønsker i Michigan.

– De snakker ikke sant når det gjelder hva planene deres er. Jeg tror det de virkelig ønsker er å gjeninnføre en lov fra 1931 som gjør abort straffbart, sier hun.

Lover å kjempe

13 amerikanske delstater har allerede innført forbud mot abort, og etter mellomvalget 8. november kan det bli flere.

Etter kjennelsen i USAs Høyesterett i juni er det opp til delstatene selv å bestemme hva slags lovgivning de skal ha på området.

Med mindre man innfører en nasjonal abortlov.

Og det er akkurat det president Joe Biden lover blir hans første gjerning dersom Demokratene beholder kontrollen både over Representanthuset og Senatet.

– Og så snart Kongressen vedtar den loven, vil jeg undertegne den i januar. Da vil det være 50 år etter Roe-kjennelsen som først gjorde dette til praksis i USA.

Demokratiet i fare

Abortspørsmålet kan påvirke livene til millioner av amerikanske kvinner, men er ikke det eneste som gjør dette valget så avgjørende.

Valgfornektelse er det som virkelig gjør oddsene høye, mener den konservative kommentatoren S. E. Cupp.

199 av 552 republikanere som stiller til valg nekter fortsatt å anerkjenne at presidentvalget i 2020 var fritt og rettferdig. Med det består den krasse polariseringen som har preget amerikansk politikk siden 2016.

Hvis mange nok av disse blir valgt, står selve det amerikanske demokratiet i fare, skriver Cupp.

– Vi ligger an til å fylle opp vår egen regjering med mennesker som mener at valgresultater de ikke liker, ikke teller, advarer hun.